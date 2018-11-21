2019 Seat Leon kamuflajlı görüntülendi

2019 Seat Leon, Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerinde yükselmeye devam edecek. Bu da demek oluyor ki selefinin yanı sıra Skoda Octavia ve Volkswagen Golf ile aynı şasi parçalarına sahip olacak. Fakat Seat’ın dördüncü nesil Leon’da bir değişikliğe giderek aks mesafesini yükseltmesi ve arka taraftaki yolcular için daha ferah bir yaşam alanı sunması bekleniyor. Ayrıca üç kapılı versiyona yer verilmeyecek 2019 Seat Leon’da beş kapılı hatchback ve station wagon versiyonlar satışa sunulacak.
2019 Seat Leon’un motor yelpazesi de aşina olduğumuz 1.0, 1.5 litre benzinli ve 1.6 litre dizel motorlardan oluşacak. İlerleyen zamanlarda 48 volt hafif hibrit teknolojisinin de yer alması beklenen seçenekler arasına 2020 yılında plug-in hybrid versiyon da eklenecek. Bu versiyon, yalnızca elektrikli olarak 50 kilometre menzil sunacak.
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Bu arada ineklerin tanınmamak için gözlerine bant çekilmesi gerçekten komik olmuş :D :D
İneklerin gözlerine bant çekmek nedir anlamadım. Acaba makyajsız halinimi gördülerde gidip sorulmasından endişe etmişler
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