Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor

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Yapılan bir araştırmada Avrupa’nın büyük şehirlerindeki sürücülerin yılda 67 saatini boş park yeri bulmaya harcadığı ortaya çıkmış. Bu arayışın kişiye maliyeti de yılda 1,250 euro olarak açıklanmış. Söz konusu durumun şehir için trafiğini de etkilediğini belirten Ford, Vodafone ile birlikte yeni bir teknoloji test ettiklerini açıkladı.

Park Yeri Kılavuzu olarak adlandırılan bu bağlantılı araç teknolojisinin sürücülerin en büyük yardımcısı olması planlanıyor. Söz konusu teknoloji, şehirdeki otoparklardan gelen verileri anlık güncellemelerle merkez bilgisayara aktarıyor. Burada depolanan yol durumu ve otopark bilgileri, Geolocation sayesinde tespit edilen fiziki konum baz alınarak sistem üzerindeki araçlara gönderiliyor. Bu sayede sürücülerin yoldaki trafiğin durumundan ve etrafındaki boş park yerlerinden hızlıca haberdar olması sağlanıyor.

"Günümüz navigasyon sistemleri park yeri bulmada başarısız"

Ford Avrupa’nın ürün geliştirme mühendisi Tobias Wallerius’a göre günümüz navigasyon sistemleri bizi varış noktasına götürmekte oldukça başarılı. Fakat konu – özellikle şehir merkezlerinde - park yeri bulmaya geldiğinde yeterince yardımcı olamıyorlar. Bir bağlantılı araç teknolojisi olan Park Yeri Kılavuzu ise bu soruna hızlıca çözüm bularak sürücüleri hem para hem de zaman kaybından kurtaracak. Vodafone İnovasyon Müdürü Michael Reinartz’a göre de bu sistem geliştikçe trafik daha akıllı olacak ve park yeri ararken yaşanan stres azalacak.

Ford ve Vodafone’un Park Yeri Kılavuzu şimdilerde Almanya’nın Düsseldorf kentinde pilot proje olarak test ediliyor. İlerleyen aşamada Trafik Işığı Yardımcı Sistemi, Tünel Bilgi Sistemi, Trafik Kontrol Sistemi ve Olumsuz Hava Koşulları Uyarı Sistemi gibi projelerin de test edileceği söyleniyor.

https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2019/07/01/connected-car-tech-could-show-drivers-which-car-parks-have-space.html