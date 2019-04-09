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2019 Volkswagen Transporter 6.1 tanıtıldı: Yeni teknolojiler ve elektrikli versiyon

Makyajlanan yüzü ve yeni teknolojileriyle tanıtılan 2019 Volkswagen Transporter 6.1'in motor seçenekleri arasında tamamen elektrikli bir versiyon da var. İşte makyajlı Transporter 6.1'in özellikleri:
1 ay
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18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Volkswagen Transporter 6.1 tanıtıldı: Yeni teknolojiler ve elektrikli versiyon
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Volkswagen’in Multivan 6.1 ile başlattığı makyaj operasyonu Transporter ile devam ediyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Multivan 6.1’i tanıtan Alman üretici şimdi de makyajlı 2019 Volkswagen Transporter 6.1 üzerindeki örtüyü kaldırdı. 2019 Volkswagen Transporter 6.1, yeni yüzü ve yeni teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Paylaşılan ilk fotoğraflar, 2019 Volkswagen Transporter 6.1’in dış tasarımındaki makyajın Multivan ile aynı doğrultuda ilerlediğini gösteriyor. Ön tarafta yeni Touareg modelinden esinlenen geniş ızgara, aracın daha sportif görünmesini sağlayan yeni bir tampon ve LED gündüz farlarına sahip köşeli aydınlatma grubu, iki ay önce Multivan’da da gördüğümüz detaylar arasında. Aradaki tek fark, Transporter’da çift tonlu gövde rengine ve krom detaylara yer verilmemiş olması.

2019 Volkswagen Transporter 6.1’in kabin kısmına baktığımızda yeni nesil MIB3 bilgi-eğlence sistemiyle yenilenmiş olduğunu görüyoruz. Opsiyon olarak sunulan bu sistem, entegre SIM kart (eSIM) desteği sayesinde web tabanlı fonksiyon ve servisleri kullanabiliyor. Bir diğer yenilik olarak 230 volt elektrik soketinin bulunduğu kabinde, çift kişilik yolcu koltuğunun hemen altında da kilitlenebilir bir bölme bulunuyor. Bu bölme sayesinde kargo bölümünün uzunluğu standart aks mesafeli modellerde 2,800 mm’ye, uzun aks mesafeli modellerde ise 3,300 mm’ye kadar yükselebiliyor.

Transporter'a eklenen yeni teknolojiler 

Daha önce olduğu gibi Panel van, Camlı van gibi farklı konfigürasyonlarla satılacak 2019 Volkswagen Transporter 6.1’in tek ve çift kabinli Pikap versiyonu da üretilecek. Transporter ailesinde versiyona bakılmaksızın sunulan standart özellikler arasında elektrikli camlar, merkezi kilit, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, yeni H7 farlar, LED kabin aydınlatmaları ve Composition Audio Radyo sistemi bulunuyor.

Tıpkı Multivan 6.1’de olduğu gibi hidrolik direksiyondan elektromekanik direksiyona geçiş yapan 2019 Volkswagen Transporter 6.1, yeni güvenlik ekipmanları ve sürücü asistan sistemleriyle donatılmış durumda. Şerit takip asistanı “Lane Assist”, park asistanı, arka trafik alarmı, yan rüzgar asistanı, otomatik acil durum freni, ve römork stabilizasyon sistemi bunlardan bazıları. Yeni dinamik “Trafik İşareti Görüntüleme” fonksiyonu da navigasyonla birlikte sunuluyor.

Transporter ailesinde bir ilk: Tamamen elektrikli versiyon 

2019 Volkswagen Transporter 6.1’in kaputunun altında farklı güç çıkışlarına sahip 2.0 litre TDI turbo dizel motorlar bulunuyor. Bunlar sırasıyla 90 beygir, 110 beygir, 150 beygir ve 199 beygir güç üretiyor. Son iki seçenek, Volkswagen’in 4Motion dört çeker sistemiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca ABT iş birliği sayesinde Transporter ailesinde ilk kez tamamen elektrikli bir versiyon sunuluyor. 82 kW elektrik motoru ve 77.6 kWh bataryaya sahip bu araç, 1.2 ton yük kapasitesine sahip ve NEDC ölçümlerine göre 400 km menzile sahip.



https://vwpress.co.uk/en-gb/releases/3724 Yorum Yaz
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dr20mouse 1 ay en beğenilen
Atmak istemezdim ama hakkaten yeter birde yazılım gibi 6.1 demişler

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1 Yanıt Yanıtla +28
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Moueson 1 ay
Vw yeter valla yeter artık ya aynı tasarımları önümüze ısıtıp ısıtıp getiriyorlar . Hiç bir yenilik , heyecan yok, yıl olmuş 2019 aynı sıkıcı tasarımlarla devam...
Eğer vw böyle devam ederse yakın zamanda tarihin tozlu sayfalarında yerini alır demedi demeyin . Zaten satışları ciddi oranda düştü artık sadece kendi ülkesine satış yapar
Vw yeter valla yeter artık ya aynı tasarımları önümüze ısıtıp ısıtıp getiriyorlar . Hiç bir yenilik , heyecan yok, yıl olmuş 2019 aynı sıkıcı tasarımlarla deva...
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Musty3535123 1 ay
tasarım aynı değil ki, ön ızgaraya boydan boya krom çıta koymuşlar :D
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Bir ticariyw göre çok ufak değil mi
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dt1907 1 ay
satış adetlerine bakmadan söylersek bu sınıfta mercedes vito güzel bence.
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Askaparta 1 ay
Makyajı makyajla örtmüşler aynı kalmış.
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R0llingMan 1 ay
Bir önceki kasayla arasındaki fark versiyon numarası galiba 😂😂
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drmelihx 1 ay
Vitese bak kol gibi
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207m 1 ay
Adamlar arabaya ağır makyaj uygulaması yapmış, kasasını değiştirmemiş. Millet hala Süreyya hanım diyor. Arabanın bir önceki nesille şasi ve genel hatlar haricinde hiç bir benzerliği yok. Ticari araçlarda 10 yıldan önce kasa değişikliği olmaz. Bu araçta muhtemelen 2, 2,5 sene kullanılır sonra tamamen yeni kasa gelir. 2021' de yenilense zaten aynı kasayı yaklaşık 11-12 yıl kullanmış olacaklar ki bu da ticari araçlarda normal bir durumdur.
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dt1907 1 ay

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turkeril 1 ay
Süreyya hanımı hakediyorlar souna kadar
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Enki 1 ay
Kapının önüne koysan kimse yeni diye inanmaz :))
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haberelectro 1 ay
Araba bunca yildir guncelleniyor hala bundan daha iyisini yapamadilar.
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