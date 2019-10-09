2019 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları belli oldu

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Nobel Tıp Ödülü’nün sahiplerini bulmasının ardından 2019 Nobel Kimya Ödülü’nün kazananları da belli oldu. Nobel Kimya Ödülü bu yıl ABD'li John B. Goodenough, İngiliz M. Stanley Whittingham ve Japon Akira Yoşino arasında paylaşıldı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Kimya Ödülü'nün "lityum iyon bataryaların icat edilmesine yönelik çalışmalarından ötürü" ABD'li John B. Goodenough, İngiliz M. Stanley Whittingham ve Japon Akira Yoşino arasında paylaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Günümüzde dizüstü bilgisayarlardan cep telefonlarına kadar çok sayıda elektronik araçta kullanılan lityum iyon bataryalar, insan yaşamında çığır açtı. Bu yılın Kimya Ödülü kazananları, çalışmalarıyla kablosuz ve fosil yakıtlardan bağımsız bir toplumun temellerini attılar." ifadelerine yer verildi.

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Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Goodenough, Whittingham ve Yoşino, ödülün yanı sıra 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para armağanının da sahibi oldu. Ayrıca, 97 yaşındaki ABD'li John B. Goodenough ödülü kazanan "en yaşlı bilim insanı" olarak kayıtlara geçti.

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanarak ülkemizi gururlandıran Aziz Sancar, ‘Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı’ olmuştu. Prof. Dr. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde ödülü kazanmıştı.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/2019-nobel-kimya-odulunu-kazananlar-aciklandi/1606844