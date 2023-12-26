Lityum iyon bataryaların kapasitesini ve ömrünü arttıran yeni bir teknik geliştirildi

Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, elektrikli arabalardan robotlara kadar birçok modern cihaza ve makineye güç sağlayan bataryalar yaşamımızda çok önemli rol oynuyor. Batarya geliştiricilerinin karşılaştığı temel zorluklardan biri, nikel açısından zengin katoda sahip batarya hücrelerinin enerji yoğunluğunun ve dayanıklılığının nasıl artırılacağı konusu.
Lityum iyon bataryalarda nikel önemli bir rol oynuyor
Nikel açısından zengin katotların yüksek kapasite ve düşük maliyet gibi birçok avantajı var. Ancak çevredeki ortamla yüksek reaktiviteleri nedeniyle çabuk bozunma eğilimindeler. Bu nedenle katot yüzeyinde istenmeyen lityum bileşikleri oluşarak pilin içinde elektrik yükünü taşıyan sıvı elektrolit ile zararlı yan reaksiyonlar ortaya çıkıyor.
Bu sorunun üstesinden gelmek için araştırmacılar basit ama etkili bir çözüm geliştirdiler: katotları, çözünmüş kobalt iyonları içeren suyla yıkamak. Bu işlem, fazla lityumu katot yüzeyinden uzaklaştırıyor ve koruyucu bir kalkan görevi gören ince, düzgün, kobalt açısından zengin bir katman oluşturuyor. Böylelikle katodun elektrolite doğrudan temas etmesini önleyerek daha fazla bozunma olasılığını azaltıyor.
Araştırmacılar ayrıca yıkanmış katodun üzerine bir flor kaplama da ekleyerek pil hücresinin stabilitesini ve güvenliğini daha da arttırdı. Flor kaplama, elektrolit tuzlarının parçalanmasını ve gaz kabarcıklarının oluşmasını engelleyerek pilin şişip patlamasını önlüyor.
Araştırmacılar, geliştirdikleri tekniğin daha verimli ve güvenilir bataryaları geliştirmenin önünü açacağını umuyor. Ayrıca bulgularının diğer araştırmacılara, nikel açısından zengin katotların stabilitesini ve dayanıklılığını arttırmanın yeni yollarını keşfetme konusunda ilham vermesini bekliyorlar.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/researchers-reveal-a-new-method-to-increase-battery-energy-density https://www.nature.com/articles/s41560-023-01403-8 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.