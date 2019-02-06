Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019'da kullanıma sunulacak yeni emojiler onaylandı

Unicode Konsorsiyumu, 2019 yılında kullanılacak emojileri belirledi. Yeni emoji paketinde şimdiye kadar çok istek alan beyaz kalp de olmak üzere 230 emojiye yer verildi.
3 ay
2,8b
1
10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yazışmalarımızın olmazsa olmazlarından biri de hiç kuşku yok ki emojilerdir. Bazen onlarca kelime ile anlatamayacağımız duyguları bir emoji göndererek ifade edebiliyoruz. Yıllar geçtikçe de bu ifade şekilleri daha da çoğalıyor. Zira 2019 yılında kullanıma sunulacak 230 emoji daha onaylandı.

Güncellemeler Nisan'da başlayacak

2019'a ait son emoji listesi Unicode Konsorsiyumu tarafından onaylandı ve bu yıl büyük platformlara gelen toplam 230 yeni emojiyi içeriyor. Yeni emoji paketinin telefonunuza yüklenmesi ise biraz süre alacak. Zira güncellemelerin Mart ayında yayınlanacağı ve işletim sistemlerine destek verilmesi ise Nisan ayında başlayıp, yıl sonuna kadar süreceği belirtiliyor.

Yazışmalarında emoji kullanmayı sevenlerin ise tembel hayvan, su samuru, flamingo, orangutan ve kokarca da dahil olmak üzere yeni hayvan emojilerini, ayrıca waffle, tereyağı, soğan, sarımsak ve meyve suyu kutusu da dahil olmak üzere birçok yiyecek temalı emojiyi merakla beklemeleri gerekiyor.

https://www.engadget.com/2019/02/05/unicode-emoji-for-2019/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
intel7mix 3 ay en beğenilen
Bu kadar detaylı emoji kim kullanıyor hepsini öğrenmek saçmalık ötesi emojilerle mi anlaşıcaz.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kayrabey 3 ay
Yine nerede gay, lezbiyen emojisi var sokmuşlar içine.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonitörKertenkelesi 3 ay
Bence emojileri ten ve ırklara göre renk seçenekleri konması absürt ve saçma. Emoji rengi zaten sarı yani bir ırkı değil bir ifadeyi grafik olarak temsil ediyor. Dünyada böyle sarı bir insan olmadığı için bir ırkı temsil etmiyor.
Ama şimdi bir el emojisi için bile sarı mısın siyah mı esmer mi seçmeni istiyorlar bence bu ırkçı bir yaklaşım.
Biri sürekli siyahi emojiler kullanıyor ise bence kendini farklı yere çekip ayırıyor.
Veya beyaz biri asla siyahi emoji kullanmıyor ise bu da ayrı bir ırkçı tavır.
Hepsi sarı olursa hiç bir sorun olmayacaktı oysa ki.
Etnik emojiler saçmalık.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 3 ay
Emojiler bulunamaz hale geldi artık Google gibi bir arama motoru da bunlara çıkartsınlar. Abarttılar :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tendürek 3 ay
Onaylandı deyince emoji bakanlığı kuruldu sandım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 ay en beğenilen
Bu kadar detaylı emoji kim kullanıyor hepsini öğrenmek saçmalık ötesi emojilerle mi anlaşıcaz.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoubleDragon 3 ay intel7mix
Zaten amaç; emojilerle ortak dil oluşturmak.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kayrabey 3 ay
Yine nerede gay, lezbiyen emojisi var sokmuşlar içine.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 ay Kayrabey
El ele tutmalarından mı rahatsız oldunuz 😂
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2790 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
emoji, ifade ve
5 etiket daha unicode konsorsiyumu yazışma Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Sea of Thieves sahipleri, oyunu üç arkadaşına hediye edebilecek 3 ay El protezinin hareket kabiliyeti ve dokunma hissiyatını artıran implant 3 ay Vivo V15 Pro resmi lansmanından önce ortaya çıktı 3 ay PS Store'da "Büyük Oyunlara Büyük İndirimler" kampanyası başladı 3 ay Spotify ilk kez kâr etti, abone sayısı 100 milyona dayandı 3 ay Chrome artık şifrenizin güvenli olup olmadığını size söyleyecek 3 ay Tesla Model 3'e iddialı rakip: Polestar 2'nin 27 Şubat'ta tanıtılacağı açıklandı 3 ay Xiaomi Mi 9 geliyor | Mobilite 3 ay Battlefield 5 satışları beklentilerin altında kaldı 3 ay Shuttle Coffee Lake işlemcili mini PC’sini duyurdu 3 ay Artık buzdolabınız üzerinden arkadaş bulabileceksiniz 3 ay Samsung Galaxy S10'un ön kamerası OIS ve 4K video kaydı özelliği sunacak 3 ay The Witcher yazarı ve CD Projekt Red telif hakkı konusunda anlaştı 3 ay Apple, Fransa'ya 571 milyon dolar vergi ödeyecek 3 ay Yeni nesil S Pen üzerinde kamera olabilir 3 ay Kullanıcılara olan borçların ödenmesi için QuadrigaCX borsası satışa çıkartılabilir 3 ay Apple, Qualcomm'un açtığı patent davasında alabileceği olası cezayı azalttı 3 ay Boeing, dünyanın ilk süpersonik iş jetini üretmek için Aerion ile iş birliğine gidiyor 3 ay Apple Haritalar'a iç mekan haritaları eklenmeye başladı 3 ay 2019 Skoda Kamiq'in iç mekanından ilk görüntü geldi 3 ay GÖRÜNTÜLENEN 2019'da kullanıma sunulacak yeni emojiler onaylandı Sonraki Google, bildirimler bölümünü kaldırıyor 3 ay Xiaomi çift ön kamera deliğine sahip telefon patenti aldı 3 ay Son kullanıcı tarafının en pahalı anakartı Asus’tan geldi 3 ay Makyajlı 2020 Volkswagen Passat tanıtıldı: Yeni motor ve teknolojiler 3 ay Samsung The Wall konsepti artık 292 inç 3 ay Apple’a şimdi de şarj adaptörü davası 3 ay Logitech G markası 4 yeni oyuncu kulaklığı duyurdu 3 ay Moto Z4 Play, 48 megapiksel arka kamera ile gelebilir 3 ay 3D biyoyazıcılarda öncü Türk şirketi: AxoxoltBio 3 ay Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya Film İncelemesi | Seri Nasıl Bitti? 3 ay Hawaii, sigara kullanım yaşını 100'e çıkarmayı planlıyor 3 ay Avrupalıların Kıta Amerika’sında neden olduğu ölümler, küresel sıcaklıkları düşürdü 3 ay GlobalFoundries elektromekanik üretiminden çekiliyor 3 ay Instagram birden fazla hesap arasında geçişi kolaylaştıracak 3 ay Samsung Galaxy Sport dönen çerçeveye sahip olmayacak 3 ay Monster'da Bu Hafta - Crysis 3 3 ay 2020 Ford F-Serisi Super Duty, 7.3 litre V8 motoruyla tanıtıldı 3 ay Newton Mail, App Store'a geri döndü 3 ay iOS 12.2, iPhone sensörlerine web erişimini engelleyecek 3 ay Rusya'nın hipersonik "uzay uçağı" ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim