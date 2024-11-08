Bentley’nin ilk elektrikli aracı 2026’da yollara çıkacak

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Tam Boyutta Gör Lüks otomobil dünyasında köklü bir yere sahip olan Bentley, elektrikli araç dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Volkswagen Grubu'na bağlı olan İngiliz ultra lüks markası, tamamen elektrikli ilk aracı olan lüks bir SUV geliştirdiğini ve 2026 yılında piyasaya süreceğini doğruladı.

Bentley, tamamen elektrikli bir marka olma hedefini ise aslında 2030 yılı olarak belirlemişti ancak bu hedefi 2035’e erteledi. Bu süreçte her yıl yeni bir elektrikli veya plug-in hibrit model tanıtmayı planlayan marka, bir yandan müşterilerinin taleplerine kulak verirken diğer yandan da yasal düzenlemelere uyum sağlama yolunda ilerleyecek.

İlk elektrikli Bentley, 2026’da

Bentley'nin yeni elektrikli SUV modeli, markanın ilk tamamen elektrikli aracı olacak. Tasarım olarak Bentayga modeline benzer bir profil sergileyen bu araç, kompakt bir yapıya sahip olacak ve yaklaşık 5 metre uzunluğunda olacak. Porsche Cayenne EV platformunda geliştirilecek olan model, hem lüks hem de modern şehir yaşamına uygun bir yapıya sahip olacak. Walliser, aracın menzil ve şarj hızı gibi teknik özelliklerinin ise öncelikli olacağını belirtti.

Tam Boyutta Gör Bentley CEO’su Frank-Steffen Walliser, elektrikli araçların mevcut Bentley müşteri kitlesinde yüksek bir talep görmediğini ifade etti. Walliser, yasal zorunlulukların ve rekabetin elektrikleşme sürecini hızlandırdığına dikkat çekerek, “Ancak kesinlikle çok modern bir otomobile sahip olmak isteyen yeni müşteriler olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu. Walliser, 2035 hedefinin bile iyimser olduğunu ima ederken dünyanın bazı bölgelerinde elektrikleşme sürecinin daha yavaş ilerlediğinin altını çizdi.

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Bentley, bu yıl itibarıyla ünlü W12 motor üretimine son vererek daha verimli 8 ve 6 silindirli hibrit motorlara odaklandı. Marka, içten yanmalı motorların üretimini sonlandırmayı planlamış olsa da, PHEV (plug-in hibrit) modellerine olan talebin devam ettiği sürece bu modelleri sunmaya devam edecek. Bentley, 2018’de Bentayga Hybrid ile başladığı elektrikli dönüşüm yolculuğunda, 2026’da piyasaya süreceği lüks şehir SUV modeliyle ciddi bir adım atmış olacak.

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Bentley’nin ilk elektrikli aracı 2026’da yollara çıkcak