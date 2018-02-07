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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Mercedes-Benz Sprinter resmi olarak tanıtıldı. İşte tüm özellikleri...

Alman üreticinin merakla beklenen üçüncü nesil 2018 Sprinter serisi nihayet resim olarak tanıtıldı. Dışında pek fazla değişiklik barındırmayan aracın iç tasarımı ve teknolojisi tamamen yenilendi.
1 yıl
13,1b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Mercedes-Benz Sprinter resmi olarak tanıtıldı. İşte tüm özellikleri...
 

Mercedes-Benz’in merakla beklenen 2018 Sprinter modeli nihayet resmi olarak tanıtıldı. Şirketin yeni yüzüyle ortaya çıkardığı minibüsü, ön taraftaki keskin hatlarından sıyrılarak daha yumuşak bir görünüme kavuşmuş. Ön farların bariz derecede inceltildiği ve yeniden şekillendirildiği araçta, değişen ızgara tasarımı da görünümle güzel bir uyum yakalamış. Arka tarafta ise daha önceki gölge oyunlarından uzak durularak daha düz ve minimal bir tasarım anlayışına geçiş yapılmış. Ayrıca arka taraftaki logo yine iki kapının ortasında, ancak bu kez camların biraz daha altında konumlandırılmış.

Değişimin adresi iç tasarım

Asıl köklü değişimin adresi ise kabin tarafı diyebiliriz. Üçüncü nesil Sprinter’in genel olarak iç karartıcı ticari araç kabininden kurtulup, lüks otomobilleri aratmayan bir kabine terfi ettiğini söylemek mümkün. Eski dört kollu ve sıkıcı direksiyonun yerini artık yeni tasarım diline sahip üç kollu ve üzerinde bol miktarda düğme barındıran şık direksiyon almış. 2018 A Serisi'ndeki hava çıkışlarını şekil olarak bir ticari araçta da görmek oldukça güzel. Merkeze konumlandırılmış yatay bilgi-eğlence ekranı da aracın en yeni teknolojilerle donatıldığının sinyallerini daha baştan veriyor.

2018 Mercedes-Benz Sprinter resmi olarak tanıtıldı. İşte tüm özellikleri...
 

Teknolojisi ile sınıfında öncü olabilir 

Bahsettiğimiz bu teknolojilerin en dikkat çekeni tabii ki yeni A Serisi’nde gördüğümüz MBUX’tan (Mercedes-Benz User Experience) başkası değil. Yapay zekası sayesinde kendi kendine öğrenebilen, kişisel olarak ayarlanabilen, sesinizi anlayabilen ve tüm komutları konuşarak verebileceğiniz bir sistemin ticari bir araçta kullanılması bu sınıfta yepyeni bir çığır açabilir. Bunun yanı sıra, yeni teknolojiler arasında Mercedes PRO bağlantısı da yer alıyor. Bu özellik sayesinde filoya sahip olan şirketler her bir araca uzaktan görev atayabiliyor, konumunu ve yakıt seviyesini uzaktan takip edebiliyor.

Yeni nesil Sprinter modeli ile sürücülerin işi de oldukça kolaylaşıyor. Arkada yer alan kamera ve 360 derece görüş sistemi sayesinde manevralar daha kolay hale geliyor. Ayrıca, Mercedes’in iddiasına göre klima sistemi de eskisine nazaran çok daha iyi olacak.

 
2018 Mercedes-Benz Sprinter resmi olarak tanıtıldı. İşte tüm özellikleri...

Önden çekiş sistemi de artık mevcut 

Diğer özelliklere bakacak olursak, önceki nesilde arkadan ve dört tekerden çekiş sistemlerine ek olarak yeni nesilde önden çekiş versiyonların da müşterilere sunulacağını görüyoruz. Bu versiyon arakadan çekişe göre 50kg daha fazla yük taşımaya imkan verirken, yük kaldırma yüksekliğini de 80mm aşağı çekerek büyük kolaylık sağlıyor. Önden çekiş Sprinter modelleri dokuz ileri otomatik ve altı ileri manuel şanzıman seçenekleriyle birlikte satışa sunulacak.

Kaputun altında ise farklı güç kombinasyonları bulunan iki farklı motordan güç alacak. Bunlardan ilki olan 2.0 litre dört silindir dizel motor, 114, 143, 163 ve 177bg güç üreten versiyonlarla satışa sunulacak. Diğer bir seçenek ise 190bg güç ve 440Nm tork üreten 3.0 litre altı silindir dizel motor olacak.
2018 Mercedes-Benz Sprinter resmi olarak tanıtıldı. İşte tüm özellikleri...
 

Binden fazla konfigürasyon bulunuyor 

Üçüncü nesil 2018 Sprinter serisine baktığımızda yelpazenin oldukça geniş olduğunu görüyoruz. Mercedes’in belirttiğine göre gövde tasarımı, uzunluk, yük oranı, çatı yüksekliği ve diğer pek çok ölçüt bakımından 1,700’den fazla konfigürasyon bulunuyor. Yeni Sprinter serisi azami düzeyde 17 m3 yük alanına sahipken, 5.5 tona kadar ağırlık taşıyabiliyor.

