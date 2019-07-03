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2019 BMW X6, aydınlatmalı ızgara gibi ilginç özellikleriyle tanıtıldı

2019 BMW X6, Kuzey Amerika'da görücüye çıktı. Tasarımında aydınlatmalı ızgara gibi ilginç seçenekler bulunan 2019 BMW X6'nın kaputu altında güçlü motorlar mevcut. İşte yeni X6'nın tüm özellikleri:
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
7,3b
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48
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 BMW X6, aydınlatmalı ızgara gibi ilginç özellikleriyle tanıtıldı
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2008 yılında coupe-SUV sınıfının öncüsü olarak tanıtılan BMW X6 bugün üçüncü jenerasyonuyla karşımızda. Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan 2019 BMW X6, selefine nazaran daha agresif bir görünüme - ve tabii ki daha büyük bir ızgaraya - sahip.

2019 BMW X6’daki böbrek ızgaranın tek özelliği büyük olması değil. Zira bu kısım aynı zamanda ışıklandırma seçeneğine de sahip. Bu sayede aracın dev krom ızgarası gece karanlığında bile dikkat çekiyor. Bunun dışında büyük hava girişlerine sahip ön tampon, standart olarak sunulan yeni LED farlar (Adaptif LED ve Laserlight opsiyonuyla birlikte), L şeklindeki LED stoplar ve 19 – 22 inç arasında değişen hafif alaşım jantlar 2019 BMW X6’nın dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

CLAR mimarisi sayesinde selefinden daha büyük

Şirketin CLAR mimarisi üzerine kurulan 2019 BMW X6’nın uzunluğu 4935 mm, genişliği 2004 mm ve yüksekliği de 1696 mm olarak ölçülüyor. Aracın aks mesafesi de 2975 mm’ye kadar uzamış durumda. Bu sayede selefine kıyasla 26 mm uzadığını, 15 mm genişlediğini ve 6 mm daha yere yakın olduğunu söylemek mümkün. Bu sayede tasarım ve düzeniyle X5’i andıran kabinde daha ferah bir alan ve bagaj hacmi elde edilmiş. 580 litre olan bagaj hacminin katlanan koltuklar sayesinde 1,530 litreye yükselebildiğini de unutmadan ekleyelim.

2019 BMW X6’nın lüks kabininde Vernasca deri döşemeli spor koltuklar ve Sensatec deri ile örtülü kokpit dikkat çekiyor. Sürücünün önünde 12.3 inçlik dijital gösterge paneli kullanılırken, onun hemen yanında bilgi-eğlence görevi üstlenen bir 12.3 inçlik ekran daha bulunuyor. 2019 BMW X6’nın yaşam alanında dört bölgeli klima kontrolleri, ısıtmalı/soğutmalı bardak tutucular, panoramik cam tavan, 20 hoparlörlü Bowers & Wilkins Diamond ses sistemi, baş üstü göstergesi, kablosuz şarj ünitesi ve arka yolcular için sunulan 10.2 inç dokunmatik ekranlar gibi pek çok opsiyon mevcut.

2019 BMW X6 motor seçenekleri

2019 BMW X6’nın motor gamı da oldukça güçlü seçeneklere sahip. İki benzinli ve iki dizel motordan oluşan seçenekler BMW X6 xDrive40i versiyonuyla başlıyor. Bu versiyonda 340 beygir güç ve 447 Nm tork üreten 3.0 litre altı silindirli ünite görev yapıyor. BMW X6 xDrive30d versiyonunda ise 261 beygir güç ve 620 Nm tork üreten 3.0 litre altı silindirli dizel ünite bulunuyor. Daha fazla güç arayanları ise 523 beygir güç ve 750 Nm tork üreten 4.4 litre çift turbo V8 motorlu BMW X6 M50i versiyonu karşılıyor. 395 beygir güç ve 760 Nm tork üreten 3.0 litre altı silindirli motora sahip BMW X6 M50d ise dizelin güçlü tarafını oluşturuyor.

Tüm 2019 BMW X6 modellerinde 8 ileri Steptronic şanzıman ve xDrive akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. Opsiyon olarak sunulan Dinamik Yol Tutuş Paketi ve offroad paketi de araca havalı süspansiyon, M Sport frenler, M Sport arka diferansiyel ve dört offroad sürüş modu gibi pek çok özellik ekliyor. 2019 BMW X6’nın fiyatı ABD’de 64 bin 300 dolardan başlayıp 85 bin 650 dolara kadar çıkabiliyor.


https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0297827EN/the-new-bmw-x6-a-leader-with-broad-shoulders Yorum Yaz
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venom.X 4 gün en beğenilen
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kesinlikle bu şekilde olmalı.
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Johan Elmander 4 gün
Izgarayı büyütmeleri yetmezmiş gibi, dalgınlığımıza filan gelir de fark etmeyiz diye şimdi de aydınlatmışlar, ne güzel.
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erdem552 4 gün SaB0
Fazla iyimsersin. 1m civarı gelir en az
1 Yanıt Yanıtla +7
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038poyraz 2 gün
Sıkıntı Yok, ABD üretimi olduğu için, ek vergiler yüzünden distiribitör getirmiyor, sadece x1 geliyor
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Askaparta 2 gün
Gece mangalı aydınlatırız.
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en_x 3 gün
ızgara aydınlatması bence çok iyi duracak aracın ızgarası da boyutlarına göre normal bence ızgara olayı yersiz bi şekilde abartılıyor
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Whisper911 3 gün
Gece arkadan böyle aydınlatmalı falan gelirse korkutur valla. Çünkü zorlasa b sınıfı araçlar girer o aralıktan.
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Mr. Jingles 4 gün
Ağızlarının suyu aka aka bakanlar gelmiş ızgarayı eleştiriyor. Gayet de güzel görünüyor.
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DH Misafiri 4 gün
Izgara arabayı yutacak gibi..
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Roxio 4 gün
Çok çirkin. Arka tasarım 8 e yakışmıştı fakat bunda çok kötü durmuş. O eğimi baya kötü duruyor.
Tabi gerçekte görmeden yorum yapmamak gerek. CLA değiştiğinde de burada atıp tutuyordum arkadaşım aldı hayran kaldım arabaya.
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Sirrüs 4 gün
🤢🤢
Bu sınıf neden var ki! Hepsi de leş gibi!
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McLaren64 4 gün
GLE Coupe doğrudan X6 çakması, adam utanmadan ızgara ışıklandırmadını Mercedes'ten çaktı demiş. Mercedes ızgarayı değil logoyu ışıklandırdı. BMW doğrudan bütün böbrekleri ışıklandırmış. Bunu anlayamacak kapasiteden yoksa beni ilgilendirmez.
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haberelectro 4 gün McLaren64
BMW de kocaman logo olsa onu ışıklandırırdı zaten lafa bak çay demle. X4 ün arkası bildiğin mercedes tasarımı inkar edemezsin.
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McLaren64 4 gün



Bu ne la? Gözlerimi kanattı resmen.

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haberelectro 4 gün McLaren64
İnsan şunu koymaya utanır be bu kadar işgüzarlık olmaz
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