Audi yeni çift rakamlı model adlandırma sistemine geçiş yapıyor

Güncel modellerinde aracı tanımlamak için arka kısmını model serisi ve motor türü bilgisini yazan Audi, bu adlandırmada değişikliğe gidiyor. Firmanın yeni adlandırma biçimi biraz karmaşaya yol açabilir.

Şu anki model serisi ve motor türü yazılarına ekstra olarak iki basamaklı sayı ekleyecek. 30'dan 70'e kadar olan bu sayı aracın motor gücünü temsil edecek. Örneğin 30 sayısı markanın 110 ile 130 beygir arasında güce sahip olan bütün modellerinin arkasında yer alırken, 50 sayısı 285 ile 312 beygir arasında güçteki araçlarında, en üst düzey olan 70 ise markanın performans serisinde yer alan 544 beygir üzeri modellerinde bulunacak.

Her bir sayının yanında önceden olduğu gibi güç ünitesini temsil eden TFSI, TDI, G-tron ve E-tron yazıları da yazmaya devam edecek. Numara kombinasyonlarının, özellikle Audi'nin ürün gamındaki elektrikli ve hibrid güç ünitelerine sahip olan modelleri daha iyi tanımlayacağı ve markanın genel model yelpazesinde bir hiyerarşi oluşturacağı söyleniyor.

Değişikliğin ilk olarak sonbahar döneminde piyasaya çıkacak A8 ile başlaması sonrasında ise markanın bütün serilerinde kullanılması planlanıyor. Değişikliğe göre yeni Audi modelleri şu şekilde sınıflandırılacak:

30 = 110-130 bg (81-96 kW)

35 = 150-163 bg (110-120 kW)

40 = 170-204 bg (125-150 kW)

45 = 230-251 bg (169-185 kW)

50 = 285-312 bg (210-230 kW)

55 = 333-375 bg (245-275 kW)

60 = 435-462 bg (320-340 kW)

70 = 544+ bg (400+ kW)