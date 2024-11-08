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    Bentley’nin ilk elektrikli aracı 2026’da yollara çıkacak

    Bentley, tamamen elektrikli araçlar sunma hedefini beş yıl erteleyerek 2035 yılına çekti. Ancak firma, 2026'da ilk tamamen elektrikli aracı olan lüks bir SUV piyasaya süreceğini açıkladı.
    Bentley’nin ilk elektrikli aracı 2026’da yollara çıkcak Tam Boyutta Gör
    Lüks otomobil dünyasında köklü bir yere sahip olan Bentley, elektrikli araç dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Volkswagen Grubu'na bağlı olan İngiliz ultra lüks markası, tamamen elektrikli ilk aracı olan lüks bir SUV geliştirdiğini ve 2026 yılında piyasaya süreceğini doğruladı.

    Bentley, tamamen elektrikli bir marka olma hedefini ise aslında 2030 yılı olarak belirlemişti ancak bu hedefi 2035’e erteledi. Bu süreçte her yıl yeni bir elektrikli veya plug-in hibrit model tanıtmayı planlayan marka, bir yandan müşterilerinin taleplerine kulak verirken diğer yandan da yasal düzenlemelere uyum sağlama yolunda ilerleyecek.

    İlk elektrikli Bentley, 2026’da

    Bentley'nin yeni elektrikli SUV modeli, markanın ilk tamamen elektrikli aracı olacak. Tasarım olarak Bentayga modeline benzer bir profil sergileyen bu araç, kompakt bir yapıya sahip olacak ve yaklaşık 5 metre uzunluğunda olacak. Porsche Cayenne EV platformunda geliştirilecek olan model, hem lüks hem de modern şehir yaşamına uygun bir yapıya sahip olacak. Walliser, aracın menzil ve şarj hızı gibi teknik özelliklerinin ise öncelikli olacağını belirtti.

    Bentley’nin ilk elektrikli aracı 2026’da yollara çıkcak Tam Boyutta Gör
    Bentley CEO’su Frank-Steffen Walliser, elektrikli araçların mevcut Bentley müşteri kitlesinde yüksek bir talep görmediğini ifade etti. Walliser, yasal zorunlulukların ve rekabetin elektrikleşme sürecini hızlandırdığına dikkat çekerek, “Ancak kesinlikle çok modern bir otomobile sahip olmak isteyen yeni müşteriler olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu. Walliser, 2035 hedefinin bile iyimser olduğunu ima ederken dünyanın bazı bölgelerinde elektrikleşme sürecinin daha yavaş ilerlediğinin altını çizdi.

    Bentley, bu yıl itibarıyla ünlü W12 motor üretimine son vererek daha verimli 8 ve 6 silindirli hibrit motorlara odaklandı. Marka, içten yanmalı motorların üretimini sonlandırmayı planlamış olsa da, PHEV (plug-in hibrit) modellerine olan talebin devam ettiği sürece bu modelleri sunmaya devam edecek. Bentley, 2018’de Bentayga Hybrid ile başladığı elektrikli dönüşüm yolculuğunda, 2026’da piyasaya süreceği lüks şehir SUV modeliyle ciddi bir adım atmış olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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