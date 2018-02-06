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2018 Hyundai Santa Fe'nin fotoğrafları paylaşıldı

New York Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni nesil 2018 Hyundai Santa Fe'nin iç ve dış tasarımını tamamen ortaya koyan fotoğrafları Hyundai tarafından paylaşıldı.
1 yıl
4,4b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Hyundai Santa Fe'nin fotoğrafları paylaşıldı
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Şubat ayının sonlarında New York Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkması beklenen yeni nesil 2018 Hyundai Santa Fe'nin görüntüleri Hyundai Güney Kore tarafından paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda, tamamen yeni SUV'nin Kona benzeri dış tasarımı ve tamamen elden geçirilmiş kabin tasarımı rahatlıkla görülebiliyor. Ne yazık ki aracın arka kısmını gösteren bir görüntü bulunmuyor.

Ön tarafta Kona esintisi 

Yeni nesil Santa Fe’nin ön tarafta küçük kardeşi Kona’dan fazlasıyla esinlendiği açıkça görünüyor. İkiye bölünmüş farlar ve aşağı doğru daralan dört köşeli büyük ızgara Kona’da olduğu gibi burada da yerini almış. Ayrıca, ön kısımda boydan boya uzanan ve farlar ile ızgaranın arasından geçirilen nikelaj benzeri şerit de Santa Fe’nin görünümüne hoş bir hava katmış.

Kabin tasarımı i30'u anımsatıyor 

İç tarafa baktığımızda ise, değişen bilgi-eğlence ekranı, üç kollu direksiyon tasarımı ve üzerindeki tuş yerleşimi, konsolda kullanılan tuşlara yapılan minimalist dokunuşlar ile genişletilmiş bir i30 modelini anımsattığını söylemek mümkün.

Gösterge ekranının neredeyse tamamen dijitalleştirildiği göze çarparken, bilgi-eğlence ekranıyla iletişimin de fiziksel tuşlar aracılığıyla sağlanacağı dikkat çekiyor. Ayrıca, koltuklardan tutunda kapı içlerine, kol dayamadan ön göğsün üst bölgesine kadar kullanılan deri malzeme de oldukça kaliteli bir izlenim veriyor.

Kablosuz şarj ve bol miktarda USB 

Kablosuz şarj özelliğine sahip olması beklenen yeni nesil Santa Fe’de ayrıca USB girişlerinin de çoğaltılacağı düşünülüyor.

Yeni Santa Fe modelinde şirketin en son bilgi-eğlence sistemiyle birlikte yeni arka çapraz çarpışma önleyici sistem, şerit takip uyarısı, otomatik uzun farlar da yer alacak. Bu bilgi eğlence sisteminde uzaktan kontrol servislerine uyumluluk, internet tabanlı navigasyon ve arama fonksiyonları da bulunacak. 

Çıkan haberlere göre yeni nesil Santa Fe’nin motor yelpazesinde 2.0 litre turbo dizel, 2.2 litre turbo dizel ve 2.0 litre turbo benzinli motorlar yer alacak. Üretilen güç veya yakıt tüketimiyle ilgili henüz bir veri bulunmazken, yeni sekiz ileri otomatik şanzıman ve yeni direksiyon sisteminin yakıt ekonomisine katkı sağlayacağı iddia ediliyor.


http://www.caradvice.com.au/619934/2018-hyundai-santa-fe-leaked/ Yorum Yaz
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lazloo 1 yıl en beğenilen
Koy şuna 1.6D, girişsin Xtrail in ağzına burnuna.
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astegon 9 ay
İçi bile güzel olmuş. Enteresan
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goofyitu 9 ay
bu arac gelecekmi haber varmıdır
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Guest Account 1 yıl
yine yanlış motor seçenekleri yüzünden satılmayacak bir araba. tucson da 1.6 crdi motorla gelse belki sınıfının en rakipsiz aracı olacaktı. bu da 2 litrelik motorla kimsenin vermeyeceği paralara satılmaya çalışılır.
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207m 1 yıl Guest Account
Guest Account
yine yanlış motor seçenekleri yüzünden satılmayacak bir araba. tucson da 1.6 crdi motorla gelse belki sınıfının en rakipsiz aracı olacaktı. bu da 2 litrelik motorla kimsenin vermeyeceği paralara satılmaya çalışılır.

Tucson' da 1.6 CRDI ve Otm. kombinasyonu geliyor. Sanırım mayıs haziran gibi ülkemizde satışa sunulacak.
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axesis 1 yıl
2018 tasarımları hundai nin bir harika .. bu tasarım anlayışını tüm otomobilerine getirmeli
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MDV 1 yıl
2014 2.4 benzin olanini deneme sansim olmustu gecen yil. Araba gitmiyor cok agir. 3.3 benzin olan full paketlerden asagisi kurtarmaz
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tkblack 1 yıl
Hyundai dis tasarimi mukemmel yapiyorda ici bir turlu beceremiyor.
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HoLY.oNE 1 yıl
Hyundai'nin jeepleri crossover olmalarına rağmen gerçekten SUV gibi gözüküyor Örn:Tucson
QQ,3008 vs bunlar oyuncak kalıyor
Bu da tank gibi olmuş.
1.6 dizel+otm getirsinler peynir ekmek gibi satılır
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Paetzold 1 yıl
Tank gibi mubarek
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yc#1 1 yıl
Ön ledler ve farlar Xpander'dan araklanmış gibi duruyor.
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axiprens 1 yıl yc#1
yc#1
Ön ledler ve farlar Xpander'dan araklanmış gibi duruyor.
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He he sis farı tiguandan, stoplar land rowerdan, jantlar koleostan, iç dizaynıda marguristen esinlenmişler, hatta vites atarken şık şık marguris sesini bile taklit etmiş pezevengler, pardon esinlenmişler yani, tövbe tövbeee...
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Nirvana333 1 yıl
İlk gördüğümde ford edge sandım
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Hyundai, hyundai suv ve
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