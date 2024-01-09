Dünden bugüne Ford Focus

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Dünyanın ilk seri üretim araba markası olan Ford, birbirinden etkileyici modelleriyle her dönem kendinden bahsettirmeyi başarıyor. Bu modeller arasında en popüler olanlardan biri de Ford Focus. İlk jenerasyon Focus’ların tarihi 1998 yılına uzanıyor. O günden bugüne, farklı kasa tipleri ile kullanıcıların karşısına çıkan Focus, yeni modelleriyle de teknolojik yeniliklere ayak uyduruyor. Böylece hem sahibinden Ford Focus satışlarında hem de sıfır satışlarda sıklıkla tercih edilen bir model oluyor. Konfor, yakıt tüketimi ve güvenli sürüş noktasında da sürücülerden tam not almayı başaran bu araçların tarihine gelin daha yakından bakalım.

Ford Focus’un İlk Yılları

Birinci jenerasyon Ford Focus’lar 1998-2005 yılları arasında üretildi. Büyük yankı uyandıran bu model, üretilmeye başladıktan bir sene sonra Avrupa’da Yılın Otomobili unvanını almaya layık görüldü. İlk serideki Focus’ların 1.4, 1.6, 1.8 ve 2.0 litrelik motor seçenekleri bulunuyordu. Bunun yanı sıra hatchback, sedan ve station kasa alternatifleri de sürücülerin seçimine sunuldu. 2004-2010 yılları arasında üretilen ikinci seride ise güçlendirilen şasi ve kaporta ile birlikte genişleyen tasarımıyla da dikkat çekti. Bu seri ile birlikte Ford modellerinde anahtarsız çalıştırma ve bluetooth ile çalışan hands free telefon sistemi gibi teknolojik yenilikler de yer aldı.

Yenilikçi Ford Modelleri

Üçüncü jenerasyonuyla birlikte güncel tasarım çizgisine yaklaşan Ford Focus, 2011 yılında bu serinin üretimine başladı. 2.0 litrelik direkt enjeksiyonlu motorun da aileye dahil olduğu seri, gücü ile ön plana çıkan paketler sürücülerin beğenisine sundu. 2018 yılında ise dördüncü nesil araçların üretimi başlatıldı. Bu seride yer alan hatchback, sedan, ve station wagon modelleri her ihtiyaca cevap veren özelliklere sahip. Araçların TrendX, Titanium ve ST-line kategorilerindeki çeşitleri gerek teknik açıdan gerekse de tasarım yönünden oldukça dikkat çekici. Günümüzde varlığını devam ettiren dördüncü seri, Ford markasının deneyimi ve kalitesini ortaya koyan özellikleri yansıtıyor.

Ford Üretimi Son Buluyor

Ford markası, bir efsane haline gelen Focus modeli için son üretim tarihini de duyurdu. Sevenlerini üzen bu haberde 2025 yılı işaret edildi. Elektrikli otomobil filosunun tanıtımından bir yıl sonra son defa üretim bandına çıkacak olan model, sıfır araçlar arasında yer almayacak. Avrupa’nın en çok tercih edilen Ford modellerinden olan Focus ile birlikte markanın Mondeo ve Fiesta araçlarının da üretimi durdurulacak. 2025 yılına kadar Focus üretiminde ciddi miktarda azalma yaşanacak. Sonrasında ise sıfır araç piayasasına veda ederek Ford tarihinde yer alan efsane modeller arasında yerini alacak.

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