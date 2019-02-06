2019'da kullanıma sunulacak yeni emojiler onaylandı

Teknoloji Editörü
Yazışmalarımızın olmazsa olmazlarından biri de hiç kuşku yok ki emojilerdir. Bazen onlarca kelime ile anlatamayacağımız duyguları bir emoji göndererek ifade edebiliyoruz. Yıllar geçtikçe de bu ifade şekilleri daha da çoğalıyor. Zira 2019 yılında kullanıma sunulacak 230 emoji daha onaylandı.
Güncellemeler Nisan'da başlayacak2019'a ait son emoji listesi Unicode Konsorsiyumu tarafından onaylandı ve bu yıl büyük platformlara gelen toplam 230 yeni emojiyi içeriyor. Yeni emoji paketinin telefonunuza yüklenmesi ise biraz süre alacak. Zira güncellemelerin Mart ayında yayınlanacağı ve işletim sistemlerine destek verilmesi ise Nisan ayında başlayıp, yıl sonuna kadar süreceği belirtiliyor.
Yazışmalarında emoji kullanmayı sevenlerin ise tembel hayvan, su samuru, flamingo, orangutan ve kokarca da dahil olmak üzere yeni hayvan emojilerini, ayrıca waffle, tereyağı, soğan, sarımsak ve meyve suyu kutusu da dahil olmak üzere birçok yiyecek temalı emojiyi merakla beklemeleri gerekiyor.
https://www.engadget.com/2019/02/05/unicode-emoji-for-2019/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama şimdi bir el emojisi için bile sarı mısın siyah mı esmer mi seçmeni istiyorlar bence bu ırkçı bir yaklaşım.
Biri sürekli siyahi emojiler kullanıyor ise bence kendini farklı yere çekip ayırıyor.
Veya beyaz biri asla siyahi emoji kullanmıyor ise bu da ayrı bir ırkçı tavır.
Hepsi sarı olursa hiç bir sorun olmayacaktı oysa ki.
Etnik emojiler saçmalık.
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