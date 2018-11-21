2019 Seat Leon kamuflajlı görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Yenilenen yüzüyle önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen 2019 Seat Leon, test edildiği esnada kameralar tarafından görüntülendi. Dördüncü nesil Leon’un gövdesi tamamen kamuflajla kaplı olsa da, ilk olarak Tarraco SUV ile başlayan yeni tasarım dilinin izleri kolaylıkla görülebiliyor. Daha geniş ve önceki modele göre aşağıya konumlandırılmış ızgara ile daha keskin hatlara sahip inceltilmiş farlar yeni tasarımın ilk göze çarpan detayları arasında.

2019 Seat Leon, Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerinde yükselmeye devam edecek. Bu da demek oluyor ki selefinin yanı sıra Skoda Octavia ve Volkswagen Golf ile aynı şasi parçalarına sahip olacak. Fakat Seat’ın dördüncü nesil Leon’da bir değişikliğe giderek aks mesafesini yükseltmesi ve arka taraftaki yolcular için daha ferah bir yaşam alanı sunması bekleniyor. Ayrıca üç kapılı versiyona yer verilmeyecek 2019 Seat Leon’da beş kapılı hatchback ve station wagon versiyonlar satışa sunulacak.

2019 Seat Leon’un motor yelpazesi de aşina olduğumuz 1.0, 1.5 litre benzinli ve 1.6 litre dizel motorlardan oluşacak. İlerleyen zamanlarda 48 volt hafif hibrit teknolojisinin de yer alması beklenen seçenekler arasına 2020 yılında plug-in hybrid versiyon da eklenecek. Bu versiyon, yalnızca elektrikli olarak 50 kilometre menzil sunacak.