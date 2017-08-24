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Audi yeni çift rakamlı model adlandırma sistemine geçiş yapıyor

Audi sonbaharda piyasaya çıkacak A8 ile birlikte model isimlendirmede değişikliğe gidiyor. Bundan sonra TDI ve TFSI yazılarının önünde gücü temsil eden iki haneli sayılar yazacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,4b
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34
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Güncel modellerinde aracı tanımlamak için arka kısmını model serisi ve motor türü bilgisini yazan Audi, bu adlandırmada değişikliğe gidiyor. Firmanın yeni adlandırma biçimi biraz karmaşaya yol açabilir.
Şu anki model serisi ve motor türü yazılarına ekstra olarak iki basamaklı sayı ekleyecek. 30'dan 70'e kadar olan bu sayı aracın motor gücünü temsil edecek. Örneğin 30 sayısı markanın 110 ile 130 beygir arasında güce sahip olan bütün modellerinin arkasında yer alırken, 50 sayısı 285 ile 312 beygir arasında güçteki araçlarında, en üst düzey olan 70 ise markanın performans serisinde yer alan 544 beygir üzeri modellerinde bulunacak.
Her bir sayının yanında önceden olduğu gibi güç ünitesini temsil eden TFSI, TDI, G-tron ve E-tron yazıları da yazmaya devam edecek. Numara kombinasyonlarının, özellikle Audi'nin ürün gamındaki elektrikli ve hibrid güç ünitelerine sahip olan modelleri daha iyi tanımlayacağı ve markanın genel model yelpazesinde bir hiyerarşi oluşturacağı söyleniyor.
Değişikliğin ilk olarak sonbahar döneminde piyasaya çıkacak A8 ile başlaması sonrasında ise markanın bütün serilerinde kullanılması planlanıyor. Değişikliğe göre yeni Audi modelleri şu şekilde sınıflandırılacak:
  • 30 = 110-130 bg (81-96 kW)
  • 35 = 150-163 bg (110-120 kW)
  • 40 = 170-204 bg (125-150 kW)
  • 45 = 230-251 bg (169-185 kW)
  • 50 = 285-312 bg (210-230 kW)
  • 55 = 333-375 bg (245-275 kW)
  • 60 = 435-462 bg (320-340 kW)
  • 70 = 544+ bg (400+ kW)

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tasshelhoff 2 yıl en beğenilen
gereksiz; madem 2 rakama koymayı göze aldın; 1 hane daha koy tam beygirini yaz gitsin ne uğraştırıyorsun,
"audi q7 70 tdi" yazacağına delikanlı gibi "audi q7 544 tdi" yaz gitsin.
50 neydi 55 neydi diye düşünüp duracak meraklıları.
şimdi audi fan boyları ceplernde çizelge taşımaya başlarlar veya telefonlarına not yazarlar yolda görünce bunun beygiri kaçtı anlamak için.
bir de kimin ne işine yarayacak acaba?
hayırlı günler.
gereksiz; madem 2 rakama koymayı göze aldın; 1 hane daha koy tam beygirini yaz gitsin ne uğraştırıyorsun,"audi q7 70 tdi" yazacağına delikanlı gibi "au...
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2 Yanıt Yanıtla +45
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turkeril 2 yıl
Normal bi insan kesin yanlış anlayacaktır. Örneğin 3.0 motor var zannedecek, bi de rampada falan geçerse bunu anlatılacak çok hikaye çıkar
1 Yanıt Yanıtla +24
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Otomobilgini 2 yıl
Bence motor hacminin yazması daha güzel.
1.0 tfsi, 3.0 tdi gibi.
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Hasbelkader koymuşlar rakamlari
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HuS.TeR 2 yıl
Haberde belirtilmesine rağmen insanlar halen daha neden bu değişiklik yapılmış, sadece motor hacmi yazsa daha iyi olurdu diyorlar. Haber içeriği az olsa boş haber derler ama haberde yazılanı da okumazlar.
Düzenlemeye Elektrikli ve Hybrid araçlar sebep oluşturdu arkadaşlar, tekrarlamış olayım. Bu yapıdaki araçların motor hacimleri bir fikir vermeyeceğinden ve modeller arası farklılık oluşturmak istemediklerinden böyle bir ortak payda bulunmuş.
Nihayetinde 2.0 3.0 gibi ibareler de bir şekilde gücü temsil ediyordu. Bu düzenlemeyle yeni ve tüm ürün gamını kapsayan ortak bir güç sembolüne geçiş yapılmış oldu.
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TurkTime 2 yıl
Demek ki yurtdışında bir süredir uygulanıyormuş. Dubai linklerinde mevcut. Bence de gereksiz olmuş, ama karar verici biz değiliz maalesef.
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haberelectro 2 yıl
Saçma sapan bir uygulama.
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Master_Evil 2 yıl
çok karışık neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuşlar, millet listeye bakar durur artık bu kaç beygirdi diye
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nokta_28 2 yıl
Hayaller Audi Gerçekler Metorbus.
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Mendieta58 2 yıl
Motor hacmini yaz geç,ne gerek var bu atraksyonlara arkadas.Arkasında 50 yazsa banane 100 yazsa banane,görünce internete girip kaç beygirmiş diye bakacaz sanki
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V4LKyR 2 yıl
Şu an zaten var bu modeller yollarda... Habere bak.
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Sharparrow 2 yıl
teknoloji haberi mi bu şimdi? iki basamaklı isimlendirme.. Bütün ülke bu haberi bekliyordu... eminim herkesi bir heyecan sarmıştır şimdi..
1 Yanıt Yanıtla +1
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spinattimyalnizliga 2 yıl Sharparrow
Sharparrow
teknoloji haberi mi bu şimdi? iki basamaklı isimlendirme.. Bütün ülke bu haberi bekliyordu... eminim herkesi bir heyecan sarmıştır şimdi..

Artık rahat uyuyabilirim hocam.
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venomboy_85 2 yıl
Bu kodlama yeni değil desem!
A3 30 TFSI
dubai.dubizzle.com/...
A4 50 TFSI
dubai.dubizzle.com/...
A5 45 TFSI
dubai.dubizzle.com/...
A6 35 TFSI
dubai.dubizzle.com/...
A7 50 TFSI
dubai.dubizzle.com/...
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audi, e-tron ve
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