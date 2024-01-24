Makyajlı 2024 Volkswagen Golf tanıtıldı: ChatGPT entegrasyonu ve daha fazlası

Son haftalarda ipucu paylaşımlarıyla karşımıza çıkan makyajlı 2024 Volkswagen Golf (MK8.5) kısa süre önce resmi olarak tanıtıldı. Dış tasarımında ufak değişiklikler yapılan popüler hatchback modelde yeni multimedya sistemi ve ChatGPT entegrasyonu gibi güncellemeler de bulunuyor.

Makyajlı 2024 Volkswagen Golf, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 Volkswagen Golf'ün dış tasarımında LED farlardaki ışık imzasının yenilendiğini görmekteyiz. Üst versiyonlarda bu farlar arasında uzanan bir LED ışık ve aydınlatılmış logo bulunuyor. Matrix LED farların da opsiyon listesinde yer aldığı makyajlı Golf'ün arkasında da yeniden tasarlanan tampon ve yeni grafiklere sahip LED stop lambaları göze çarpıyor.

Yenilenen Golf'te Crystal Ice Blue, Anemone Blue, Oyster Silver ve Grenadilla Black olarak adlandırılan dört yeni gövde rengi seçeneği sunuluyor. Bunun yanı sıra 16 ila 19 inç arasında değişen beş farklı jant tasarımı karşımıza çıkıyor. Golf, Life, Style, R-Line, GTE ve GTI olmak üzere farklı versiyonlarla satılmaya devam edecek olan modelin Style üzerindeki tüm versiyonlarında siyah tavan seçeneği bulunuyor.

İç tasarım

Tam Boyutta Gör Makyajlı Volkswagen Golf'ün iç mekanına baktığımızda direksiyon simidi üzerinde çok eleştirilen dokunmatik kontrollerden vazgeçildiğini görmekteyiz. Buna ek olarak kompakt modelde 10.4 inç veya 12.9 inç dokunmatik ekranlar üzerinden kontrol edilen yeni nesil multimedya sistemi görev yapıyor. Ayrıca, merkez ekranın altında klima ve ses ayarının yapılabildiği dokunmatik alan artık aydınlatılmış ve daha hızlı tepki veren bir yazılımla yenilenmiş.

Golf'ün multimedya sisteminde ChatGPT temelli yeni bir sesli asistan bulunuyor. Bu asistan ile klima, telefon, navigasyon ve internet erişimi gibi çeşitli fonksiyonlar kontrol edilebiliyor. Yenilenen Golf ayrıca Volswagen'in 360 derece görüş sistemi, Park Assist Plus ve Park Assist Pro özelliklerini ilk kez opsiyon olarak sunuyor. Bu da kompakt hacthback'in akıllı telefon vasıtasıyla uzaktan park edilebildiği anlamına geliyor.

Motor seçenekleri

2024 Volkswagen Golf'ün giriş seviyesinde 116 veya 150 beygir güç üreten 1.5 TSI benzinli motor görev yapıyor. Her iki versiyon da gücünü 6 ileri manuel şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere gönderiyor. 1.5 eTSI olarak adlandırılan hafif hibrit seçenekler ise aynı güç çıkışına sahip ancak özel olarak 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor.

Tam Boyutta Gör Daha fazla güç isteyenler için 204 beygir güç üreten 2.0 TSI ve gücü 20 beygir artışla 265 beygire ulaşan GTI versiyonu seçenek olarak sunuluyor. Daha önce duyurulduğı gibi GTI versiyonda manuel şanzıman seçeneği kaldırıldı. Sadece 7 ileri DSG ile tercih edilebilen model, 0-100 km/s hızlanmasını 6,2 saniyede tamamlıyor.

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PHEV yani şarj edilebilir hibrit güç tarafında 1.5 litre turbo benzinli motora sahip ikinci nesil benzin-elektrik güç aktarma sistemi karşımıza çıkıyor. eHybrid versiyon 204 beygir güç üretirken daha güçlü olan GTE ise 272 beygir güce ulaşmış durumda. Eskisine kıyasla batarya kapasitesi de büyük oranda artışla 19.7 kWs'e ulaşan modellerin saf elektrikli sürüş menzili 100 km'ye, AC şarj hızı 3.6 kW'tan 11 kW'a ve DC şarj hızı da 50 kW'a çıkmış durumda.

Son olarak dizel tarafında ise 116 ve 150 beygirlik 2.0 TDI motorlar sunulmaya devam ediyor. Makyajlı Golf'ün Avrupa satışlarına bahar aylarında başlanacak. Fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.

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