2018 Renault Megane RS'in fiyatı Golf GTI'yı solladı

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Büyük bir merakla beklenen ve geçtiğimiz yıl 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Fransız hot hatch modeli 2018 Megane RS’in fiyatı da belli oldu. Bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa çıkarılması beklenen aracın fiyatı $45,000 olarak belirlendi. RS, bu fiyatıyla Volkswagen Golf GTI modelini de solladı.

2018 Renault Megane RS modelinin sahip olduğu bu fiyat, manuel şanzımanın yer aldığı Sport versiyonunun en düşük paketi için geçerli olacak. Yarı otomatik EDC şanzımanla birlikte bu otomobile sahip olmanın bedeli ise fazladan $2,500’a mal olacak.

1.8 litre motora geçildi

Peki Fransız üreticinin hot hatch sınıfındaki iddialı yüzü performans bakımından neler sunuyor? Megane RS’in rakibi Golf GTI 220hp güç ve 350Nm tork ortaya koyarken, bu değerler RS’in 1.8 litre turboşarjlı motorunda 270 hp ve 390Nm olarak görülecek. En tepede yer alan Trophy versiyonunda ise bu güç yaklaşık 300hp değerinde olacak.

2018 Megane RS versiyon farkı gözetmeksizin oldukça iyi bir donanıma sahip olacak. Tüm versiyonlar dijital gösterge paneli, Apple CarPlay desteğine sahip ve dikey olarak merkeze konumlandırılmış 8.7 inç dokunmatik ekran, ve Alcantara koltuklara ev sahipliği yapacak.

Manuel şanzıman seçeneğiyle 0-100’ü 5.8 saniye olan RS’in kadranı maksimum 255km/s hızı görecek. EDC şanzımanın da 0-100 değerinin aynı olacağı söyleniyor. Aracın ağırlığı manuel şanzımanla birlikte 1407kg, EDC şanzımanla birlikte ise 1430kg olarak ölçülüyor.





http://www.caradvice.com.au/620049/2018-renault-megane-rs-priced-circa-45k/