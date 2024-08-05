Dünyanın ilk 18650 potasyum-iyon pili piyasaya çıktı, lityumun yerini alabilir

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Tam Boyutta Gör Teksas merkezli bir startup olan Group1, geleneksel lityum-iyon pillere sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir alternatif olan dünyanın ilk 18650 potasyum-iyon pilini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Etkileyici bir uzun ömürlülük ve enerji yoğunluğuna sahip olan yeni pil, halihazırda üretime girmiş ve OEM’lere dağıtılmaya başlanmış durumda.

Lityumun yerini alabilir

Geliştirilen potasyum-iyon pilini (KIB) 18 mm çap ve 65 mm uzunluk ile yaygın olarak kullanılan 18650 lityum-iyon pil ile aynı form faktörüne sahip. Yeni pil, geleneksel lityum iyon pillerin yerine sürdürülebilir ve ekonomik olarak uygulanabilir yeni bir dönem başlatabilir. Potasyum-iyon bataryanın özellikle dikkat çeken bir özelliği de etkileyici performansı. Kapsamlı testler, bataryanın sadece ön beklentileri karşılamakla kalmayıp aştığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör 18650 potasyum-iyon pil, daha yaygın olan lityum iyonlarının aksine, şarj taşıyıcısı olarak potasyum iyonlarını kullanıyor. Nikel, kobalt, bakır ve lityum gibi kritik mineraller içermeyen KIB pilleri, tedarik zinciri endişelerini giderirken ekolojik etkiyi de azaltıyor. Bunların yerine, grafit anotlar, ayırıcılar ve elektrolit formülasyonları dahil olmak üzere yaygın olarak bulunan bileşenleri kullanıyor.

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Potasyum-iyon pillerin bir diğer avantajı da mevcut lityum-iyon batarya üretim süreçleriyle uyumlu olmaları. Şirket ayrıca bu teknolojinin performans, güvenlik ve maliyet etkinliği açısından LiFePO4 (LFP) lityum-iyon piller ve sodyum-iyon pillerden (NIB) daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.

Yüksek enerji yoğunluğu

Tam Boyutta Gör 3.7V nominal voltajda çalışmakta ve böylelikle elektronik cihazlar ve sistemlerle uyumlu olan yeni batarya ayrıca lityum demir fosfat lityum iyon pillerle (LFP-LIB ) aynı seviyede olan 160-180Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Bu yüksek enerji yoğunluğu, bataryanın kütlesine oranla önemli miktarda enerji depolayabildiğini gösteriyor. Şirket, ek olarak üstün kullanım ömrü ve mükemmel deşarj kabiliyeti sunduklarını belirtti ancak spesifik rakamlar paylaşmadı. Geliştirilen potasyum-iyon pilleri için iddialar fiziksel dünyada da gerçeğe dönüşürse zaman içerisinde bunları elektrikli araçlarda kullanıldığını da görebiliriz.

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Dünyanın ilk 18650 potasyum-iyon pili piyasaya çıktı