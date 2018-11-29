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Hyundai'nin 7 kişilik SUV modeli Palisade tanıtıldı

7 kişilik gövdeye sahip 2020 Hyundai Palisade, Atkinson çevrimli 3.8 litrelik motordan güç alıyor. Pek çok teknolojiyi bünyesinde barındıran araç ABD pazarının tecrübeli oyuncularıyla yarışacak.
5 ay
13,5b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai'nin 7 kişilik SUV modeli Palisade tanıtıldı
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Sızdırılan görselleriyle pek çok kez karşımıza çıkan 2020 Hyundai Palisade, Los Angeles’taki fuarda tanıtıldı. Devasa SUV modellerinin büyük rağbet gördüğü ABD pazarı için Palisade’ı geliştiren Koreli üretici, böylece daha önce rekabet etmediği bir sınıfa adım atmış oldu.

Üç sıralı koltuk düzeniyle 7 kişiye ev sahipliği yapmaya hazırlanan Hyundai Palisade, tasarım olarak küçük kardeşleri Hyundai Kona ve Hyundai Santa Fe’nin izinden gidiyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan krom çerçeveyle kaplı devasa bir ızgara, LED farlar ve LED gündüz aydınlatmaları oldukça uyumlu görünüyor. Aerodinamik bir model olarak tasarlanan Hyundai Palisade, 0.33 (cd) hava sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor.

Teknolojik ve pratik bir kabin 

Hyundai Palisade’ın üst versiyonlarında Nappa deri koltuklar bulunuyor. Pratikliği ön plana çıkarılan kabinde ikinci ve üçüncü sıra koltuklar tek bir tuşla katlanabiliyor. Tüm yolcuların rahatlıkla faydalanabilmesi için her sırada USB girişleri bulunuyor. Gösterge panelinin merkezinde 12.3 inçlik TFT ekran bulunurken, bilgi-eğlence görevini de 10.25 inçlik TFT ekran üstleniyor. Android Auto, Apple CarPlay, kablosuz şarj, ve Infinity ses sistemi kabindeki diğer özellikler.

Hyundai Palisade’ın kaputunun altında Atkinson çevrimli 3.8 litrelik V6 direkt enjeksiyonlu motor bulunuyor. 6000 devirde 291 beygir güç ve 355 Nm tork üreten bu motor, 8 ileri otomatik şanzımanla gücünü yere aktarıyor. Konfor ve denge odaklı tasarlanan araç, standart olarak 245/60 lastiklerle kaplı 18 inçlik tekerlekler üzerine oturtulmuş. 20 inç jantlar da opsiyon listesinde bulunuyor. HTRAC dört tekerlekten çekiş sisteminde Normal, Sport ve Smart sürüş modları bulunuyor. Ayrıca sürüş dinamiklerini kaygan koşullara göre ayarlayan Snow Mode bulunuyor.

Güvenlik ön planda 

Koreli şirketin pek çok modelinde olduğu gibi 2020 Hyundai Palisade’ın da standartları arasında pek çok güvenlik özelliği yer alıyor. Yaya algılama, ileri çarpışma asistanı, kör nokta uyarı sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, arka çapraz trafik uyarı sistemi, güvenli çıkış asistanı, uzun far asistanı, sürücü dikkat uyarısı ve akıllı hız kontrolü bunlardan bazıları. 2020 Hyundai Palisade’da ayrıca standart olarak 7 hava yastığı bulunuyor.

7 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak 2020 Hyundai Palisade’ın ne zaman piyasaya sunulacağı ve fiyat bilgisi henüz belli değil.


https://www.hyundainews.com/en-us/releases/2658 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kedicanını 5 ay en beğenilen
Arabaya bak direksiyona bak
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Fiat S.p.A. 5 ay kedicanını
Araba paris, direksiyon şemdinli.
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McLaren64 5 ay
Kaç paralık arabaya koydukları direksiyona bak. Bu Uzakdoğuluların bazı konulardaki vurdum duymazlıklarını anlayamadım gitti. Şu araca şu direksiyon gitmiş mi şimdi? Şaka mı bu?
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DH Misafiri 5 ay
nexo-kona-tucson-santa fe derken palisade geldi. hyundai suv markası oldu çıktı
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DH Misafiri 5 ay
Hyundai'ın böyle bir araba yapması bile gerçekten büyük başarı. Kimse boşuna bok atması Hyundai'ye biz bu Hyundai'ın tekerini bile yapamayız. Hyundai son 15 yıla damga vurmuş dünyada kendini en çok geliştiren marka. Adamlar çalışıyor Genesislerden Equuslardan belliydi adamlar gümbür gümbür gelir helal olsun Hyundai!
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DH Misafiri 5 ay
Hemen lakap takayim fakir Lexus u... ama güzel olmuş
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Emre.isikgoz 5 ay
Güzel
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marduk 5 ay
G.kore için fiyatları kendi resmi sitelerinde var.
3.8 benzinli exclusive 34.750.00 ~ 35.250.000 won , prestige 40.000.300 ~ 40.800.00 won ..
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Angelica 5 ay
Ben de pek begenmedim ama camur atanlari anlamiyorum. Siz uretemediginiz surece camur atmaya hakkiniz yok.
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parietale 5 ay
1.6 dizel otomatik otv indirimiyle beraber guzel is yapacaktir.
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Dukkha 5 ay parietale
Bu araç 200 bin tl ile giremez ülkemize.
Araç çok güzel olmuş beğendim. Sadece renkli kombinasyon olmalı direksiyon torpido dahil renkli deri..
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kartal172 5 ay
Onlar yapar biz bakarız artık
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stalag17 5 ay
Araba yedi kişilik, fakat cebimdeki para yedi liradan fazla olmadı.
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