2019'da kullanıma sunulacak yeni emojiler onaylandı

Yazışmalarımızın olmazsa olmazlarından biri de hiç kuşku yok ki emojilerdir. Bazen onlarca kelime ile anlatamayacağımız duyguları bir emoji göndererek ifade edebiliyoruz. Yıllar geçtikçe de bu ifade şekilleri daha da çoğalıyor. Zira 2019 yılında kullanıma sunulacak 230 emoji daha onaylandı.

Güncellemeler Nisan'da başlayacak

https://www.engadget.com/2019/02/05/unicode-emoji-for-2019/

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2019'a ait son emoji listesitarafından onaylandı ve bu yıl büyük platformlara gelen toplamiçeriyor. Yeni emoji paketinin telefonunuza yüklenmesi ise biraz süre alacak. Zira güncellemelerinayında yayınlanacağı ve işletim sistemlerine destek verilmesi iseayında başlayıp, yıl sonuna kadar süreceği belirtiliyor.Yazışmalarında emoji kullanmayıise tembel hayvan, su samuru, flamingo, orangutan ve kokarca da dahil olmak üzere yeni hayvan emojilerini, ayrıca waffle, tereyağı, soğan, sarımsak ve meyve suyu kutusu da dahil olmak üzereyiyecek temalı emojiyi meraklagerekiyor.