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    Elektrikli Ford E-Transit Custom'ın teknik özellikleri belli oldu

    2023'ten itibaren Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek olan Ford E-Transit Custom'ın tasarımından sonra teknik özellikleri ve teknolojileri de tanıtıldı. İşte detaylar:
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    Elektrikli Ford E-Transit Custom'ın teknik özellikleri belli oldu
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    Tamamen elektrikli Ford E-Transit Custom geçtiğimiz mayıs ayında tanıtıldı ama teknik detayları paylaşılmadı. Şimdi Ford Pro'nun paylaştığı veriler ışığında o detayları da öğrenmenin zamanı geldi.

    E-Transit Custom, özellikleriyle neler sunuyor?

    Ford E-Transit Custom, giriş seviyesinde 100 kW (136 hp) güç üreten motorla gelecek. Üst versiyonda ise bu güç 160 kW (217 hp) olarak karşımıza çıkacak. Her iki konfigürasyonda da 415 Nm tork sunulacak. Şirketin iddiasına göre bu değerler E-Transit Custom'a dizel muadilleriyle boş ölçüşecek seviyede yük taşıma kapasitesi kazandırıyor.

    Elektrikli Transit Custom'ın 74 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya paketinde kese tipi hücreler kullanılmış. E-Transit ile karşılaştırıldığında bu hücrelerin yüzde 12 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğu belirtiliyor. Bu da E-Transit Custom'ın WLTP'ye göre tek şarjla 380 kilometre sürüş menzili sunmasını sağlıyor.

    Elektrikli Ford E-Transit Custom'ın teknik özellikleri belli oldu
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    125 kW'a kadar hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, 41 dakikada %15'ten %80 doluma ulaşabiliyor. 11 kW AC şarj söz konusu olduğunda ise bataryanın 0'dan tam doluma ulaşması yaklaşık 8 saat sürüyor. Bunun yanı sıra araçta elektrikli aletlere ve diğer cihazlara enerji sağlamak adına 2.3 kW güç çıkışı da bulunuyor.

    Diğer özellikler

    Yeni E-Transit Custom'ın dikkat çeken diğer özellikleri arasında bağımsız arka süspansiyon ve standart Transit Custom'a göre %10 oranında iyileştirilen hava sürtünme katsayısı bulunuyor. Aracın azami yük kapasitesinin 1100 kilogram ve çekme kapasitesinin de 2000 kilogram olduğunu belirtmekte fayda var.

    Elektrikli Ford E-Transit Custom'ın teknik özellikleri belli oldu

    Tüm E-Transit Custom modellerinde kullanım kolaylığı için sürücüye bakan açıyla konumlanan 13 inç yatay dokunmatik ekran bulunuyor. Güvenlik tarafında ise Çarpışma Önleme Asistanı, Şerit Koruma Sistemi, Yorgunluk Uyarısı, Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcılı Hız Kontrolü, Trafik Tabelası Tanıma, Akıllı Hız Asistanı, Hatalı Yön Uyarısı, ön ve arka park sensörleri ve geri görüş kamerası yer alıyor.

    Söz konusu model iki farklı uzunluk ve yükseklik seçeneğiyle tercih edilebilecek. Kapalı kasa panelvan versiyonu 5.8 ila 9 metreküp aralığında maksimum yükleme hacmi ve 3.45 metre uzunluğunda yükleme uzunluğu sunacak. E-Transit Custom 2023'ten itibaren Ford Otosan tarafından Kocaeli'de üretilecek.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 23 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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