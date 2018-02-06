2018 Renault Megane RS'in fiyatı Golf GTI'yı solladı

2018 Renault Megane RS modelinin sahip olduğu bu fiyat, manuel şanzımanın yer aldığı Sport versiyonunun en düşük paketi için geçerli olacak. Yarı otomatik EDC şanzımanla birlikte bu otomobile sahip olmanın bedeli ise fazladan $2,500’a mal olacak.
1.8 litre motora geçildi
Peki Fransız üreticinin hot hatch sınıfındaki iddialı yüzü performans bakımından neler sunuyor? Megane RS’in rakibi Golf GTI 220hp güç ve 350Nm tork ortaya koyarken, bu değerler RS’in 1.8 litre turboşarjlı motorunda 270 hp ve 390Nm olarak görülecek. En tepede yer alan Trophy versiyonunda ise bu güç yaklaşık 300hp değerinde olacak.
2018 Megane RS versiyon farkı gözetmeksizin oldukça iyi bir donanıma sahip olacak. Tüm versiyonlar dijital gösterge paneli, Apple CarPlay desteğine sahip ve dikey olarak merkeze konumlandırılmış 8.7 inç dokunmatik ekran, ve Alcantara koltuklara ev sahipliği yapacak.
Manuel şanzıman seçeneğiyle 0-100’ü 5.8 saniye olan RS’in kadranı maksimum 255km/s hızı görecek. EDC şanzımanın da 0-100 değerinin aynı olacağı söyleniyor. Aracın ağırlığı manuel şanzımanla birlikte 1407kg, EDC şanzımanla birlikte ise 1430kg olarak ölçülüyor.
http://www.caradvice.com.au/620049/2018-renault-megane-rs-priced-circa-45k/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bahsettiğiniz araç sıradan bir Renault değil. GTI’ı piste gömer.
Üretim mühendislerinin yorumlarını dinlediyseniz RS güç ve max. hızdan çok sürücüsüne hissettirdikleri ile ön plana çıkmıştır.
Yoksa F1 de 1.6lt den 800hp almasını bilen yine Renault markasıdır ve RS mühendisler aynı mühendislerdir.
Bilerek motor hacmini, gücü, hızı sınırlı tutuyorlar. Tıpkı Subaru gibi sürücüsünün araca yükleneceğini iyi biliyorlar..
Renault böylece RS ile rakiplerini pek kaale almadığını gösteriyor. RS sadece kendiyle yarışıyor..
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