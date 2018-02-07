2018 Mercedes-Benz Sprinter resmi olarak tanıtıldı. İşte tüm özellikleri...

Mercedes-Benz’in merakla beklenen 2018 Sprinter modeli nihayet resmi olarak tanıtıldı. Şirketin yeni yüzüyle ortaya çıkardığı minibüsü, ön taraftaki keskin hatlarından sıyrılarak daha yumuşak bir görünüme kavuşmuş. Ön farların bariz derecede inceltildiği ve yeniden şekillendirildiği araçta, değişen ızgara tasarımı da görünümle güzel bir uyum yakalamış. Arka tarafta ise daha önceki gölge oyunlarından uzak durularak daha düz ve minimal bir tasarım anlayışına geçiş yapılmış. Ayrıca arka taraftaki logo yine iki kapının ortasında, ancak bu kez camların biraz daha altında konumlandırılmış.

Değişimin adresi iç tasarım

Asıl köklü değişimin adresi ise kabin tarafı diyebiliriz. Üçüncü nesil Sprinter’in genel olarak iç karartıcı ticari araç kabininden kurtulup, lüks otomobilleri aratmayan bir kabine terfi ettiğini söylemek mümkün. Eski dört kollu ve sıkıcı direksiyonun yerini artık yeni tasarım diline sahip üç kollu ve üzerinde bol miktarda düğme barındıran şık direksiyon almış. 2018 A Serisi'ndeki hava çıkışlarını şekil olarak bir ticari araçta da görmek oldukça güzel. Merkeze konumlandırılmış yatay bilgi-eğlence ekranı da aracın en yeni teknolojilerle donatıldığının sinyallerini daha baştan veriyor.

Teknolojisi ile sınıfında öncü olabilir

Bahsettiğimiz bu teknolojilerin en dikkat çekeni tabii ki yeni A Serisi’nde gördüğümüz MBUX’tan (Mercedes-Benz User Experience) başkası değil. Yapay zekası sayesinde kendi kendine öğrenebilen, kişisel olarak ayarlanabilen, sesinizi anlayabilen ve tüm komutları konuşarak verebileceğiniz bir sistemin ticari bir araçta kullanılması bu sınıfta yepyeni bir çığır açabilir. Bunun yanı sıra, yeni teknolojiler arasında Mercedes PRO bağlantısı da yer alıyor. Bu özellik sayesinde filoya sahip olan şirketler her bir araca uzaktan görev atayabiliyor, konumunu ve yakıt seviyesini uzaktan takip edebiliyor.

Yeni nesil Sprinter modeli ile sürücülerin işi de oldukça kolaylaşıyor. Arkada yer alan kamera ve 360 derece görüş sistemi sayesinde manevralar daha kolay hale geliyor. Ayrıca, Mercedes’in iddiasına göre klima sistemi de eskisine nazaran çok daha iyi olacak.

Önden çekiş sistemi de artık mevcut

Diğer özelliklere bakacak olursak, önceki nesilde arkadan ve dört tekerden çekiş sistemlerine ek olarak yeni nesilde önden çekiş versiyonların da müşterilere sunulacağını görüyoruz. Bu versiyon arakadan çekişe göre 50kg daha fazla yük taşımaya imkan verirken, yük kaldırma yüksekliğini de 80mm aşağı çekerek büyük kolaylık sağlıyor. Önden çekiş Sprinter modelleri dokuz ileri otomatik ve altı ileri manuel şanzıman seçenekleriyle birlikte satışa sunulacak.

Kaputun altında ise farklı güç kombinasyonları bulunan iki farklı motordan güç alacak. Bunlardan ilki olan 2.0 litre dört silindir dizel motor, 114, 143, 163 ve 177bg güç üreten versiyonlarla satışa sunulacak. Diğer bir seçenek ise 190bg güç ve 440Nm tork üreten 3.0 litre altı silindir dizel motor olacak.

Binden fazla konfigürasyon bulunuyor

Üçüncü nesil 2018 Sprinter serisine baktığımızda yelpazenin oldukça geniş olduğunu görüyoruz. Mercedes’in belirttiğine göre gövde tasarımı, uzunluk, yük oranı, çatı yüksekliği ve diğer pek çok ölçüt bakımından 1,700’den fazla konfigürasyon bulunuyor. Yeni Sprinter serisi azami düzeyde 17 m3 yük alanına sahipken, 5.5 tona kadar ağırlık taşıyabiliyor.

2018 Mercedes-Benz Sprinter serisi binin üzerinde konfigürasyonuyla Haziran ayından itibaren Avrupa yollarına renk katacak. Sipariş vermek isteyen müşteriler için serinin başlangıç fiyatı 19,990 Euro olarak açıklandı. Elektrikli eSprinter modeli ise 2019 yılında serideki yerini alacak.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258