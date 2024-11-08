Bentley’nin ilk elektrikli aracı 2026’da yollara çıkacak

Bentley, tamamen elektrikli bir marka olma hedefini ise aslında 2030 yılı olarak belirlemişti ancak bu hedefi 2035’e erteledi. Bu süreçte her yıl yeni bir elektrikli veya plug-in hibrit model tanıtmayı planlayan marka, bir yandan müşterilerinin taleplerine kulak verirken diğer yandan da yasal düzenlemelere uyum sağlama yolunda ilerleyecek.
İlk elektrikli Bentley, 2026’da
Bentley'nin yeni elektrikli SUV modeli, markanın ilk tamamen elektrikli aracı olacak. Tasarım olarak Bentayga modeline benzer bir profil sergileyen bu araç, kompakt bir yapıya sahip olacak ve yaklaşık 5 metre uzunluğunda olacak. Porsche Cayenne EV platformunda geliştirilecek olan model, hem lüks hem de modern şehir yaşamına uygun bir yapıya sahip olacak. Walliser, aracın menzil ve şarj hızı gibi teknik özelliklerinin ise öncelikli olacağını belirtti.
Bentley, bu yıl itibarıyla ünlü W12 motor üretimine son vererek daha verimli 8 ve 6 silindirli hibrit motorlara odaklandı. Marka, içten yanmalı motorların üretimini sonlandırmayı planlamış olsa da, PHEV (plug-in hibrit) modellerine olan talebin devam ettiği sürece bu modelleri sunmaya devam edecek. Bentley, 2018’de Bentayga Hybrid ile başladığı elektrikli dönüşüm yolculuğunda, 2026’da piyasaya süreceği lüks şehir SUV modeliyle ciddi bir adım atmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über