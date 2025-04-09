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Elektrikli araç rekabeti hız kesmeden sürerken, BYD en uygun fiyatlı modeli Seagull için nisan ayına özel dikkat çekici bir indirim duyurdu. Yeni kampanyayla birlikte aracın baz versiyonu, yaklaşık 7.800 dolardan satışa sunuldu. Bu rakam, daha önce 9.500 dolar seviyesinde olan başlangıç fiyatına göre önemli bir düşüş anlamına geliyor.

BYD Seagull, kompakt boyutları ve ulaşılabilir fiyatıyla şehir içi mobiliteye yeni bir soluk getiriyor. 30.1 kWh ve 38.9 kWh’lik iki batarya seçeneği sunan model, sırasıyla 305 km ve 405 km menzil vadediyor. Üç farklı donanım seviyesi bulunan araçta, fiyatlar donanıma göre 10.300 dolar ile 11.700 dolar arasında değişiyor.

Seagull’un boyutları da iddialı: Uzunluğu sadece 3.78 metre olan bu küçük elektrikli, Fiat 500e gibi modellerle benzer ölçülere sahip. Özellikle dar sokaklarda ve yoğun trafikte sunduğu pratiklikle öne çıkıyor.

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BYD, Seagull’un geçen yılki lansmanında, elektrikli araçların artık içten yanmalı motorlardan daha ekonomik hale geldiğini vurgulamıştı. Bu yılın başında ise bazı modellerine gelişmiş sürüş destek sistemi “God’s Eye” teknolojisini ek bir ücret talep etmeden entegre etti.

Yılın ilk çeyreğinde bir milyonun üzerinde yeni enerji araç satışı gerçekleştiren BYD, yurt dışı satışlarını da hızla artırıyor. Seagull, global pazarlarda Dolphin Mini adıyla yer alırken, Avrupa’da bu yıl "Dolphin Surf" adıyla yollarda olması bekleniyor. Avrupa fiyatıysa 26.000 doların altında olacak gibi görünüyor.

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BYD, Seagull modelinin fiyatını 7.800 dolara düşürdü