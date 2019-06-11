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2020 Bentley Flying Spur tanıtıldı: Dört tekerlekten yönlendirmeye sahip ilk Bentley

2020 Bentley Flying Spur üzerindeki örtü kaldırıldı. Üçüncü jenerasyonuyla karşımıza çıkan lüks sedanın tasarımı ve teknolojileri yenilendi; konfor ve sürüş dinamikleri bir üst seviyeye çıkarıldı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Bentley Flying Spur tanıtıldı: Dört tekerlekten yönlendirmeye sahip ilk Bentley
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2020 Bentley Flying Spur üzerindeki örtü bugün kalktı. Üçüncü jenerasyon olarak karşımıza çıkan araç, sınıfının en lüks ve en gelişmiş otomobili olarak lanse edildi. İşte 2020 Bentley Flying Spur modelinin yeni tasarımı ve teknolojileri:

2020 Bentley Flying Spur’un dış tasarımındaki değişim için evrim niteliğinde diyemesek de, yeni jenerasyon olmanın getirdiği hatırı sayılır güncellemeler mevcut. Yapılan dokunuşlar, lüks sedanın tasarımını aynı platformu paylaştığı Continental GT’ye yaklaştırmış gibi görünüyor. Matrix LED farlar, 21 inçlik jantlar, dikey şeritli büyük radyatör ızgarası ve “B” şekli oluşturan stoplar 2020 Bentley Flying Spur’un dikkat çeken tasarım unsurları arasında. 22 inçlik jantlar ve panoramik cam tavan gibi detaylar da opsiyon listesinde. Ayrıca, ön taraftaki yeni Flying B logosu da aydınlatmalı ve Rolls-Royce modellerindeki gibi kaputun içine gizlenebiliyor.

130 mm uzayan aks mesafesi arkada cömert bir alan sunuyor

2020 Bentley Flying Spur’un yaşam alanı selefine kıyasla çok daha ferah. Bu da aks mesafesindeki 130 mm gibi cömert bir artıştan ileri geliyor. Lüks sedanın kokpiti de Continental GT’ye büyük oranda benziyor. Gizlenebilen 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranıyla başlayan modern dokunuşlar HD dijital gösterge paneliyle, arka yolculara sunulan dokunmatik uzaktan kontrol ekranıyla ve tavanın tamamını kaplayan panoramik cam tavanla devam ediyor.

2020 Bentley Flying Spur’un kaputu altında 6.0 litre çift turbo W12 ünite bulunuyor. 635 beygir güç ve 900 Nm tork üreten motor, 8 ileri çift kavramalı şanzımanla çalışıyor. Bu değerler, yeni jenerasyon Flying Spur’un 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlamasına ve maksimum 333 km/s hıza çıkmasına imkan veriyor.

Dört tekerlekten yönlendirme sistemine sahip ilk Bentley 

2020 Bentley Flying Spur, Elektronik Dört Tekerlekten Yönlendirme sistemine sahip ilk Bentley olma özelliğine sahip. Ayrıca lüks sedandaki havalı süspansiyon sisteminde hava hacminin yüzde 60 daha fazla olmasını sağlayan üç hazneli havalı yaylar kullanılıyor. Bunun yanı sıra, önceden 60:40 oranında ön-arka güç dağılımı yapan dört tekerlekten çekiş sistemi de yenisiyle değiştirilmiş ve artık akslar arasındaki güç dağılımını ihtiyaca göre belirliyor.

Sonbaharda siparişe açılacak 2020 Bentley Flying Spur’un teslimatlarına 2020 yılında başlanacağı belirtiliyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.


https://www.bentleymedia.com/en/newsitem/941-all-new-bentley-flying-spur-sports-sedan-meets-luxury-limousine Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
blacklotus01 1 hf. en beğenilen haberelectro
Bmw varken mercedes niye var?
Lambo varken ferrari niye var?
2 Yanıt Yanıtla +11
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babapars 1 hf.
Bundan önceki kasanın tanıtımı olarak autocar türkiye yayınlamıştı (epey oldu) yazıyı yazan yanılmıyorsam chris harris idi tipik ingiliz övünmeleri ile başlayıp hayatımda okuduğum en güzel incele yazısını yazmıştı aracın 0 300 km hızlanmasını an be an okumuştum adam işinin ve arabanın hakkını vermişti
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DH Misafiri 1 hf.
RR Ghost da yenilenecek burada tüm dengeler değişecek
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arekamint 1 hf.
lüksün kelime anlamı...
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DH Misafiri 1 hf.
Neyse gidip bir Bentley alayım.
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yavuzazgin 1 hf.
hersey güzelde şu mikindirikten farları neden değiştirmezle anlamıyorum
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eAkman 1 hf.
Fiyati belli degil mi?
Tanitildiginda aciklandi 165K £
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infom@n 1 hf.
Bizim yerli araba gibi görünmezlik özelliği yok :D
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mcebi001 1 hf.
Ali AĞAOĞLU bunu beğendi...
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lazloo 1 hf.
Bu RR, Fiat Multipla kadar çirkin bir araç.
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OverClocK1ng 1 hf.
Yürüyen tank..
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2020 bentley flying spur, Bentley ve
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