Otomobil satışlarındaki kan kaybı sürüyor: Satışlar Mayıs ayında %55 azaldı

ODD’nin verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 Mayıs ayında %55 azaldı. Söz konusu dönemdeki otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %52,60 azalarak 27.126 adet oldu. Geçen sene 57.227 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç satışları ise 5.890 adette kaldı. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı ayında 15.528 adetti. Bu da %62,07 gibi sert bir düşüş yaşandığını gösteriyor.
2019 yılının ilk beş ayında da durum aynı
2019 yılının ilk beş ayına baktığımızda da durum pek farklı değil. Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yıla göre %48,71 oranında azalarak 120.354 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 234.645 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %52,56 azalarak 32.102 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 67.666 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil satışlarına segment özelinde baktığımızda liderin değişmediğini görüyoruz. 2019 yılı Mayıs ayı sonunda en yüksek satış adetine %62,8 pay alan C (75.602 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%51,7 pay, 62.198 adet) oldu.
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ayına göre %52,60 azalarak 54.252 adet oldu. Geçen sene 114.454 adet satış gerçekleşmişti. "e bir tane devlete bir tane kendimize alıyoruz sonuçta onun da olması lazım.
Şu kısa ömründe bir kere sıfır araca binsin vatandaş çok mu şey istedim
Döviz kurlarından zaten giren giriyor 6-7 kat ötv bari olmasın bir kereliğine
O fiyatlara inene kadar araba almam.
İnmezse emekliliki bekliyorum:)
Almayın sıfır araba. 2004 model arabaya biniyorum. Şu durumda devlete araba bağışlamak bana göre değil. Devlet başka enayilere çöksün.
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