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    Dünyanın ilk 18650 potasyum-iyon pili piyasaya çıktı, lityumun yerini alabilir

    Teksas merkezli startup Group1, yaygın olarak kullanılan 18650 silindirik form faktörü içinde tasarlanan dünyanın ilk potasyum-iyon pilini piyasaya sürdü. Bu pil, lityumun yerini alabilir.
    Dünyanın ilk 18650 potasyum-iyon pili piyasaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teksas merkezli bir startup olan Group1, geleneksel lityum-iyon pillere sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir alternatif olan dünyanın ilk 18650 potasyum-iyon pilini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Etkileyici bir uzun ömürlülük ve enerji yoğunluğuna sahip olan yeni pil, halihazırda üretime girmiş ve OEM’lere dağıtılmaya başlanmış durumda.

    Lityumun yerini alabilir

    Geliştirilen potasyum-iyon pilini (KIB) 18 mm çap ve 65 mm uzunluk ile yaygın olarak kullanılan 18650 lityum-iyon pil ile aynı form faktörüne sahip. Yeni pil, geleneksel lityum iyon pillerin yerine sürdürülebilir ve ekonomik olarak uygulanabilir yeni bir dönem başlatabilir. Potasyum-iyon bataryanın özellikle dikkat çeken bir özelliği de etkileyici performansı. Kapsamlı testler, bataryanın sadece ön beklentileri karşılamakla kalmayıp aştığını gösteriyor.

    Dünyanın ilk 18650 potasyum-iyon pili piyasaya çıktı Tam Boyutta Gör
    18650 potasyum-iyon pil, daha yaygın olan lityum iyonlarının aksine, şarj taşıyıcısı olarak potasyum iyonlarını kullanıyor. Nikel, kobalt, bakır ve lityum gibi kritik mineraller içermeyen KIB pilleri, tedarik zinciri endişelerini giderirken ekolojik etkiyi de azaltıyor. Bunların yerine, grafit anotlar, ayırıcılar ve elektrolit formülasyonları dahil olmak üzere yaygın olarak bulunan bileşenleri kullanıyor.

    Potasyum-iyon pillerin bir diğer avantajı da mevcut lityum-iyon batarya üretim süreçleriyle uyumlu olmaları. Şirket ayrıca bu teknolojinin performans, güvenlik ve maliyet etkinliği açısından LiFePO4 (LFP) lityum-iyon piller ve sodyum-iyon pillerden (NIB) daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.

    Yüksek enerji yoğunluğu

    Dünyanın ilk 18650 potasyum-iyon pili piyasaya çıktı Tam Boyutta Gör
    3.7V nominal voltajda çalışmakta ve böylelikle elektronik cihazlar ve sistemlerle uyumlu olan yeni batarya ayrıca lityum demir fosfat lityum iyon pillerle (LFP-LIB ) aynı seviyede olan 160-180Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Bu yüksek enerji yoğunluğu, bataryanın kütlesine oranla önemli miktarda enerji depolayabildiğini gösteriyor. Şirket, ek olarak üstün kullanım ömrü ve mükemmel deşarj kabiliyeti sunduklarını belirtti ancak spesifik rakamlar paylaşmadı. Geliştirilen potasyum-iyon pilleri için iddialar fiziksel dünyada da gerçeğe dönüşürse zaman içerisinde bunları elektrikli araçlarda kullanıldığını da görebiliriz.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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