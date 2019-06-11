Otomobil satışlarındaki kan kaybı sürüyor: Satışlar Mayıs ayında %55 azaldı

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Türkiye otomotiv sektörü kan kaybetmeye devam ediyor. Mayıs ayı, pazardaki daralmanın en yoğun hissedildiği dönemlerden biri oldu. İşte Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) otomobil ve hafif ticari araç pazarına dair paylaştığı veriler:

ODD’nin verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 Mayıs ayında %55 azaldı. Söz konusu dönemdeki otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %52,60 azalarak 27.126 adet oldu. Geçen sene 57.227 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç satışları ise 5.890 adette kaldı. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı ayında 15.528 adetti. Bu da %62,07 gibi sert bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

2019 yılının ilk beş ayında da durum aynı

2019 yılının ilk beş ayına baktığımızda da durum pek farklı değil. Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yıla göre %48,71 oranında azalarak 120.354 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 234.645 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %52,56 azalarak 32.102 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 67.666 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil satışlarına segment özelinde baktığımızda liderin değişmediğini görüyoruz. 2019 yılı Mayıs ayı sonunda en yüksek satış adetine %62,8 pay alan C (75.602 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%51,7 pay, 62.198 adet) oldu.