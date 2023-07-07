Elektrikli Dacia Spring sonunda Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Elektrikli Dacia Spring, daha sonra aileye katılan Extreme versiyonuyla ülkemize geliyor. Zaten daha önce geliş tarihinin ertelenme sebebi de bu versiyonun beklenmesi olarak açıklanmıştı. Bu versiyon, ELECTRIC 65 motoru ve lansmana özel sunulan "Arduvaz Mavi" renk seçeneğiyle dikkat çekiyor.
Yeni Dacia Spring, özellikleriyle neler sunuyor❓
Dacia Spring'in ELECTRIC 65 motoru, adından da anlaşılacağı üzere 65 hp (48 kW) güç ve 113 Nm tork üretiyor. Bu değer bir otomobil için çok etkileyici olmasa da en azından Spring'in standart motorundan 20 hp daha güçlü. Spring, bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 13,7 saniyede tamamlıyor. Zaten buradan sonra çok bir yol yok çünkü son hızı da 125 km/s ile sınırlı.
Yeni Spring; 3734 mm uzunluğa, 1579 mm genişliğe ve 1513 mm yüksekliğe sahip. Bu ölçülerle Dacia Sandero Stepway'e göre 36 cm daha kısa bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. İç mekanda dört kişiye yetecek kadar bir alan sunan otomobilin bagaj hacmi de 290 litre ancak arka koltukları katlayarak bu alanı 620 litreye yükseltmek mümkün.
Extreme donanımları
Güvenlik tarafında ise sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, yan ve perde hava yastıkları, aktif acil fren destek sistemi, ESP, yokuş kalkış destek sistemi, otomatik farlar, LED gündüz farları, ISOFIX, lastik basınç uyarısı, arka park sensörleri, geri görüş kamerası ve e-Call acil durum çağrısı gibi özellikler mevcut. Yedek lastik, metalik renk, DC hızlı şarj özelliği ve Mod 2 ev tipi şarj kablosu ise opsiyon donanımlar arasında.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)