Kim Nerede? 19 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor

Ford ve Vodafone, Almanya'da test ettikleri bir bağlantılı araç teknolojisiyle sürücülerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Park Yeri Kılavuzu adı verilen teknolojinin detayları haberimizde:
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
1,6b
2
3
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor
Tam Boyutta Gör

Yapılan bir araştırmada Avrupa’nın büyük şehirlerindeki sürücülerin yılda 67 saatini boş park yeri bulmaya harcadığı ortaya çıkmış. Bu arayışın kişiye maliyeti de yılda 1,250 euro olarak açıklanmış. Söz konusu durumun şehir için trafiğini de etkilediğini belirten Ford, Vodafone ile birlikte yeni bir teknoloji test ettiklerini açıkladı.

Park Yeri Kılavuzu olarak adlandırılan bu bağlantılı araç teknolojisinin sürücülerin en büyük yardımcısı olması planlanıyor. Söz konusu teknoloji, şehirdeki otoparklardan gelen verileri anlık güncellemelerle merkez bilgisayara aktarıyor. Burada depolanan yol durumu ve otopark bilgileri, Geolocation sayesinde tespit edilen fiziki konum baz alınarak sistem üzerindeki araçlara gönderiliyor. Bu sayede sürücülerin yoldaki trafiğin durumundan ve etrafındaki boş park yerlerinden hızlıca haberdar olması sağlanıyor.

"Günümüz navigasyon sistemleri park yeri bulmada başarısız"

Ford Avrupa’nın ürün geliştirme mühendisi Tobias Wallerius’a göre günümüz navigasyon sistemleri bizi varış noktasına götürmekte oldukça başarılı. Fakat konu – özellikle şehir merkezlerinde - park yeri bulmaya geldiğinde yeterince yardımcı olamıyorlar. Bir bağlantılı araç teknolojisi olan Park Yeri Kılavuzu ise bu soruna hızlıca çözüm bularak sürücüleri hem para hem de zaman kaybından kurtaracak. Vodafone İnovasyon Müdürü Michael Reinartz’a göre de bu sistem geliştikçe trafik daha akıllı olacak ve park yeri ararken yaşanan stres azalacak.

Ford ve Vodafone’un Park Yeri Kılavuzu şimdilerde Almanya’nın Düsseldorf kentinde pilot proje olarak test ediliyor. İlerleyen aşamada Trafik Işığı Yardımcı Sistemi, Tünel Bilgi Sistemi, Trafik Kontrol Sistemi ve Olumsuz Hava Koşulları Uyarı Sistemi gibi projelerin de test edileceği söyleniyor.


https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2019/07/01/connected-car-tech-could-show-drivers-which-car-parks-have-space.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sunbird 4 gün
İzmirde yaşayanlar için konuyla ilgili olarak:
İZUM uygulamasında boş yer olan otoparklar görünüyor, çok yararlı bir uygulama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Henkan 4 gün yeni yorumcu
Yeni dünya firmaları birlikte çalışıp ekosistem yaratmaya itiyor resmen. Circular economy ile firmaların hizmet gamını genişletiyor ciddi oranda. Sanki Sanayi Devrimi'ne şahit oluyormuşum gibi hissediyorum. Çok ama çok hızlı değişiyor dünya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***RAMMSTEIN*** 4 gün
Vodafone önce bi çekim gücü sorununu halletsin...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Yakını görme bozukluğu yaşayanlar için otomatik odaklanabilen gözlük geliştirdi 4 gün AMD Ryzen 5 3600, tek çekirdek testinde Intel işlemcilere fark attı 4 gün MIT’nin yürüyebilen minik motoru geleceğin robotlarına yardımcı olacak 4 gün 2019 Renault Captur tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 4 gün MIT ve IBM, sahte görüntü oluşturan ve algılayan yapay zeka geliştirdi 4 gün Bilim insanları atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı 4 gün Rusya, hipersonik silahı “Avangard” için karbon fiber tedarikinde sıkıntı yaşıyor 4 gün Spotify artık bağımsız sanatçıların platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermeyecek 4 gün LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı (İndirmeye sunuldu) 4 gün Apple, ülkelerin App Store’dan uygulama kaldırma isteklerini paylaştı 4 gün Instagram hikayelerine, grup sohbeti etiketi geldi 4 gün 2019 BMW X6, aydınlatmalı ızgara gibi ilginç özellikleriyle tanıtıldı 4 gün Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi 4 gün Mevcut karbondioksit emisyonı oranları, Dünyamızı 1.5 derece ısıtıcak 4 gün Asus İngiltere ekran kartı değişim programı başlattı 4 gün NBA 2K20'nin çıkış tarihi ve tanıtım videosu yayınlandı 4 gün Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı 5 gün Xiaomi'den yeni bir Black Shark telefon geliyor 5 gün AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı 5 gün Asus Zenfone 6 güncellemesi ARCore özelliğini getiriyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor Sonraki LG G8s ThinQ global pazara çıkıyor 5 gün Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı 5 gün Çin ile işlemci teknolojisini paylaştığı iddialarına AMD’den yalanlama 5 gün Honor 9X serisi 23 Temmuz’da tanıtılacak 5 gün Beyin hasarı olan kişilerde gizli bir bilinç olduğu keşfedildi 5 gün Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi 5 gün Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu 5 gün Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45 5 gün Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz 5 gün Alan Wake oyununa PlayStation 4 yolu göründü 5 gün 2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı 5 gün Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu 5 gün Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin tam versiyonu internete düştü 5 gün İstediğiniz yerde Twitch yayıncısı olmak? "Turkcell Superbox Oyun/Twitch testi" 5 gün Turkcell’den PUBG Mobile’a özel mobil veri paketi 5 gün Google robots.txt protokolünü standart haline getirmek istiyor 5 gün DJ Koh: Galaxy Fold’un hazır olmadan tanıtılmasına ben sebep oldum 5 gün PS Plus Temmuz 2019 oyunları değişti: İşte yeni oyunlar 5 gün Netflix’in The Witcher uyarlamasına ait resmî görseller geldi 5 gün 2019 Audi S8 tanıtıldı: 563 beygirlik çift turbo V8 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Cnn Türk kanal isim hakkı geri alınıyor
DH Forum
Bulletstorm'un Geliştirici Ekibi Devam Oyunu Konusunda İstekli
Bölüm Sonu Canavarı
Fortnite x Stranger Things Kostümleri Sızdırıldı
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
DÜNYANIN MÜREFFEH ÜLKELERİ TAM LİSTE [HARİTALI]
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim