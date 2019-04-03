2019 Ford Kuga resmen tanıtıldı: Daha hafif ve daha sportif

Ford yeni sportif görünüm, iki hibrit motor seçeneği ve çok sayıda yeni teknoloji ile gelen 2019 Ford Kuga'yı resmen tanıttı. Ford tasarımcıları yeni Kuga'yı tasarlareken yüksek profilli spor arabalardan ilham aldıklarını söylüyor.

Aracın trapez ızgarası Mustang esintileri taşırken, alt ön kemer Ford GT'den ilham alınmış gibi duruyor. Yeni Kuga genel olarak bir önceki modelden daha alçak, daha geniş ve daha uzun. Ayrıca sportif şekli aerodinamiğini de artırmış.

Mevcut versiyondan 90 kg hafif

Yüksek mukavemetli hafif çelik sayesinde araç artık 90 kilogram daha hafif. Tabi ağırlığın azalmasında yeni C2 mimarisi üzerine inşa edilmesinin önemli bir rolü var. Otomobili satın almak isteyenler iki EcoBoost , iki EcoBlue ve iki yeni hibrit motor seçeneğinden birini tercih edebilecekler.

Baz motor seçeneği 180 beygir güç ve 240 nm tork üreten 1.5 litrelik EcoBoost turbo benzinli ünite olarak öne çıkıyor. Daha fazla güç isteyenler için 250 beygir güç ve 373 nm tork değerine sahip dört silindirli 2.0 litrelik EcoBoost motor da var.

Fişli hibrit seçeneği ile sunuluyor

Motor serisinde ayrıca 120 beygirlik 1.5 litre ve 190 beygirlik 2.0 litre EcoBlue dizel seçenekleri de mevcut. Hibrit olmayan motorlar altı ileri manuel veya yeni sekiz ileri otomatik şanzıman ile sunulacak. SE Sport ve Titanium donanım seviyeleri standart olarak toplamda 198 beygir güç üreten yeni dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motor ile geliyor.

2019 Ford Kuga'nın fişli hibrit versiyonu da olacak ancak şirket bu model hakkında çok fazla bilgi paylaşmadı. Aracın elektrikli modda 48 kilometre civarında menzil sunacağı söyleniyor. Ayrıca 240 voltluk bir şarj cihazı kullanılarak 3.5 saatte şarj edilebilecek.

Yeni teknolojilerle donatıldı

Kuga, Android Auto ve Apple CarPlay özellikli 8 inç SYNC3 bilgi-eğlence sistemi ile sunuluyor. Ayrıca yeni 12.3 inç dijital gösterge paneli de opsiyon olarak mevcut. Kablosuz şarj pedi ve isteğe bağlı B&O ses sistemi de seçenekler arasında. Bununla birlikte aracın sürücü destek teknolojileri listesi de genişledi.

Aktif Park Yardımı 2.0 sistemi sürücünün direksiyon simidi, vites, gaz veya fren pedalına dokunmadan bir düğmeye basarak paralel veya dikey bir noktaya park etmesini sağlıyor. Direksiyon Asistanı ise otomobilin duran ya da yavaş ilerleyen araçlarla çarpışmasını engellemek adına direksiyonu çeviriyor.

2019 Ford Kuga S, SE, SE Sport, SEL ve Titanium donanım seviyelerinde satışa sunulacak. Yeni Kuga bu sonbaharda gelirken, fişli hibrit versiyonu 2020 yılının ilkbahar aylarında piyasaya sürülecek.