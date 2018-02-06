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2018 Renault Megane RS'in fiyatı Golf GTI'yı solladı

Hot hatch sınıfının merakla beklenen üyelerinden Fransız 2018 Megane RS modeli fiyatıyla rakibi Golf GTI modelini geride bıraktı. Aracın başlangıç fiyatı yaklaşık olarak $45,000 olarak belirlendi.
1 yıl
13,2b
1
47
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Renault Megane RS'in fiyatı Golf GTI'yı solladı
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Büyük bir merakla beklenen ve geçtiğimiz yıl 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Fransız hot hatch modeli 2018 Megane RS’in fiyatı da belli oldu. Bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa çıkarılması beklenen aracın fiyatı $45,000 olarak belirlendi. RS, bu fiyatıyla Volkswagen Golf GTI modelini de solladı.

2018 Renault Megane RS modelinin sahip olduğu bu fiyat, manuel şanzımanın yer aldığı Sport versiyonunun en düşük paketi için geçerli olacak. Yarı otomatik EDC şanzımanla birlikte bu otomobile sahip olmanın bedeli ise fazladan $2,500’a mal olacak.

1.8 litre motora geçildi 

Peki Fransız üreticinin hot hatch sınıfındaki iddialı yüzü performans bakımından neler sunuyor? Megane RS’in rakibi Golf GTI 220hp güç ve 350Nm tork ortaya koyarken, bu değerler RS’in 1.8 litre turboşarjlı motorunda 270 hp ve 390Nm olarak görülecek. En tepede yer alan Trophy versiyonunda ise bu güç yaklaşık 300hp değerinde olacak. 

2018 Megane RS versiyon farkı gözetmeksizin oldukça iyi bir donanıma sahip olacak. Tüm versiyonlar dijital gösterge paneli, Apple CarPlay desteğine sahip ve dikey olarak merkeze konumlandırılmış 8.7 inç dokunmatik ekran, ve Alcantara koltuklara ev sahipliği yapacak.

Manuel şanzıman seçeneğiyle 0-100’ü 5.8 saniye olan RS’in kadranı maksimum 255km/s hızı görecek. EDC şanzımanın da 0-100 değerinin aynı olacağı söyleniyor. Aracın ağırlığı manuel şanzımanla birlikte 1407kg, EDC şanzımanla birlikte ise 1430kg olarak ölçülüyor.



