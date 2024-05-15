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    Yenilenen Seat Leon tanıtıldı: Üç silindirli motor gitti, yeni PHEV geldi

    Gövde tasarımında herhangi bir değişim gözlenmeyen modele yeni motor ve teknoloji takviyesi yapıldı. Dış tarafta ise sadece matrix LED farlarda güncelleme mevcut.
    Seat Leon yenilendi: Üç silindirli motor gitti, yeni PHEV geldi Tam Boyutta Gör
    Seat Leon'un giriş seviyesindeki 1.0 litre üç silindirli motor seçeneği kaldırıldı. Motor gamı artık dört silindirli benzinli TSI, hafif hibrit eTSI, dizel TDI ve şarj edilebilir hibrit eHybrid seçeneklerden oluşuyor. Giriş seviye rolünü devralan 1.5 TSI dört silindirli motor 115 beygir güç ve 220 Nm tork üretirken 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

    Serinin en üstünde yer alan eHybrid versiyonda ise 1.5 TSI motora küçük bir elektromotor eşlik ediyor. Bu sayede 204 beygir maksimum güce ulaşan otomobilin gücü eski PHEV versiyonla aynı olsa da kullanılan 19.7 kWsa'lik büyük batarya sayesinde saf elektrikli sürüş menzili 100 kilometreye kadar ulaşıyor.

    Seat Leon yenilendi: Üç silindirli motor gitti, yeni PHEV geldi Tam Boyutta Gör
    Seat Leon'un dışındaki tek değişim opsiyonel olarak sunulan matrix LED farların grafiklerinde yaşanmış. İç mekanda ise yeni dijital kokpit göze çarpıyor. Yeni 10.25 inç dijital gösterge paneline ev sahipliği yapan bu alanda 10.4 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak sunulurken 12.9 inç ekran da opsiyon listesinde yer alıyor.

    Her iki multimedya ekranında da tıpkı makyajlı Golf'teki gibi dokunmatik klima kontrolleri aydınlatılmış. Buna ek olarak artık orta konsola soğutma özelliğine de sahip olan 15W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi eklenmiş.

    Yenilenen Seat Leon'un üretimi bu ay Barselona'daki Martorell fabrikasında başlayacak. Fiyatlar ise henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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