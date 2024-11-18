Yeni Mercedes-Benz CLA, elektrikli olarak 750 km menzil sunacak

Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) adı verilen platformu kullanacak olan modelin kalbinde yeni nesil Electric Drive Unit 2.0 bulunacak. Mercedes'in kendi bünyesinde geliştirdiği ve arka aks üzerine konumlandırılan bu ünite 268 beygir güç sunacak. Bazı pazarlarda 4MATIC dört tekerlekten çekiş özelliğiyle sunulacak olan modelin bu versiyonlarında ön aksa 107 beygirlik bir elektrik motor eklenecek.
Ön aks üzerindeki elektrik motoru "boost" görevi görecek yani performans ihtiyacı olduğunda devreye girecek. Şirket, ihtiyaç duyurlmadığında öndeki motoru tahrik sisteminden ayırmanın ve arkadaki ana elektrik motorunda bulunan 2 vitesli şanzımanın yeni CLA'nın verimliliğini ve menzilini artıracağını söylüyor. Bu sistem ayrıca otomobilin 210 km/s son hıza çıkabilmesine de imkan verecek.
NMC yani nikel manganez kobalt katotlu bu büyük batarya elbette maliyet açısından da yüksek olacak ancak Mercedes, giriş seviyesi için LFP yani lityum demir fosfat katotlu bir batarya da sunmayı planlıyor. 58 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip olacağı açıklanan bu batarya da tek şarjla 483 kilometreye kadar menzil vadediyor. Şarj hızı henüz açıklanmış değil ancak NMC batarya kadar hızlı olmayacağı açık diyebiliriz.
Yeni nesil CLA aynı zamanda 48V hafif hibrit teknolojisiyle de satışa sunulacak. Söz konusu model, yeni geliştirilen M252 kodlu 1.5 litre dört silindirli Miller çevrimli motordan güç alacak. Bu motora 8F-eDCT adı verilen yeni 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman, 27 beygirlik bir elektrik motoru ve 1.3 kWsa'lik lityum iyon batarya eşlik edecek. Söz konusu sistem önden çekişli olarak 188 beygir güç sunacak.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir