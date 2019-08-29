2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) test aşamalarında sona gelindi

Gerek elektrikli araçlar gerekse marka logosuyla yoğun bir yenilenme süreci içerisine giren Volkswagen, bu süreçte sekizinci nesil Golf’ü de unutmadı. 2020 Volkswagen Golf’ün kamuflajlı bir fotoğrafını paylaşan Alman marka, aracın test aşamalarında sona gelindiğini duyurdu.

Paylaşılan görselde 2020 Volkswagen Golf’ün hala siyah beyaz kamuflaj giydiğini görüyoruz. Fakat bu durum çok da önemli değil çünkü Golf Mk8’in tasarımını reklam çekimleri sırasında sızan görsellerde büyük oranda görmüştük. Volkswagen, içinde bulunduğumuz dönemi “Elektrikli sürüş, dijital ve bağlı teknolojiler ve otonom sürüş çağı” olarak adlandırıyor ve 2020 Volkswagen Golf’ün bu çağa yeni bir şekil vereceğini söylüyor.

2020 Volkswagen Golf’ün ölçülerine ve genel tasarımına baktığımızda, her zaman olduğu gibi çizgisini koruduğunu görüyoruz. Yeni far tasarımı ve yeni stoplar dış tasarımdaki en dikkat çeken detaylar arasında. Fakat asıl değişim sekizinci nesil Golf’ün kabininde olacak. Eskiye göre daha heyecan verici olacağı söylenen kokpit bölümünde iki büyük ekrandan oluşan farklı bir yerleşim, yeni çok fonksiyonlu direksiyon ve daha az fiziksel tuş gibi pek çok değişim mevcut. Yeni sürücü asistan teknolojileri, bilgi-eğlence sistemi ve OTA güncellemesi gibi özellikler de Golf Mk8’in elini güçlendiren detaylar olacak.

Alman üreticinin verdiği bilgiye göre 2020 Volkswagen Golf’ün dünya prömiyeri sonbaharda gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada aracın Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi yok. Bu bağlamda sekizinci nesil Golf’ün fuarı es geçebileceğini ve Ekim ayında tanıtılabileceğini söylemek mümkün.