http://www.caradvice.com.au/620049/2018-renault-megane-rs-priced-circa-45k/ Yorum Yaz
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spinattimyalnizliga 1 yıl en beğenilen
E bi zahmet..
Bahsettiğiniz araç sıradan bir Renault değil. GTI’ı piste gömer.
Yanıtla +65
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yildiz 1 yıl
HotHatch sınıfında en iyi her zaman RS olmuştur. Oldscool bir sürüş karakterine ve muazzam bir sportif şaseye sahiptir.
Üretim mühendislerinin yorumlarını dinlediyseniz RS güç ve max. hızdan çok sürücüsüne hissettirdikleri ile ön plana çıkmıştır.
Yoksa F1 de 1.6lt den 800hp almasını bilen yine Renault markasıdır ve RS mühendisler aynı mühendislerdir.
Bilerek motor hacmini, gücü, hızı sınırlı tutuyorlar. Tıpkı Subaru gibi sürücüsünün araca yükleneceğini iyi biliyorlar..
Renault böylece RS ile rakiplerini pek kaale almadığını gösteriyor. RS sadece kendiyle yarışıyor..
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
HotHatch sınıfında en iyi her zaman RS olmuştur. Oldscool bir sürüş karakterine ve muazzam bir sportif şaseye sahiptir.Üretim mühendislerinin yorumlarını ...
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4 Yanıt Yanıtla +24
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linqs 1 yıl yildiz
yildiz
HotHatch sınıfında en iyi her zaman RS olmuştur. Oldscool bir sürüş karakterine ve muazzam bir sportif şaseye sahiptir.
Üretim mühendislerinin yorumlarını dinlediyseniz RS güç ve max. hızdan çok sürücüsüne hissettirdikleri ile ön plana çıkmıştır.
Yoksa F1 de 1.6lt den 800hp almasını bilen yine Renault markasıdır ve RS mühendisler aynı mühendislerdir.
Bilerek motor hacmini, gücü, hızı sınırlı tutuyorlar. Tıpkı Subaru gibi sürücüsünün araca yükleneceğini iyi biliyorlar..
Renault böylece RS ile rakiplerini pek kaale almadığını gösteriyor. RS sadece kendiyle yarışıyor..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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yildizHotHatch sınıfında en iyi her zaman RS olmuştur. Oldscool bir sürüş karakterine ve muazzam bir sportif şaseye sahiptir.Üretim mühe...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Ustatamponcu 1 ay
Yanlız astra bunlara 👌👌👌eder
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DH Misafiri 1 ay
bu sınıfta Ford Focus RS üzerine başka bir araç yok. ;)
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LouisVuitton 4 ay
hothach sınıfının en iyisi typer'dır nokta
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msansertekin 1 yıl
Bu arada övündükleri 4 control sisteminin atası, Honda Prelude 4ws'tir. Yıl 1988
Yani muhtemelen bugün 4 control argesini yapan mühendis, o zamanlar daha yeni doğmuştu.
Elektronik kontrollü versiyonu da skyline'da mevcuttu aynı yıllarda. Getirdiği ağırlık, avantajından daha fazlasını götürdüğü için vazgeçildi.
Yanıtla +3
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msansertekin 1 yıl
Aylardır pistte koşuyorlar, hala geçemediler type-r'ın rekorunu.
Muhtemelen arka koltukları sökük, kliması olmayan, süspansiyonları ise yolda kullanılamayacak kadar sert olan bir trophy-r yaparlar, 100 tane üretirler. Rekoru tazelerler. "Seri üretim önden çeker fabrika çıkış binek araç" diye lanse ederler. Gerçekçi olmakta fayda var.
Honda'nın bu rekoru, dört kapılı, aylardır segmentinin satışlarına göre gayet iyi satan, "sınırlı sayıda" üretilmeyen, yolda binek araç gibi rahatlıkla kullanabileceğin, fabrika çıkışlı özelliklerine birebir uygun bir araçla kırdığını da ayrıca belirteyim.
Sonra renault sport fanları gelir, şöyle araba böyle araba derler rs trophy-r'a. Fakat muhtemelen Türkiye'ye, parasını verseler bile getirtemeyecekleri bir araç olur

Hatta bu renault sport mühendisleri o kadar "efsane" adamlardı ki, megane 2 rs 2.0 turbo motoruyla, ep3 type-r 'ın 2.0 atmosferik motoruyla hemen hemen aynı 0-100 ve maksimum hız değerlerine sahipti. Hatta atmosferik modifiyeli ep3'lerin, hafif yüklü megane 2 rs'leri geçtiği videolar mevcut.
Aynı segmentte, aynı motor hacminde turbo motorla atmosferik motora fark atamayan bir marka. Memur aracı kafasında 5500 de maksimum güç bulunca öyle oluyor. F1 mühendislerinden bahsetmişler. Sanırım F1 mühendisleri sarhoşken bu araca yardım ettiler, deli gibi devir çeviren f1 motorlarından, bazı "normal" binek araç motorlarından daha az devir çevirebilen "spor" motora

GTI'ı pistte geçer mi bilemem, fakat gti'ı geçmek çok zor olmasa gerek. Volkswagen markası, sportif araç mantığıyla araç üreten bir firma değil. Öyle lanse etmeye çalışan ise fanboyları.
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alper1391 1 yıl
Yerli olup olmamasina bakmam.kaliteli olmasina bakarim...
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alper1391 1 yıl
Yerli olup olmamasina bakmam.kaliteli olmasina bakarim...
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DraGonS 1 yıl
Amerikada olsam o fiyata tesla 3 alirim artan parayida yerim
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aycibin 1 yıl
kırmızı çizgileri sülersen düm megane yapmışlar.biraz göze hoş gelecek bişeyler yapsaydınız.eldeki 1.8 alpine motorunu kullanmışlar muhtemel.gti rakibi denilmiş de yürüyen aksamı geçtim gti'dan güçlü motora sahip.
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parker48 1 yıl
Türkiyede çok görmeyeceğimiz bir araç, kağıt üzerinde ve netten videolarını izleriz anca, isterse 500 hp olsun.
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