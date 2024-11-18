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    Anlık Bildirim

    Yeni Mercedes-Benz CLA, elektrikli olarak 750 km menzil sunacak

    Tamamı Mercedes bünyesinde geliştirilen güç aktarma sistemleriyle donatılacak olan yeni Mercedes-Benz CLA, %100 elektriğe hazır olmayanlar için 48V hafif hibrit teknolojisi de sunacak.
    Yeni Mercedes-Benz CLA, elektrikli olarak 750 km menzil sunacak Tam Boyutta Gör
    Yeni Mercedes-Benz CLA'nın sahip olacağı teknolojilerle alakalı yeni bilgiler paylaşıldı. Söz konusu model, gelecek Mercedes modellerinde kullanılacak olan yeni %100 elektrikli ve 48V hafif hibrit motorların yer aldığı ilk model olacak.

    Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) adı verilen platformu kullanacak olan modelin kalbinde yeni nesil Electric Drive Unit 2.0 bulunacak. Mercedes'in kendi bünyesinde geliştirdiği ve arka aks üzerine konumlandırılan bu ünite 268 beygir güç sunacak. Bazı pazarlarda 4MATIC dört tekerlekten çekiş özelliğiyle sunulacak olan modelin bu versiyonlarında ön aksa 107 beygirlik bir elektrik motor eklenecek.

    Ön aks üzerindeki elektrik motoru "boost" görevi görecek yani performans ihtiyacı olduğunda devreye girecek. Şirket, ihtiyaç duyurlmadığında öndeki motoru tahrik sisteminden ayırmanın ve arkadaki ana elektrik motorunda bulunan 2 vitesli şanzımanın yeni CLA'nın verimliliğini ve menzilini artıracağını söylüyor. Bu sistem ayrıca otomobilin 210 km/s son hıza çıkabilmesine de imkan verecek.

    Yeni Mercedes-Benz CLA, elektrikli olarak 750 km menzil sunacak Tam Boyutta Gör
    %100 elektrikli CLA, 800V elektrik mimarisiyle gelecek. Bu sayede 320 kW maksimum DC hızlı şarj kapasitesiyle sunulacak olan modelin şarj süreleri henüz açıklanmadı ancak daha önceki CLA konseptinde duyurulan 10 dakika şarjla 300 kilometre menzil değeri bu noktada bir referans olabilir. 85 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip yeni "premium batarya" ise CLA'ya 750 kilometreye kadar sürüş menzili sağlayacak.

    NMC yani nikel manganez kobalt katotlu bu büyük batarya elbette maliyet açısından da yüksek olacak ancak Mercedes, giriş seviyesi için LFP yani lityum demir fosfat katotlu bir batarya da sunmayı planlıyor. 58 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip olacağı açıklanan bu batarya da tek şarjla 483 kilometreye kadar menzil vadediyor. Şarj hızı henüz açıklanmış değil ancak NMC batarya kadar hızlı olmayacağı açık diyebiliriz.

    Yeni nesil CLA aynı zamanda 48V hafif hibrit teknolojisiyle de satışa sunulacak. Söz konusu model, yeni geliştirilen M252 kodlu 1.5 litre dört silindirli Miller çevrimli motordan güç alacak. Bu motora 8F-eDCT adı verilen yeni 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman, 27 beygirlik bir elektrik motoru ve 1.3 kWsa'lik lityum iyon batarya eşlik edecek. Söz konusu sistem önden çekişli olarak 188 beygir güç sunacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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