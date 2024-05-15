Yenilenen Seat Leon tanıtıldı: Üç silindirli motor gitti, yeni PHEV geldi

Serinin en üstünde yer alan eHybrid versiyonda ise 1.5 TSI motora küçük bir elektromotor eşlik ediyor. Bu sayede 204 beygir maksimum güce ulaşan otomobilin gücü eski PHEV versiyonla aynı olsa da kullanılan 19.7 kWsa'lik büyük batarya sayesinde saf elektrikli sürüş menzili 100 kilometreye kadar ulaşıyor.
Her iki multimedya ekranında da tıpkı makyajlı Golf'teki gibi dokunmatik klima kontrolleri aydınlatılmış. Buna ek olarak artık orta konsola soğutma özelliğine de sahip olan 15W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi eklenmiş.
Yenilenen Seat Leon'un üretimi bu ay Barselona'daki Martorell fabrikasında başlayacak. Fiyatlar ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.