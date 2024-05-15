Yenilenen Seat Leon tanıtıldı: Üç silindirli motor gitti, yeni PHEV geldi

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Tam Boyutta Gör Seat Leon'un giriş seviyesindeki 1.0 litre üç silindirli motor seçeneği kaldırıldı. Motor gamı artık dört silindirli benzinli TSI, hafif hibrit eTSI, dizel TDI ve şarj edilebilir hibrit eHybrid seçeneklerden oluşuyor. Giriş seviye rolünü devralan 1.5 TSI dört silindirli motor 115 beygir güç ve 220 Nm tork üretirken 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

Serinin en üstünde yer alan eHybrid versiyonda ise 1.5 TSI motora küçük bir elektromotor eşlik ediyor. Bu sayede 204 beygir maksimum güce ulaşan otomobilin gücü eski PHEV versiyonla aynı olsa da kullanılan 19.7 kWsa'lik büyük batarya sayesinde saf elektrikli sürüş menzili 100 kilometreye kadar ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Seat Leon'un dışındaki tek değişim opsiyonel olarak sunulan matrix LED farların grafiklerinde yaşanmış. İç mekanda ise yeni dijital kokpit göze çarpıyor. Yeni 10.25 inç dijital gösterge paneline ev sahipliği yapan bu alanda 10.4 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak sunulurken 12.9 inç ekran da opsiyon listesinde yer alıyor.

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Her iki multimedya ekranında da tıpkı makyajlı Golf'teki gibi dokunmatik klima kontrolleri aydınlatılmış. Buna ek olarak artık orta konsola soğutma özelliğine de sahip olan 15W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi eklenmiş.

Yenilenen Seat Leon'un üretimi bu ay Barselona'daki Martorell fabrikasında başlayacak. Fiyatlar ise henüz açıklanmadı.

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Seat Leon yenilendi: Üç silindirli motor gitti, yeni PHEV geldi