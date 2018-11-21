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2019 Seat Leon kamuflajlı görüntülendi

Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen 2019 Seat Leon henüz kamuflajından sıyrılmamış olsa da gövdesindeki değişim ayırt edilebiliyor. Dördüncü nesil Leon'un hibrit versiyona da kavuşması bekleniyor
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Seat Leon kamuflajlı görüntülendi
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Yenilenen yüzüyle önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen 2019 Seat Leon, test edildiği esnada kameralar tarafından görüntülendi. Dördüncü nesil Leon’un gövdesi tamamen kamuflajla kaplı olsa da, ilk olarak Tarraco SUV ile başlayan yeni tasarım dilinin izleri kolaylıkla görülebiliyor. Daha geniş ve önceki modele göre aşağıya konumlandırılmış ızgara ile daha keskin hatlara sahip inceltilmiş farlar yeni tasarımın ilk göze çarpan detayları arasında.

2019 Seat Leon, Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerinde yükselmeye devam edecek. Bu da demek oluyor ki selefinin yanı sıra Skoda Octavia ve Volkswagen Golf ile aynı şasi parçalarına sahip olacak. Fakat Seat’ın dördüncü nesil Leon’da bir değişikliğe giderek aks mesafesini yükseltmesi ve arka taraftaki yolcular için daha ferah bir yaşam alanı sunması bekleniyor. Ayrıca üç kapılı versiyona yer verilmeyecek 2019 Seat Leon’da beş kapılı hatchback ve station wagon versiyonlar satışa sunulacak.

2019 Seat Leon’un motor yelpazesi de aşina olduğumuz 1.0, 1.5 litre benzinli ve 1.6 litre dizel motorlardan oluşacak. İlerleyen zamanlarda 48 volt hafif hibrit teknolojisinin de yer alması beklenen seçenekler arasına 2020 yılında plug-in hybrid versiyon da eklenecek. Bu versiyon, yalnızca elektrikli olarak 50 kilometre menzil sunacak.


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Holy-Ghost 6 ay en beğenilen
İneklerin gözlerine siyah çizgi çekmeleri efsane.
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EmirogluBilal 6 ay
Geliyor apaçilerin yeni gözdesi. No offence.
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Swonz 5 ay
Yazıyı okumadım da aks mesafesi uzamış sanırım araba daha yakışıklı durur. Eskisi biraz küçük geliyodu iyi yapmışlar. Kamuflajsız görmek lazım
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Mbiwa 5 ay
Nedense toplama araç gibi geliyor seat artık parçaları audi wv den kalanlar gibi
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YuRYTR 5 ay
leon şuanki hali çok iyi gerçekten arkası daha kalıplı gözükse hatta bu model ile dahada güzel olabilir önünü umarım bozmamışlardır.
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207m 5 ay
Aracın arka aks mesafesinin uzadığı belli oluyor. Golf, A3 ve Leon yeni kasalarıyla güçlü gelecekler gibi.
Bu arada ineklerin tanınmamak için gözlerine bant çekilmesi gerçekten komik olmuş :D :D
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Görkem ! 5 ay
algı yaratmaya çalışmışlar, şimdi herkes yeni model çıktığında şöyle göz ucuyla bakacak. reklam yani.
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texjrwillerjr 5 ay
bir seat ı niye kamuflajlar ki? kim yeni bir seat ı merak eder? kim takar yalova seatını[8\|]
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redferrari 5 ay
2020 hybrid 50 km menzil,, efsane olur bu tutar,, yeni yüzyılın en teknolojik ve geleceği olan bir yatırım olur,, düşünün ki gergin okula çocuğunuzu sadece elektrikle götürebilir benzinligi unutursunuz,,
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_Saint_ 5 ay
Bence bu makyaj olmamış. Çok kötü duruyor.
İneklerin gözlerine bant çekmek nedir anlamadım. Acaba makyajsız halinimi gördülerde gidip sorulmasından endişe etmişler
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zibidi gonzales 5 ay
yeni focus tarzı birşey bekliyorum
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Mendieta58 5 ay
O ineklerin gözlerinde niye siyah bant var yahu
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