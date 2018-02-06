2018 Hyundai Santa Fe'nin fotoğrafları paylaşıldı

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Şubat ayının sonlarında New York Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkması beklenen yeni nesil 2018 Hyundai Santa Fe'nin görüntüleri Hyundai Güney Kore tarafından paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda, tamamen yeni SUV'nin Kona benzeri dış tasarımı ve tamamen elden geçirilmiş kabin tasarımı rahatlıkla görülebiliyor. Ne yazık ki aracın arka kısmını gösteren bir görüntü bulunmuyor.

Ön tarafta Kona esintisi

Yeni nesil Santa Fe’nin ön tarafta küçük kardeşi Kona’dan fazlasıyla esinlendiği açıkça görünüyor. İkiye bölünmüş farlar ve aşağı doğru daralan dört köşeli büyük ızgara Kona’da olduğu gibi burada da yerini almış. Ayrıca, ön kısımda boydan boya uzanan ve farlar ile ızgaranın arasından geçirilen nikelaj benzeri şerit de Santa Fe’nin görünümüne hoş bir hava katmış.

Kabin tasarımı i30'u anımsatıyor

İç tarafa baktığımızda ise, değişen bilgi-eğlence ekranı, üç kollu direksiyon tasarımı ve üzerindeki tuş yerleşimi, konsolda kullanılan tuşlara yapılan minimalist dokunuşlar ile genişletilmiş bir i30 modelini anımsattığını söylemek mümkün.

Gösterge ekranının neredeyse tamamen dijitalleştirildiği göze çarparken, bilgi-eğlence ekranıyla iletişimin de fiziksel tuşlar aracılığıyla sağlanacağı dikkat çekiyor. Ayrıca, koltuklardan tutunda kapı içlerine, kol dayamadan ön göğsün üst bölgesine kadar kullanılan deri malzeme de oldukça kaliteli bir izlenim veriyor.

Kablosuz şarj ve bol miktarda USB

Kablosuz şarj özelliğine sahip olması beklenen yeni nesil Santa Fe’de ayrıca USB girişlerinin de çoğaltılacağı düşünülüyor.

Yeni Santa Fe modelinde şirketin en son bilgi-eğlence sistemiyle birlikte yeni arka çapraz çarpışma önleyici sistem, şerit takip uyarısı, otomatik uzun farlar da yer alacak. Bu bilgi eğlence sisteminde uzaktan kontrol servislerine uyumluluk, internet tabanlı navigasyon ve arama fonksiyonları da bulunacak.

Çıkan haberlere göre yeni nesil Santa Fe’nin motor yelpazesinde 2.0 litre turbo dizel, 2.2 litre turbo dizel ve 2.0 litre turbo benzinli motorlar yer alacak. Üretilen güç veya yakıt tüketimiyle ilgili henüz bir veri bulunmazken, yeni sekiz ileri otomatik şanzıman ve yeni direksiyon sisteminin yakıt ekonomisine katkı sağlayacağı iddia ediliyor.

http://www.caradvice.com.au/619934/2018-hyundai-santa-fe-leaked/