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    Anlık Bildirim

    BYD, Manisa ve İstanbul için iş ilanı açtı: İşte aranan pozisyonlar

    BYD’nin Türkiye yatırımları hız kesmeden ve sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Bunun bir göstergesi olarak Çinli BYD, Manisa ve İstanbul için iş ilanı yayınladı. Peki aranan şartlar neler?
    BYD, Manisa ve İstanbul için iş ilanı açtı: Aranan şartlar neler? Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çin merkezli BYD, Türkiye'ye yapacağı devasa yatırımın adımlarını hızlandırıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan anlaşma kapsamında Manisa’da kurulması planlanan elektrikli araç üretim tesisine yönelik iş ilanları yayımlandı.

    BYD'nin, 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa’da inşa edeceği fabrika, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. Bu yatırım, Türkiye’nin elektrikli araç piyasasındaki gücünü artırmakla kalmayıp sürdürülebilir mobilite teknolojileri alanında da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fabrikanın 2026 yılı sonunda üretime başlaması ve bu süreçte 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması bekleniyor.

    İstanbul ve Manisa için aranan pozisyonlar

    BYD, Manisa ve İstanbul için iş ilanı açtı: Aranan şartlar neler? Tam Boyutta Gör
    BYD, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden İstanbul ve Manisa için birçok pozisyonda personel arayışına başladı. Manisa'da kurulacak üretim tesisi için işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı gibi önemli pozisyonlar açılmış durumda. İstanbul'da ise yedek parça stok kontrol uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve Çince konuşabilen İK uzmanı gibi çeşitli pozisyonlarda işe alımlar sürüyor.

    Çinlilerin Türkiye’ye ilgisi artıyor

    BYD'nin Türkiye'deki yatırımı diğer Çinli otomobil üreticilerinin de Türkiye'ye ilgisini artırıyor. Chery, Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye’de yatırım yapma yönünde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Özellikle Chery, Türkiye'ye yatırım konusunda oldukça kararlı adımlar atarken bir yandan da fizibilite çalışmalarını sürdürüyor.

    Ayrıca, elektrikli araçların en kritik bileşenlerinden biri olan lityum pil üretimi de Türkiye'de hız kazanıyor. Çinli lityum pil üreticisi Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık bir yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile geçtiğimiz haftalarda anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında 5 GWh kapasiteli batarya fabrikası kurulması planlanıyor.

    Elbette Çin’in bu ilgisi toz pembe nedenlerden kaynaklanmıyor. Türkiye'nin stratejik konumu, Çinli markalar için Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görülüyor. Yerli üretimi artırmaya yönelik gümrük vergisi düzenlemeleri ve hükümetin teşvik politikaları da ilgiyi daha da artırıyor. Türkiye’nin Avrupa ile olan Gümrük Birliği anlaşması sayesinde BYD ve diğer yatırım yapacak Çinli üreticiler, burada ürettikleri araçları ek gümrük vergisi olamadan Avrupa pazarına satabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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