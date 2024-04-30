Gelecekte, elektrikli Mercedes'ler içten yanmalı modellere benzeyecek

"Elektrikli olduğu belli olsun diye farklı tasarladık"
Mercedes'in dış tasarım sorumlusu Robert Lesnik, markanın elektrikli serisi EQ'nun ilk neslini, müşterilerini elektrikli araçlarla tanıştırdıkları için radikal biçimde farklı tasarladıklarını açıkladı. Lesnik, insanlar elektrikli araçlara alıştığı için gelecekte bu ayrımın ortadan kalkacağını belirtiyor.
2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda Autocar'a konuşan Lesnik, "Farklı bir şey yapmak istedik ve başardık. Ancak her zaman şunu söyledik, belirli bir süre yola ne kadar çok bakarsanız, her şey o kadar benzer hale gelir."
Tasarımcı, Mercedes'in elektrikli araçlarının dönüşüm aşamasından geçtiğini ve Mercedes EQE ve E-Serisi gibi benzer boyutlu modellerin tasarım açısından birbirine benzeyeceğini söyledi. Bu, aynı tasarımı paylaşan içten yanmalı 5 Serisi ve elektrikli i5 gibi BMW'nin izlediği stratejiye benziyor.
Lesnik, elektrikli otomobillerin gelecekte birbirine benzer hale gelme tehlikesi taşıdığını söyledi. Bu nedenle, markayla ilgili ayırt edici tasarım öğelerini ön plana çıkarmak istediklerini belirtti: "Mercedes olarak diğer markalardan daha fazla sayıda dört ikonik ızgaramız var. Bunları kullanmamız gerekiyor.” Değişikliklere rağmen yeni nesil elektrikli Mercedes'ler, verimliliğe ve aerodinamik özelliklere yer vermeye devam edecek.
Değişim başladı
Alman üretici hali hazırda değişime başladı. Amiral gemisi EQS'in 2024 modelinde ön ızgarayı geleneksel Mercedes ızgarasına benzeten ve otomobilin burnuna Mercedes yıldızını ekleyen firma geleneksel tasarımına dönmeye başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.