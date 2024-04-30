Gelecekte, elektrikli Mercedes'ler içten yanmalı modellere benzeyecek

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz'in elektrikli araçlarının tasarımı klasik Mercedes tasarımının dışında, yuvarlak ve "yumurta" şeklinde olduğu için eleştiriliyor. Bu eleştirilerin farkında olan firma, gelecekte içten yanmalı muadillerine benzer tasarımlar ortaya koymayı planlıyor.

"Elektrikli olduğu belli olsun diye farklı tasarladık"

Mercedes'in dış tasarım sorumlusu Robert Lesnik, markanın elektrikli serisi EQ'nun ilk neslini, müşterilerini elektrikli araçlarla tanıştırdıkları için radikal biçimde farklı tasarladıklarını açıkladı. Lesnik, insanlar elektrikli araçlara alıştığı için gelecekte bu ayrımın ortadan kalkacağını belirtiyor.

2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda Autocar'a konuşan Lesnik, "Farklı bir şey yapmak istedik ve başardık. Ancak her zaman şunu söyledik, belirli bir süre yola ne kadar çok bakarsanız, her şey o kadar benzer hale gelir."

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Tasarımcı, Mercedes'in elektrikli araçlarının dönüşüm aşamasından geçtiğini ve Mercedes EQE ve E-Serisi gibi benzer boyutlu modellerin tasarım açısından birbirine benzeyeceğini söyledi. Bu, aynı tasarımı paylaşan içten yanmalı 5 Serisi ve elektrikli i5 gibi BMW'nin izlediği stratejiye benziyor.

Lesnik, elektrikli otomobillerin gelecekte birbirine benzer hale gelme tehlikesi taşıdığını söyledi. Bu nedenle, markayla ilgili ayırt edici tasarım öğelerini ön plana çıkarmak istediklerini belirtti: "Mercedes olarak diğer markalardan daha fazla sayıda dört ikonik ızgaramız var. Bunları kullanmamız gerekiyor.” Değişikliklere rağmen yeni nesil elektrikli Mercedes'ler, verimliliğe ve aerodinamik özelliklere yer vermeye devam edecek.

Değişim başladı

Alman üretici hali hazırda değişime başladı. Amiral gemisi EQS'in 2024 modelinde ön ızgarayı geleneksel Mercedes ızgarasına benzeten ve otomobilin burnuna Mercedes yıldızını ekleyen firma geleneksel tasarımına dönmeye başladı.

Tam Boyutta Gör Aynı bağlamda, tamamen elektrikli Mercedes-Benz G580 EQ, güncellenen G-Serisi serisinin geri kalanıyla neredeyse aynı görünüyor. Tasarımcılar, insanların araca 20 metre mesafeden baktıklarında kullanılan yakıt türleri arasındaki farkı anlayamamasını hedeflediler.

Tam Boyutta Gör Mercedes'in geçen yıl sergilediği CLA konsept aracı, markanın gelecekteki elektrikli araçlarının neye benzeyeceğini göstermesi açısından önemli. Dört kapılı coupe, yumurta şeklindeki mevcut EQ serisinin daha çekici bir tasarıma evrileceğini gösteriyor.

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