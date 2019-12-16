2019'un en popüler şifreleri açıklandı

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Bağımsız araştırmacılar 2019 yılında internette kullanılan en popüler 200 şifrenin bir listesini paylaştı. Söz konusu liste bu yılki veri ihlalleri sonucunda sızdırılan 500 milyon şifrenin analiz edilmesiyle oluşturuldu. İlk 10 şu şekilde:

12345 123456 123456789 test1 password 12345678 zinch g_czechout asdf qwerty

Bu yılki listenin geçen yılkinden biraz farklı olduğunu belirtelim. Geçen yıl en popüler şifre 123456 olarak öne çıkmıştı. Bu yıl ikinci sıraya gerilemiş durumda. Her yıl aynı şifreleri "en kötü şifreler" listesinin başlarında görüyoruz. Peki insanlar neden hala bu şifreleri kullanmaya devam ediyor?

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Bunun en büyük nedeni hatırlanmalarının daha kolay olması. Zira birçok kişi uzun ve karmaşık şifreleri hatırlamak için zihinlerini zorlamak yerine daha zayıf şifreler kullanmayı tercih ediyor.

Hatta aynı şifreyi tüm hesaplarında kullananlar da var. Bu da şifrelerinin çalınması durumunda tüm hesaplarının otomatik olarak tehlikleye girmesine neden oluyor.

Eğer hesaplarınızda zayıf şifre kullandığınızı düşünüyorsanız özellikle de veri ihlallerinin arttığı şu günlerde daha güçlü hale getirmeniz yararınıza olabilir.

https://nordpass.com/blog/top-worst-passwords-2019/