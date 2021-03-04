2021 model Skoda Superb fiyat listesi: Combi versiyon da listede

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Çekyalı markanın amiral gemisi sedan modeli Skoda Superb, 2021 model yılında giriş seviyesindeki Comfort Plus donanımıyla dikkat çekiyor. Skoda Superb'in 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfort Plus versiyonu mart kampanyası ile 332.100 TL'den başlıyor.

2021 Skoda Superb Comfort Plus'ta yan ve perde hava yastıkları, çoklu çarpışma freni, sürücü yorgunluk tespit sistemi, lastik basınç kontrol sistemi, LED gündüz sürüş aydınlatmaları, LED ön-arka farlar, köşe dönüş özellikli LED ön sis farları ve hız sabitleyici gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Söz konusu versiyonda 16 inç Orion hafif alaşım jantlar mevcut.

Bunun yanı sıra start/stop sistemi, elektrikli,ısıtmalı, otomatik katlanabilen yan aynalar, far sensörü, otomatik kararan dikiz aynası, yağmur sensörü, görsel destekli arka park sensörü, anahtarsız çalıştırma, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Android Auto ve kablosuz Apple Car Play desteği gibi özellikler de mevcut.

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Comfort Plus

2021 Skoda Superb Comfort Plus ve Elite donanım seviyelerinin standart özellikleri birbirine oldukça yakın. Elite donanım seviyesinde ön park sensörleri ve 17 inç alaşım jantlar gibi farklılıklar mevcut. Zaten kampanya fiyatlarına göre iki versiyon arasında 13 bin TL fark bulunuyor. 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite fiyatı 345.100 TL olarak açıklanmış.

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2021 model Skoda Superb modelinde 120 beygirlik 1.6 litre TDI motor seçeneği bulunmuyor. 150 beygirlik 1.5 litre TSI ve DSG kombinasyonu neredeyse tek seçenek haline gelmiş durumda. 2021 model Skoda Superb'in dizel tarafında 2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal versiyonu karşımıza çıkıyor ki onun da kampanyalı fiyatı 749.400 TL gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

2021 model Skoda Superb mart ayı fiyat listesinde Combi yani station wagon gövde tipi de listede bulunuyor. Skoda Superb Combi, 1.5 litre TSI benzinli motor - DSG kombinasyonu ve Prestige donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

2021 model Skoda Superb fiyat listesi şöyle:

Versiyon Fiyat Kampanya 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfort Plus 370.400 TL 332.100 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 384.900 TL 345.100 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 419.900 TL 386.800 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 469.900 TL 404.500 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal 577.900 TL 509.500 TL 2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal 849.900 TL 749.400 TL Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 469.900 TL 404.500 TL

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