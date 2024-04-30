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    Anlık Bildirim

    Gelecekte, elektrikli Mercedes'ler içten yanmalı modellere benzeyecek

    Mercedes'in elektrikli araçlarının tasarımı, yuvarlak ve "yumurta" şeklinde olduğu için eleştiriliyor. Eleştirilerin farkında olan firma, gelecekte içten yanmalı modellerle benzer tasarıma dönecek.
    Gelecekte, elektrikli Mercedes'ler içten yanmalılara benzeyecek Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz'in elektrikli araçlarının tasarımı klasik Mercedes tasarımının dışında, yuvarlak ve "yumurta" şeklinde olduğu için eleştiriliyor. Bu eleştirilerin farkında olan firma, gelecekte içten yanmalı muadillerine benzer tasarımlar ortaya koymayı planlıyor.

    "Elektrikli olduğu belli olsun diye farklı tasarladık"

    Mercedes'in dış tasarım sorumlusu Robert Lesnik, markanın elektrikli serisi EQ'nun ilk neslini, müşterilerini elektrikli araçlarla tanıştırdıkları için radikal biçimde farklı tasarladıklarını açıkladı. Lesnik, insanlar elektrikli araçlara alıştığı için gelecekte bu ayrımın ortadan kalkacağını belirtiyor. 

    2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda Autocar'a konuşan Lesnik, "Farklı bir şey yapmak istedik ve başardık. Ancak her zaman şunu söyledik, belirli bir süre yola ne kadar çok bakarsanız, her şey o kadar benzer hale gelir."

    Tasarımcı, Mercedes'in elektrikli araçlarının dönüşüm aşamasından geçtiğini ve Mercedes EQE ve E-Serisi gibi benzer boyutlu modellerin tasarım açısından birbirine benzeyeceğini söyledi. Bu, aynı tasarımı paylaşan içten yanmalı 5 Serisi ve elektrikli i5 gibi BMW'nin izlediği stratejiye benziyor.

    Lesnik, elektrikli otomobillerin gelecekte birbirine benzer hale gelme tehlikesi taşıdığını söyledi. Bu nedenle, markayla ilgili ayırt edici tasarım öğelerini ön plana çıkarmak istediklerini belirtti: "Mercedes olarak diğer markalardan daha fazla sayıda dört ikonik ızgaramız var. Bunları kullanmamız gerekiyor.” Değişikliklere rağmen yeni nesil elektrikli Mercedes'ler, verimliliğe ve aerodinamik özelliklere yer vermeye devam edecek. 

    Değişim başladı

    Alman üretici hali hazırda değişime başladı. Amiral gemisi EQS'in 2024 modelinde ön ızgarayı geleneksel Mercedes ızgarasına benzeten ve otomobilin burnuna Mercedes yıldızını ekleyen firma geleneksel tasarımına dönmeye başladı.

    Gelecekte, elektrikli Mercedes'ler içten yanmalılara benzeyecek Tam Boyutta Gör
    Aynı bağlamda, tamamen elektrikli Mercedes-Benz G580 EQ, güncellenen G-Serisi serisinin geri kalanıyla neredeyse aynı görünüyor. Tasarımcılar, insanların araca 20 metre mesafeden baktıklarında kullanılan yakıt türleri arasındaki farkı anlayamamasını hedeflediler.
    Gelecekte, elektrikli Mercedes'ler içten yanmalılara benzeyecek Tam Boyutta Gör
    Mercedes'in geçen yıl sergilediği CLA konsept aracı, markanın gelecekteki elektrikli araçlarının neye benzeyeceğini göstermesi açısından önemli. Dört kapılı coupe, yumurta şeklindeki mevcut EQ serisinin daha çekici bir tasarıma evrileceğini gösteriyor. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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