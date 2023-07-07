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    Elektrikli Dacia Spring sonunda Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni Dacia Spring, 7 Temmuz 2023 itibarıyla markanın “maceracı” imajını daha da ileriye taşıyan yeni Extreme donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Peki Dacia Spring ne kadar, kaç paradan satılıyor?

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    Yeni Dacia Spring Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Avrupa'nın en erişilebilir elektrikli otomobillerinden biri olan Dacia Spring, uzun bir sürecin ardından nihayet Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Bugün markadan yapılan açıklamaya göre, yeni Dacia Spring fiyatı 875.000 TL'den başlıyor. Dacia Spring, 8 yıl/120.000 km batarya garantisiyle sunuluyor.

    Elektrikli Dacia Spring, daha sonra aileye katılan Extreme versiyonuyla ülkemize geliyor. Zaten daha önce geliş tarihinin ertelenme sebebi de bu versiyonun beklenmesi olarak açıklanmıştı. Bu versiyon, ELECTRIC 65 motoru ve lansmana özel sunulan "Arduvaz Mavi" renk seçeneğiyle dikkat çekiyor.

    Yeni Dacia Spring, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Dacia Spring'in ELECTRIC 65 motoru, adından da anlaşılacağı üzere 65 hp (48 kW) güç ve 113 Nm tork üretiyor. Bu değer bir otomobil için çok etkileyici olmasa da en azından Spring'in standart motorundan 20 hp daha güçlü. Spring, bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 13,7 saniyede tamamlıyor. Zaten buradan sonra çok bir yol yok çünkü son hızı da 125 km/s ile sınırlı.

    Yeni Dacia Spring Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Dacia Spring'de 26,8 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya paketi bulunuyor. Bu batarya, WLTP'ye göre birleşik kullanımda 220 kilometreye, şehir içi kullanımda ise 310 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. Opsiyon olarak sunulan DC hızlı şarj desteği ile %0-80 arası dolum 56 dakikada sağlanıyor. 7,4 kW AC şarj ile tam dolum süresi ise 5 saate yakın. Bataryasının ağırlığı 190 kg civarında olan Spring'in boş ağırlığı da 975 kg.

    Yeni Spring; 3734 mm uzunluğa, 1579 mm genişliğe ve 1513 mm yüksekliğe sahip. Bu ölçülerle Dacia Sandero Stepway'e göre 36 cm daha kısa bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. İç mekanda dört kişiye yetecek kadar bir alan sunan otomobilin bagaj hacmi de 290 litre ancak arka koltukları katlayarak bu alanı 620 litreye yükseltmek mümkün.

    Extreme donanımları

    Yeni Dacia Spring Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Yeni Dacia Spring Extreme'in donanımlarına baktığımızda 14 inç jantlar, iç ve dış tasarımda bolca yer verilen bakır detaylar, Y imzalı arka farlar, 1:1 oranında katlanabilen arka koltuklar, Media Nav (7" dokunmatik ekran, navigasyon sistemi, Bluetooth, USB bağlantısı ve kablolu Apple CarPlay, hız sabitleyici, suni deri döşeme, manuel klima, elektrikli ön-arka camlar, 3,5 inç TFT gösterge paneli ve elektrik destekli direksiyon gibi standart özellikler görmekteyiz.

    Güvenlik tarafında ise sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, yan ve perde hava yastıkları, aktif acil fren destek sistemi, ESP, yokuş kalkış destek sistemi, otomatik farlar, LED gündüz farları, ISOFIX, lastik basınç uyarısı, arka park sensörleri, geri görüş kamerası ve e-Call acil durum çağrısı gibi özellikler mevcut. Yedek lastik, metalik renk, DC hızlı şarj özelliği ve Mod 2 ev tipi şarj kablosu ise opsiyon donanımlar arasında.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 20 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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    Forumdan Konular

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