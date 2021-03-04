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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 model Skoda Superb fiyat listesi: Combi versiyon da listede

    Skoda Superb 2021 mart fiyat listesinde giriş seviyesine eklenen Comfort Plus paketi dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra Superb'in Combi versiyonu da 1.5 TSI motorla listede. İşte detaylar:
    04 Mart 2021, 21:00 (3 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 model Skoda Superb fiyat listesi: Combi versiyon da listede
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    Çekyalı markanın amiral gemisi sedan modeli Skoda Superb, 2021 model yılında giriş seviyesindeki Comfort Plus donanımıyla dikkat çekiyor. Skoda Superb'in 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfort Plus versiyonu mart kampanyası ile 332.100 TL'den başlıyor.

    2021 Skoda Superb Comfort Plus'ta yan ve perde hava yastıkları, çoklu çarpışma freni, sürücü yorgunluk tespit sistemi, lastik basınç kontrol sistemi, LED gündüz sürüş aydınlatmaları, LED ön-arka farlar, köşe dönüş özellikli LED ön sis farları ve hız sabitleyici gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Söz konusu versiyonda 16 inç Orion hafif alaşım jantlar mevcut.

    Bunun yanı sıra start/stop sistemi, elektrikli,ısıtmalı, otomatik katlanabilen yan aynalar, far sensörü, otomatik kararan dikiz aynası, yağmur sensörü, görsel destekli arka park sensörü, anahtarsız çalıştırma, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Android Auto ve kablosuz Apple Car Play desteği gibi özellikler de mevcut.

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    2021 model Skoda Superb fiyat listesi: Combi versiyon da listede
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    Comfort Plus

    2021 Skoda Superb Comfort Plus ve Elite donanım seviyelerinin standart özellikleri birbirine oldukça yakın. Elite donanım seviyesinde ön park sensörleri ve 17 inç alaşım jantlar gibi farklılıklar mevcut. Zaten kampanya fiyatlarına göre iki versiyon arasında 13 bin TL fark bulunuyor. 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite fiyatı 345.100 TL olarak açıklanmış.

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    2021 model Skoda Superb modelinde 120 beygirlik 1.6 litre TDI motor seçeneği bulunmuyor. 150 beygirlik 1.5 litre TSI ve DSG kombinasyonu neredeyse tek seçenek haline gelmiş durumda. 2021 model Skoda Superb'in dizel tarafında 2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal versiyonu karşımıza çıkıyor ki onun da kampanyalı fiyatı 749.400 TL gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

    2021 model Skoda Superb mart ayı fiyat listesinde Combi yani station wagon gövde tipi de listede bulunuyor. Skoda Superb Combi, 1.5 litre TSI benzinli motor - DSG kombinasyonu ve Prestige donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

    2021 model Skoda Superb fiyat listesi şöyle:

    Versiyon Fiyat Kampanya
    1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfort Plus 370.400 TL 332.100 TL
    1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 384.900 TL 345.100 TL
    1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 419.900 TL 386.800 TL
    1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 469.900 TL 404.500 TL
    1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal 577.900 TL 509.500 TL
    2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal 849.900 TL 749.400 TL
    Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 469.900 TL 404.500 TL


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yanlış mı görüyorum yoksa 1.5 motorluk Octavia ve Superb arasında gerçekten 10 bin liralık mı fark var?
    Scala inadından vazgeçmediler, şimdi de Superb ile iyice patlatacaklar Octavia satışlarını.
    Bize de sene sonunda en üst paket 2020 modeli 230 bin liraya almak düşer.
    Yanlış mı görüyorum yoksa 1.5 motorluk Octavia ve Superb arasında gerçekten 10 bin liralık mı fark var? Scala inadından vazgeçmediler, şimdi de Superb ile i...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    aydinsukru (Aydın ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    dsg :)
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    strathmorea (alper ozan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Abim kullanıyor 4 yıldır. 3 yıl Passat kullandıktan sonra geçmişti buna. O kadar memnun ki. Ben de çok uzun süre bindim, özellikle iç mekanın genişliği, ferahlığı uzun yolda çok iyi geliyor. Kalite olarak hiç bir eksik yönünü görmedim, he bir de kapı içinden şemsiye çıkıyordu. :D
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    drknl35 (DORUK NİL) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı rakiplerine göre çok uygun tam F/P arabası. 404 bine alınabilecek en iyi aile otomobillerinden biri.
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    cormen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    SW'si çok güzel. Doğu Avrupa'nın F/P aracı. Bizde de Egea var işte.
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    C commandx (uğur yılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    combi prestige 405bin liste fiyatı çok iyi duruyor.
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    drjacob (... ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    geçen sene dizel bu fiyatlardı vay be
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    cormen 3 gün ( Mesaj Silindi ) drjacob
    Makyajlının en boşunu 180bine satmışlardı.
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    ozay06 (ozay 06) 3 gün ( Mesaj Silindi ) drjacob
    Şimdi dizel yine aynı fiyat olsa da artık dizel müşterisi eskisi kadar yok Aynı fiyata dizel yerine benzinli seçecekler daha ağırlıklı olur tahminimce
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    erka1907 3 gün ( Mesaj Silindi )
    sene 2015 yaz ayı, fabia 37 - suberb 67 idi.
    30 bin tl daha fazla vermeyim diye fabia almıştım, şimdi fiyatı beşe katlamış superbin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CeyKalDa 2 gün ( Mesaj Silindi ) erka1907
    sene 1996
    skoda 1051 75.000.000 türk lirası idi
    ama param çıkışmadı gidip borç harç 64 model opel record almak zorunda kalmıştım
    1 Yanıt Yanıtla
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    kesbi 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zenginin malı züğürdün çen..
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Octavia'nın iki kollu direksiyonunu koymuşlar. Yurtdışında yerden yükseltilmiş 4x4 Scout dehşet.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yanlış mı görüyorum yoksa 1.5 motorluk Octavia ve Superb arasında gerçekten 10 bin liralık mı fark var?
    Scala inadından vazgeçmediler, şimdi de Superb ile iyice patlatacaklar Octavia satışlarını.
    Bize de sene sonunda en üst paket 2020 modeli 230 bin liraya almak düşer.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    M mteke (Mustafa Teke) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Birisi C diğer D sınıfı. Bunun yanında Octavia 2020 Teknolojisi & Superb ise 2015 teknolojisine sahip. Superb sürekli makyajlanarak önümüze getiriliyor, hakeza Passat'da öyle ufak ufak güncel tutmaya çalışıyorlar.
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    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    skoda superb 2021 mart fiyat listesi, skoda ve
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