2018 Mercedes-Benz Sprinter serisi binin üzerinde konfigürasyonuyla Haziran ayından itibaren Avrupa yollarına renk katacak. Sipariş vermek isteyen müşteriler için serinin başlangıç fiyatı 19,990 Euro olarak açıklandı. Elektrikli eSprinter modeli ise 2019 yılında serideki yerini alacak.


http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258 Yorum Yaz
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BatuOztas 1 yıl en beğenilen
Merakla kim bekliyo allah aşkına bu arabayı
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hazarRS 1 yıl
Sen kalk böyle bir konsept tanıt;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Daha sonra sen kalk üretimden önce böyle bir konsept çizim yayınla;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sonra da kalk bunu çıkar;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Sen kalk böyle bir konsept tanıt;Daha sonra sen kalk üretimden önce böyle bir konsept çizim yayınla;
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burhanulu 1 yıl
Transit ve H150 çiftleşmesinden doğmuş gibi :P
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khytr89 1 yıl
Adı lazım olmayan bir kadın var "muhteşem değişim" diye, heh işte o
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Ünal 1 yıl
Başka yerde motorları 2.1 4 silindirli dizel diye söylemişler ama bilemedim. Yalnız şunu iyi biliyorum. 2.0 163 HP motor efsane çok yakıyo. Downsize yapacaz diye küçülttüler motorları bu arabaya 2.0 motor mu olur. Hem deli gibi yakıyo hemde kasayı doğru düzgün kaldıramıyor. 3 sene Crafter sürdüm. 2.0 163 HP 400 KMde mazot biter mi ulan. 15 litre yakıyodu araba. Hadi kullanıcı elemanlar çok yaktırıyo diyelim. Şehir içi yolcu taşıyan adam da 13 litre yaktırıyordu.
He 200 250 bin civarında üst kapak değişimini saymıyorum. Bu motor eğer VW motoruysa Mercedes yanlış yapmış olacaktır.
Eski kasalarda saklama gözü yeri nerdeyse yok gibiydi. Direksiyonun üstünde radyonun üstünde vardı ama direkt güneş alan yerler. Yani telefon koyamıyosun. Radyonun altında küçük bi yer var oraya da yeni telefonlar sığmıyor. Klima tuşlarının altına koyman gerekiyor ordan da düşüyor sürekli.
Aküyü de inşallah şoför koltuğunun altından alıp kaputun altına yerleştirmişlerdir. Ön tarafta hayvani boşluk olmasına rağmen koltuk altında olması da ayrı bir saçmalık.
1 Yanıt Yanıtla +1
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HoLY.oNE 1 yıl Ünal
Ünal
Başka yerde motorları 2.1 4 silindirli dizel diye söylemişler ama bilemedim. Yalnız şunu iyi biliyorum. 2.0 163 HP motor efsane çok yakıyo. Downsize yapacaz diye küçülttüler motorları bu arabaya 2.0 motor mu olur. Hem deli gibi yakıyo hemde kasayı doğru düzgün kaldıramıyor. 3 sene Crafter sürdüm. 2.0 163 HP 400 KMde mazot biter mi ulan. 15 litre yakıyodu araba. Hadi kullanıcı elemanlar çok yaktırıyo diyelim. Şehir içi yolcu taşıyan adam da 13 litre yaktırıyordu.
He 200 250 bin civarında üst kapak değişimini saymıyorum. Bu motor eğer VW motoruysa Mercedes yanlış yapmış olacaktır.
Eski kasalarda saklama gözü yeri nerdeyse yok gibiydi. Direksiyonun üstünde radyonun üstünde vardı ama direkt güneş alan yerler. Yani telefon koyamıyosun. Radyonun altında küçük bi yer var oraya da yeni telefonlar sığmıyor. Klima tuşlarının altına koyman gerekiyor ordan da düşüyor sürekli.
Aküyü de inşallah şoför koltuğunun altından alıp kaputun altına yerleştirmişlerdir. Ön tarafta hayvani boşluk olmasına rağmen koltuk altında olması da ayrı bir saçmalık.

112 de Dr'um
Bizde transitler var 19 litre yakıyor ortalama
Şehir dışında km de 1 lira yakıyor
Önceki araç sprintermış
Çok daha memnunlarmış transit 2017 model olmasına rağmen beğenmiyor kimse motoru çok ağır kalıyor özellikle...
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fantomasds 1 yıl
İç mekan albenili değil. Çok ucuz görünüyor. Ticaret erbabıysam maliyet önemli. Aynı yükü aynı yakıt maliyetiyle aynı bakım maliyeti ile taşıyacaksam markanın önemi yok. Fiat da olur Renault da olur.
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t u r g a y 1 yıl
Vites si gereksiz görüp kaldırmışlar herhal
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savasserter 1 yıl
Bundan sonra mercedes e binen kendini dolmuşa binmiş gibi hisseder.
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BekirHan 1 yıl
DH AutoNews Gururla sunar...
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ensei 1 yıl
Arkadan çekerli değil arkadan itişli...
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Kami Kaze 1 yıl ensei
Bu kullanım hakkında açılmış konular var.
Doğru kullanımı “çekiş” kelimesidir.
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BatuOztas 1 yıl en beğenilen
Merakla kim bekliyo allah aşkına bu arabayı
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hazarRS 1 yıl
Sen kalk böyle bir konsept tanıt;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Daha sonra sen kalk üretimden önce böyle bir konsept çizim yayınla;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sonra da kalk bunu çıkar;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




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