Dünyanın ilk 18650 potasyum-iyon pili piyasaya çıktı, lityumun yerini alabilir

Geliştirilen potasyum-iyon pilini (KIB) 18 mm çap ve 65 mm uzunluk ile yaygın olarak kullanılan 18650 lityum-iyon pil ile aynı form faktörüne sahip. Yeni pil, geleneksel lityum iyon pillerin yerine sürdürülebilir ve ekonomik olarak uygulanabilir yeni bir dönem başlatabilir. Potasyum-iyon bataryanın özellikle dikkat çeken bir özelliği de etkileyici performansı. Kapsamlı testler, bataryanın sadece ön beklentileri karşılamakla kalmayıp aştığını gösteriyor.
Potasyum-iyon pillerin bir diğer avantajı da mevcut lityum-iyon batarya üretim süreçleriyle uyumlu olmaları. Şirket ayrıca bu teknolojinin performans, güvenlik ve maliyet etkinliği açısından LiFePO4 (LFP) lityum-iyon piller ve sodyum-iyon pillerden (NIB) daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.