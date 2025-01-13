Köprü, otoyol ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam: 13 Ocak'tan itibaren geçerli

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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile köprü ve otoyollar için zam sinyalini vermişti. Beklenen oldu ve ocak ayının ortasına doğru ilerlerken köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2025'in ilk zammı yansıdı.

Gelen zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobil geçiş üreti 33 liradan 47 liraya çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti ise 70 liradan 80 liraya yükseltildi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 liradan 795 liraya, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 585 liradan 790 liraya çıktı.

2025 yılı itibarıyla Malkara-Çanakkale otoyolu için köprü dahil geçiş ücreti otomobiller için bin liranın üzerine çıktı. Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti Ocak 2025 itibarıyla 590 liraya çıkarken Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti de 405 liraya yükseldi.

İstanbul'daki Avrasya Tüneli geçiş ücreti de 2025 yılında zamlanarak otomobiller için 225 lira, minibüsler için 337,5 lira, motosikletler için ise 175 lira oldu. Gece saatlerinde (00:00 - 04:59) bu fiyatlara %50 indirim uygulanıyor.

Ocak 2025'te tüm köprü ve otoyolların yeni geçiş ücretlerini öğrenmek için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün linkteki sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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Köprü, otoyol ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 2025 zammı