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Yeni Audi Q8 resmi olarak tanıtıldı; işte tüm detaylar

Yeni Audi Q8, sahip olduğu coupe-SUV formuyla birlikte Q ailesine katıldı. Şık bir tasarıma, hafif hibrid teknolojisine ve en yeni teknolojilere ev sahipliği yapan Audi Q8'in tüm detayları haberimizde
11 ay
7,2b
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45
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Audi Q8 resmi olarak tanıtıldı; işte tüm detaylar
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BMW X6 ile karşımıza çıkan coupe-SUV tasarımına kendi yorumunu katan Audi Q8 nihayet resmi olarak tanıtıldı. Bugün Çin’de düzenlenen özel bir etkinlikte örtüsü kaldırılan Audi Q8, oldukça agresif görünen tasarımı ile rakiplerine göz dağı verdi. İşte Alman üreticinin coupe-SUV formuna sahip Audi Q8 modelinin tüm detayları:

Audi Q8 tasarımı; rakiplerine göre daha ferah iç mekan 

Keskin hatları sayesinde oldukça sportif bir görünüme sahip olan yeni Audi Q8, 4.99 metrelik uzunluğuyla kardeşi Q7’den 66mm daha kısa. Fakat hem aks mesafesi hem de toplam uzunluk bakımından rakipleri X6 ve GLE Coupe’den daha uzun. 2 metre genişliğiyle Q7’den 27 mm daha geniş olan aracın yüksekliği 1.71 metre, aks mesafesi ise yaklaşık 3 metre olarak ölçülüyor. Alman üretici Audi Q8’in rakiplerine göre daha ferah baş ve diz mesafesi sunduğunun altını çiziyor. 605 litrelik bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1,755 litreye kadar ulaşabiliyor.

Ön yüzün büyük bir kısmını tek başına domine eden kalın çerçeveli bir ızgaraya sahip olan Audi Q8’in tamponundaki geniş hava girişleri de agresif görünümünü pekiştiren detaylar arasındaki yerini almış. Geriye doğru alçalan çatı hattıyla coupe-SUV kimliğini ortaya koyan aracın arka kısmında da yeni A8 sedan modelinde kullanılana benzer kesintisiz bir stop grubu kullanılmış.

12 farklı gövde rengiyle müşterilerin beğenisine sunulacak yeni Audi Q8’in kabuğunda tercih edilen pakete göre yer yer farklılıklar mevcut. Baz pakette tekerlek kemerleri gri plastik malzeme ile çevrelenirken, üst paketlere doğru gidildikçe gövde renginde kemerler ile mat gri renge boyanmış ızgara çerçevesi ve arka tampon difüzörü karşımıza çıkan detaylar arasında yer alıyor. 22 inç büyüklüğündeki jantlar da tasarımı destekleyen bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Audi Q8 motor seçenekleri; her motorda hafif hibrid teknolojisi

Yeni Audi Q8, ilk olarak Q8 50 TDI adı verilen 285 beygirlik 3.0 litre V6 dizel motorla birlikte satışa sunulacak. Bu üniteyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlayacak aracın görebileceği maksimum hız 230 km/s olacak. Alman üreticinin belirttiğine göre 55 TFSI adındaki 340 beygirlik V6 benzinli ünite ve 45 TDI adındaki 230 beygirlik V6 dizel üniteli versiyonların satışına 2019 yılında başlanacak.

Kaputun altındaki tüm ünitelerde 48V hafif hibrid teknolojisinin bulunacağı yeni Audi Q8’de Quattro dört çeker sistemi standart özellikler arasında bulunacak. 50 TDI versiyonunda 8 ileri Tiptronic, 55 TFSI versiyonunda ise 7 ileri çift kavramalı şanzıman kullanılacak. Diğer motorların kullanacağı şanzıman seçenekleri ise ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak. Araçta kullanılan hafif hibrid teknolojisinin 100 kilometrede 0.7 litre yakıt tasarrufu sağlayacağı söyleniyor.

