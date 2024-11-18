Yeni Mercedes-Benz CLA, elektrikli olarak 750 km menzil sunacak

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Tam Boyutta Gör Yeni Mercedes-Benz CLA'nın sahip olacağı teknolojilerle alakalı yeni bilgiler paylaşıldı. Söz konusu model, gelecek Mercedes modellerinde kullanılacak olan yeni %100 elektrikli ve 48V hafif hibrit motorların yer aldığı ilk model olacak.

Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) adı verilen platformu kullanacak olan modelin kalbinde yeni nesil Electric Drive Unit 2.0 bulunacak. Mercedes'in kendi bünyesinde geliştirdiği ve arka aks üzerine konumlandırılan bu ünite 268 beygir güç sunacak. Bazı pazarlarda 4MATIC dört tekerlekten çekiş özelliğiyle sunulacak olan modelin bu versiyonlarında ön aksa 107 beygirlik bir elektrik motor eklenecek.

Ön aks üzerindeki elektrik motoru "boost" görevi görecek yani performans ihtiyacı olduğunda devreye girecek. Şirket, ihtiyaç duyurlmadığında öndeki motoru tahrik sisteminden ayırmanın ve arkadaki ana elektrik motorunda bulunan 2 vitesli şanzımanın yeni CLA'nın verimliliğini ve menzilini artıracağını söylüyor. Bu sistem ayrıca otomobilin 210 km/s son hıza çıkabilmesine de imkan verecek.

Tam Boyutta Gör %100 elektrikli CLA, 800V elektrik mimarisiyle gelecek. Bu sayede 320 kW maksimum DC hızlı şarj kapasitesiyle sunulacak olan modelin şarj süreleri henüz açıklanmadı ancak daha önceki CLA konseptinde duyurulan 10 dakika şarjla 300 kilometre menzil değeri bu noktada bir referans olabilir. 85 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip yeni "premium batarya" ise CLA'ya 750 kilometreye kadar sürüş menzili sağlayacak.

NMC yani nikel manganez kobalt katotlu bu büyük batarya elbette maliyet açısından da yüksek olacak ancak Mercedes, giriş seviyesi için LFP yani lityum demir fosfat katotlu bir batarya da sunmayı planlıyor. 58 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip olacağı açıklanan bu batarya da tek şarjla 483 kilometreye kadar menzil vadediyor. Şarj hızı henüz açıklanmış değil ancak NMC batarya kadar hızlı olmayacağı açık diyebiliriz.

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Yeni nesil CLA aynı zamanda 48V hafif hibrit teknolojisiyle de satışa sunulacak. Söz konusu model, yeni geliştirilen M252 kodlu 1.5 litre dört silindirli Miller çevrimli motordan güç alacak. Bu motora 8F-eDCT adı verilen yeni 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman, 27 beygirlik bir elektrik motoru ve 1.3 kWsa'lik lityum iyon batarya eşlik edecek. Söz konusu sistem önden çekişli olarak 188 beygir güç sunacak.

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Yeni Mercedes-Benz CLA, elektrikli olarak 750 km menzil sunacak