306 beygirlik yeni Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC tanıtıldı

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Mercedes-AMG şu sıralar oldukça hızlı çalışıyor. Bundan iki hafta önce 2019 AMG A35 4MATIC Sedan modelini tanıtan şirket, şimdi de bir başka kompakt modeli Mercedes-AMG CLA 35’i görücüye çıkardı. CLA’nın coupe benzeri gövdesini şık bir tasarımla buluşturan AMG CLA 35’in kaputunun altında 306 beygir güç yatıyor.

İç ve dış tasarımdaki sportif dokunuşlar

Yeni Mercedes-AMG CLA 35’in sportif gövdesinde onu standart versiyonlardan ayıran bir takım detaylar mevcut. Ön ızgaradaki çift krom şerit, tamponun alt kısmında ve hava girişlerinde kullanılan krom detaylar, arka kısımdaki sportif difüzör, çift çıkışlı spor egzoz sistemi ve küçük arka spoiler’ı bu detaylara örnek gösterebiliriz. Ayrıca aerodinamik olarak optimize edilmiş 18 inçlik standart jantların yanı sıra 19 inçlik jantlar da tercih edilebiliyor.

Yeni Mercedes-AMG CLA 35’in kabin kısmında da performanslı modele özel bazı dokunuşlar mevcut. Kırmızı dikişlere sahip MB-Tex ve mikrofiber koltuk döşemeleri ile kırmızı emniyet kemerleri kabinde sunulan opsiyonlar arasında. 64 farklı renkte ayarlanabilen ambiyans aydınlatmasının şık bir görünüm sağladığı araçta Mercedes’in yapay zeka destekli MBUX bilgi-eğlence sistemi görev yapıyor. 10.25 inçlik iki ekrana sahip bu sistemin dijital gösterge ekranında AMG modellerine özel Classic, Sport ve Supersport adlı temalar bulunuyor.

Performansı destekleyen yenilikler

Yeni Mercedes-AMG CLA 35’in kaputunun altında 2.0 litre dört silindirli turbo motor görev yapıyor. 306 beygir güç ve 400 Nm tork üreten bu motor, 7 ileri çift kavramalı şanzıman ve 4MATIC sistemi aracılığıyla gücünü dört tekerleğe birden aktarıyor. Bu sistem, yeni Mercedes-AMG CLA 35’in 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlamasına ve maksimum 250 km/s hıza çıkabilmesine imkan veriyor. Araçtaki 4MATIC sistemin arka aksta tork yönlendirme sistemine sahip olduğunu da belirtelim.

Yeni Mercedes-AMG CLA 35’in motorunun hemen altında kalın bir alüminyum panel kullanılmış. Çapraz bağlantıyla desteklenen bu panel, aracın ön kısmındaki burulma sertliğini önemli derecede arttırmış. Alüminyum bileşenlere sahip AMG Ride Control süspansiyon sistemi ve opsiyonel olarak sunulan Adaptif Sönümleme Sistemi de sürücünün sürüş moduna göre üç farklı süspansiyon ayarı yapmasına imkan veriyor. Aracın ön kısmında dört pistonlu kaliperler ve 350 mm fren diskleri kullanılıyor. Arka kısımda ise tek pistonlu kaliperler ve 330 mm fren diskleri mevcut.

Yeni Mercedes-AMG CLA 35, Nisan ayının sonlarına doğru düzenlenecek olan New York Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Henüz fiyatı açıklanmayan aracın Avrupa’daki teslimatları Ağustos ayında başlayacak.

https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258