Audi Q8 teknoloji ve asistanları; 39 farklı sürüş asistanı 

Audi Drive Select özelliğinin 7 farklı sürüş modu getireceği Audi Q8’de bu modlar süspansiyon, direksiyon ve motor tepkilerini ihtiyaca göre değiştirebilecek. Ayrıca günlük kullanımlarda manevra kabiliyetini arttırmak adına dört tekerlekten yönlendirme sistemi de opsiyon olarak sunulan özellikler arasında yer alacak.

Audi Q8’in kabin tarafında üreticinin tüm yeni modellerinde olduğu gibi gelişmiş teknolojilere yer verilmiş. Bu teknolojiler arasında MMI touch response bilgi-eğlence ekranları (üstte 10.1 inç, altta 8.6 inç), 12.3 inç virtual cockpit ekranı, baş üstü göstergesi, opsiyonel çevre aydınlatması, Bang & Olufsen gelişmiş ses sistemi, masaj ve soğutma özelliğine sahip opsiyonel koltuklar ve çok daha fazlası yer alıyor.

Yeni Audi Q8’de 23 ayrı sensörden yararlanan 39 adet sürüş asistanı teknolojisi opsiyon olarak sunuluyor. Bunlar arasında adaptif hız kontrolü, verimlilik asistanı, şerit takip asistanı, ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor. Aracın uzaktan kontrol ile otonom olarak garaja girmesine ve çıkmasına imkan veren “remote garage pilot” özelliğinin ise 2019 yılının başında ekleneceği söyleniyor.

İlk olarak Almanya’da satışa sunulacak yeni Audi Q8’in satışlarına bu yazdan itibaren başlanacak. Fiyatı ise henüz açıklanan bilgiler arasında değil.


https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/the-new-face-of-the-q-family-the-audi-q8-10298 Yorum Yaz
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ergunx 11 ay en beğenilen
Sadece 3.0 TDI V6 zaten 500bin eder burda, motorsuz olanı yokmu🤔
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ergunx 11 ay mfeker89
Sadece motordan bahsediyorum
tamamına girersek 1m garanti
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Ayseybi 11 ay
1.0 tsi gelsin bakarız
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bende345 2 ay
Dün Bursa trafiğinde arkamdan geliyordu.
Q7'nin minibüs görünüşünden sonra, bu muhteşem bir şey.
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BlackGhost12 5 ay
configurator.audi.com/...

Beyaz rengini burda konfigüre edin, acayip bişey.
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Ulfast 5 ay
Hafta başında görmüştüm. Anlatmaya ne dil dayanır ne yürek. Muazzam araç.
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umit d 5 ay
audi yapıyo ya
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murat8361 5 ay
Bu arabalara elektirikli motor yakışır
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McLaren64 5 ay
Adamlar 70-80 bin birim ödeyerek şu araçlara biniyor. Bizde bu birimlere B segmenti araç bulamıyorsun.
Adamların 10 tane alabileceği birimlere biz 1 tane alıyoruz.

Şu fiyarları gördükçe sinirim bozuluyor.
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mahallenin_delisi 5 ay
Sanırım 1 milyon tl den aşağı olmaz.
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BlackGhost12 5 ay
75-85.000 Euro bu araba ya.

autoscout24.com/...

Arka stoplar can alıcı.
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volcano 5 ay BlackGhost12
Bizde de 1,45 milyon TL. Almak isteyen varsa: sahibinden.com/... Aynı galeride füme de vardı satılmış.
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Fiat S.p.A. 11 ay
Bu araba f segmenti’mi e segmenti’mi?
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haberelectro 11 ay Fiat S.p.A.
X6-GLE coupe rakibi. E segment.
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zucchero 11 ay
Harika!
Son zamanlarda en beğendiğim modeller a8, q8, a7, a6. Audi aştı kendisini ve "bence" artık 1 numara.
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