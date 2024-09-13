BYD, Manisa ve İstanbul için iş ilanı açtı: İşte aranan pozisyonlar

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çin merkezli BYD, Türkiye'ye yapacağı devasa yatırımın adımlarını hızlandırıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan anlaşma kapsamında Manisa’da kurulması planlanan elektrikli araç üretim tesisine yönelik iş ilanları yayımlandı.

BYD'nin Türkiye yatırımı tehlikede mi? 10 sa. önce eklendi

BYD'nin, 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa’da inşa edeceği fabrika, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. Bu yatırım, Türkiye’nin elektrikli araç piyasasındaki gücünü artırmakla kalmayıp sürdürülebilir mobilite teknolojileri alanında da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fabrikanın 2026 yılı sonunda üretime başlaması ve bu süreçte 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması bekleniyor.

İstanbul ve Manisa için aranan pozisyonlar

Tam Boyutta Gör BYD, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden İstanbul ve Manisa için birçok pozisyonda personel arayışına başladı. Manisa'da kurulacak üretim tesisi için işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı gibi önemli pozisyonlar açılmış durumda. İstanbul'da ise yedek parça stok kontrol uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve Çince konuşabilen İK uzmanı gibi çeşitli pozisyonlarda işe alımlar sürüyor.

Çinlilerin Türkiye’ye ilgisi artıyor

BYD'nin Türkiye'deki yatırımı diğer Çinli otomobil üreticilerinin de Türkiye'ye ilgisini artırıyor. Chery, Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye’de yatırım yapma yönünde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Özellikle Chery, Türkiye'ye yatırım konusunda oldukça kararlı adımlar atarken bir yandan da fizibilite çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, elektrikli araçların en kritik bileşenlerinden biri olan lityum pil üretimi de Türkiye'de hız kazanıyor. Çinli lityum pil üreticisi Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık bir yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile geçtiğimiz haftalarda anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında 5 GWh kapasiteli batarya fabrikası kurulması planlanıyor.

Elbette Çin’in bu ilgisi toz pembe nedenlerden kaynaklanmıyor. Türkiye'nin stratejik konumu, Çinli markalar için Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görülüyor. Yerli üretimi artırmaya yönelik gümrük vergisi düzenlemeleri ve hükümetin teşvik politikaları da ilgiyi daha da artırıyor. Türkiye’nin Avrupa ile olan Gümrük Birliği anlaşması sayesinde BYD ve diğer yatırım yapacak Çinli üreticiler, burada ürettikleri araçları ek gümrük vergisi olamadan Avrupa pazarına satabilecek.

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BYD, Manisa ve İstanbul için iş ilanı açtı: Aranan şartlar neler?