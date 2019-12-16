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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2019'un en popüler şifreleri açıklandı

    Bu yılki veri ihlalleri sonucunda sızdırılan 500 milyon şifreyi analiz eden araştırmacılar internette en çok kullanılan şifreleri listeledi. İşte 2019 yılının en popüler şifreleri.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Güvenlik
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2019'un en popüler şifreleri açıklandı
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    Bağımsız araştırmacılar 2019 yılında internette kullanılan en popüler 200 şifrenin bir listesini paylaştı. Söz konusu liste bu yılki veri ihlalleri sonucunda sızdırılan 500 milyon şifrenin analiz edilmesiyle oluşturuldu. İlk 10 şu şekilde:

    1. 12345
    2. 123456
    3. 123456789
    4. test1
    5. password
    6. 12345678
    7. zinch
    8. g_czechout
    9. asdf
    10. qwerty

    Bu yılki listenin geçen yılkinden biraz farklı olduğunu belirtelim. Geçen yıl en popüler şifre 123456 olarak öne çıkmıştı. Bu yıl ikinci sıraya gerilemiş durumda. Her yıl aynı şifreleri "en kötü şifreler" listesinin başlarında görüyoruz. Peki insanlar neden hala bu şifreleri kullanmaya devam ediyor?

    2019'un en popüler şifreleri açıklandı
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    Bunun en büyük nedeni hatırlanmalarının daha kolay olması. Zira birçok kişi uzun ve karmaşık şifreleri hatırlamak için zihinlerini zorlamak yerine daha zayıf şifreler kullanmayı tercih ediyor.

    Hatta aynı şifreyi tüm hesaplarında kullananlar da var. Bu da şifrelerinin çalınması durumunda tüm hesaplarının otomatik olarak tehlikleye girmesine neden oluyor.

    Eğer hesaplarınızda zayıf şifre kullandığınızı düşünüyorsanız özellikle de veri ihlallerinin arttığı şu günlerde daha güçlü hale getirmeniz yararınıza olabilir.



    https://nordpass.com/blog/top-worst-passwords-2019/ Yorum Yaz
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    ProfXavier 1 sa.
    Günümüz Türkiye'sinde en çok 2023 ile 1453 kullanılıyor
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    Lord Melkor 5 sa.
    zinch



    g_czechout



    Bu ikisinin mantığını bilen var mı
    Yanıtla +3
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    smart1978 5 sa.
    zxcvb neden yok :)
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    Ussuz 5 sa.
    Saçma sapan siteler için açılan hesaplardan analiz yapıyorlar sonuç bu çıkıyor.
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