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Otomobil satışlarındaki kan kaybı sürüyor: Satışlar Mayıs ayında %55 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin paylaştığı verilere göre satışlar 2019 Mayıs ayında yarı yarıya düştü. Geçen yılın aynı döneminde 57 bin civarında olan otomobil satışları bu yıl 27 binde kaldı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otomobil satışlarındaki kan kaybı sürüyor: Satışlar Mayıs ayında %55 azaldı
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Türkiye otomotiv sektörü kan kaybetmeye devam ediyor. Mayıs ayı, pazardaki daralmanın en yoğun hissedildiği dönemlerden biri oldu. İşte Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) otomobil ve hafif ticari araç pazarına dair paylaştığı veriler:

ODD’nin verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 Mayıs ayında %55 azaldı. Söz konusu dönemdeki otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %52,60 azalarak 27.126 adet oldu. Geçen sene 57.227 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç satışları ise 5.890 adette kaldı. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı ayında 15.528 adetti. Bu da %62,07 gibi sert bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

2019 yılının ilk beş ayında da durum aynı 

2019 yılının ilk beş ayına baktığımızda da durum pek farklı değil. Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yıla göre %48,71 oranında azalarak 120.354 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 234.645 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %52,56 azalarak 32.102 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 67.666 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil satışlarına segment özelinde baktığımızda liderin değişmediğini görüyoruz. 2019 yılı Mayıs ayı sonunda en yüksek satış adetine %62,8 pay alan C (75.602 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%51,7 pay, 62.198 adet) oldu.


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FFadeleSS 1 hf. en beğenilen
1 araba alıp 2 araba parası devlete veriyoruz normal değil mi ?
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Zeki KAYNAK 1 hf.
Daha beter olsun İNŞALLAH... Ben otomobil üreticilerinin yerinde olsam Türkiye'ye tek bir araç satmam.. Ben senelerce arge yapacağım, milyar dolarlık tesis yatırımları yapacağım, binlerce kalifiye işçi çalıştıracağım vs vs saymakla bitmeyecek paralar harcayacağım sonuçta çıkardığım arabayı 100 bin liraya piyasaya süreceğim Türkiye benim arabamı 100'e alıp 300'e satacak bir gram emek veya harcama yapmadan benim 2 katımdan daha fazla kazanacak.. Ne ala memleket.
Daha beter olsun İNŞALLAH... Ben otomobil üreticilerinin yerinde olsam Türkiye'ye tek bir araç satmam.. Ben senelerce arge yapacağım, milyar dolarlık tesis yat...
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2 Yanıt Yanıtla +88
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Starrk35 1 hf.
Bariz bir şekilde kıskanılıyoruz. Öyle böyle değil.
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Darwin7 1 gün
Daha beter olsun abi bizim millet yoksa akıllanmaz. Ne zaman cebindeki para bişeyleri almaya yetmeyecek ozaman haa dicekler demekki iyiye gitmiyor. Tuzu kuru olan hep susuyor zaten. Yazık ya dışarıya bakıyorsun saçma sapan arabalara biniyor insanlar sırf ucuz yada az yakıyor diye neden benzin pahalı araçlar pahalı. Yoksa renoya fiata kim biner abicim o paralar o arabalara verilirmi arabanın içine giriyorsun buram buram plastik kokuyor araba oyuncak arabaların kokusu gibi ne kadar adi malzemeyse. Çalışıcam çabalıyacağım gönlümde yatan arabayı almak için 50 kez düşüneceğim. Herkes mantıklı olucak almıcak abi araba maraba halk kendini düdükletmicek ses çıkmadığı tepki olmadığı sürece bu devran böyle gider.
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sinkafedeyimki 1 gün yeni yorumcu
Otomobil satışı azalması aslında bir yönden iyi bir şey, doğa daha az kirlenmiş oluyor, insanlar toplu taşımaya yöneliyor ve zararlı gaz salınımı azalıyor. Diğer yandan, para akışı zarara uğruyor. Fakat bu para akışının verdiği zarar onarılabilir ama doğa, hassastır.
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DH Misafiri 6 gün
Vergiler çok oldukça insanları da ÖTV yada hurda teşvikleriyle oyalamaya çalıştıkça devlet kimse almaz ki alacak durumları yok zaten . Bı yerde okudum bir arabanın fabrikadan çıkışı ve etiketteki 100 bin TL ise KDV ÖTV bilmem neyle beraber 302 bin TL oluyor. Yada avrupa da Mercedes Benz markalı bı araba full herşey dahil paketiyle 400 bin TL iken o araba Türkiye ye giriş yaptığın da 800bin TL yi geçen miktarlara ulaşıyor. Onun içindir 2. El arabaları değeri etmeyecek fiyatlara satılıyor. Yazıktır,günahtır.
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odyssa 1 hf.
satırı düzeltiyorum
ayına göre %52,60 azalarak 54.252 adet oldu. Geçen sene 114.454 adet satış gerçekleşmişti. "e bir tane devlete bir tane kendimize alıyoruz sonuçta onun da olması lazım.
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404NotFounD 1 hf.
Aslında devlet her bir bireye ömründe bir kere ötv den muaf araba alma hakkını vermesi lazım engelli bireyler 5 yılda sıfır araç alabiliyor zaten bildiğim kadarıyla.
Şu kısa ömründe bir kere sıfır araca binsin vatandaş çok mu şey istedim

Döviz kurlarından zaten giren giriyor 6-7 kat ötv bari olmasın bir kereliğine
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funmanias 1 hf. 404NotFounD
Çok mantıklı
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drmelihx 1 hf.
Umarim satişlar sifir çeker..Ötv denen sacma vergiyi kaniksamiş bu millete hersey müstehakk....
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trust06 1 hf.
En baba d segmenti ful araba 150 binden fazla etmez gözümde.
O fiyatlara inene kadar araba almam.
İnmezse emekliliki bekliyorum:)
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ykaya1983 1 hf.
Herkes elindeki araca sahip çıksın denilmiş de elimizdeki araçlar da satılmıyor artık.Benim araç ilan sitesinde modeline göre türkiye genelinde 5.ucuz araç ama 5 aydır satılmıyor.5 ayda 4000 lira indirdim ama nafile.Bu kadar süre içinde bir elin parmağı kadar arayıp soran olmadı.Bir sürü araç alıp sattım ama ben daha önce hiç böyle bir dönem görmedim.Elimizdeki araçlar da satılmazsa ne yapacağız biz?Bir de tüm bu olumsuzluklara rağmen bin dereden su getirip hükümeti savunan fanatik ak...lere boşuna laf anlatmaya çalışmayın.O şuursuzlar varımızı yoğumuzu satacak duruma düşsek de hükümeti savunacak bir şey bulurlar.
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orktas 1 hf.
Odd model dökümü bilgilerini kaldırmış mail ile talep edebilirmişiz artık. Herkes mail atsında tekrar eklemek zorunda kalsınlar internet sitesine
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tarlabasi 1 hf.
Çok değil. 1 sene oran yüzde 70-80'de seyretsin. Bak bakalım devlet o zaman vatandaşa tıklamaktan nasıl vazgeçiyor.
Almayın sıfır araba. 2004 model arabaya biniyorum. Şu durumda devlete araba bağışlamak bana göre değil. Devlet başka enayilere çöksün.
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