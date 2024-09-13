BYD, Manisa ve İstanbul için iş ilanı açtı: İşte aranan pozisyonlar

BYD'nin, 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa’da inşa edeceği fabrika, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. Bu yatırım, Türkiye’nin elektrikli araç piyasasındaki gücünü artırmakla kalmayıp sürdürülebilir mobilite teknolojileri alanında da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fabrikanın 2026 yılı sonunda üretime başlaması ve bu süreçte 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması bekleniyor.
İstanbul ve Manisa için aranan pozisyonlar
Çinlilerin Türkiye’ye ilgisi artıyor
BYD'nin Türkiye'deki yatırımı diğer Çinli otomobil üreticilerinin de Türkiye'ye ilgisini artırıyor. Chery, Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye’de yatırım yapma yönünde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Özellikle Chery, Türkiye'ye yatırım konusunda oldukça kararlı adımlar atarken bir yandan da fizibilite çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca, elektrikli araçların en kritik bileşenlerinden biri olan lityum pil üretimi de Türkiye'de hız kazanıyor. Çinli lityum pil üreticisi Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık bir yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile geçtiğimiz haftalarda anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında 5 GWh kapasiteli batarya fabrikası kurulması planlanıyor.
Elbette Çin’in bu ilgisi toz pembe nedenlerden kaynaklanmıyor. Türkiye'nin stratejik konumu, Çinli markalar için Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görülüyor. Yerli üretimi artırmaya yönelik gümrük vergisi düzenlemeleri ve hükümetin teşvik politikaları da ilgiyi daha da artırıyor. Türkiye’nin Avrupa ile olan Gümrük Birliği anlaşması sayesinde BYD ve diğer yatırım yapacak Çinli üreticiler, burada ürettikleri araçları ek gümrük vergisi olamadan Avrupa pazarına satabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.