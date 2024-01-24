Makyajlı 2024 Volkswagen Golf tanıtıldı: ChatGPT entegrasyonu ve daha fazlası

Son haftalarda ipucu paylaşımlarıyla karşımıza çıkan makyajlı 2024 Volkswagen Golf (MK8.5) kısa süre önce resmi olarak tanıtıldı. Dış tasarımında ufak değişiklikler yapılan popüler hatchback modelde yeni multimedya sistemi ve ChatGPT entegrasyonu gibi güncellemeler de bulunuyor.
Makyajlı 2024 Volkswagen Golf, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 Volkswagen Golf'ün dış tasarımında LED farlardaki ışık imzasının yenilendiğini görmekteyiz. Üst versiyonlarda bu farlar arasında uzanan bir LED ışık ve aydınlatılmış logo bulunuyor. Matrix LED farların da opsiyon listesinde yer aldığı makyajlı Golf'ün arkasında da yeniden tasarlanan tampon ve yeni grafiklere sahip LED stop lambaları göze çarpıyor.
Yenilenen Golf'te Crystal Ice Blue, Anemone Blue, Oyster Silver ve Grenadilla Black olarak adlandırılan dört yeni gövde rengi seçeneği sunuluyor. Bunun yanı sıra 16 ila 19 inç arasında değişen beş farklı jant tasarımı karşımıza çıkıyor. Golf, Life, Style, R-Line, GTE ve GTI olmak üzere farklı versiyonlarla satılmaya devam edecek olan modelin Style üzerindeki tüm versiyonlarında siyah tavan seçeneği bulunuyor.
İç tasarım
Golf'ün multimedya sisteminde ChatGPT temelli yeni bir sesli asistan bulunuyor. Bu asistan ile klima, telefon, navigasyon ve internet erişimi gibi çeşitli fonksiyonlar kontrol edilebiliyor. Yenilenen Golf ayrıca Volswagen'in 360 derece görüş sistemi, Park Assist Plus ve Park Assist Pro özelliklerini ilk kez opsiyon olarak sunuyor. Bu da kompakt hacthback'in akıllı telefon vasıtasıyla uzaktan park edilebildiği anlamına geliyor.
Motor seçenekleri
2024 Volkswagen Golf'ün giriş seviyesinde 116 veya 150 beygir güç üreten 1.5 TSI benzinli motor görev yapıyor. Her iki versiyon da gücünü 6 ileri manuel şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere gönderiyor. 1.5 eTSI olarak adlandırılan hafif hibrit seçenekler ise aynı güç çıkışına sahip ancak özel olarak 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor.
PHEV yani şarj edilebilir hibrit güç tarafında 1.5 litre turbo benzinli motora sahip ikinci nesil benzin-elektrik güç aktarma sistemi karşımıza çıkıyor. eHybrid versiyon 204 beygir güç üretirken daha güçlü olan GTE ise 272 beygir güce ulaşmış durumda. Eskisine kıyasla batarya kapasitesi de büyük oranda artışla 19.7 kWs'e ulaşan modellerin saf elektrikli sürüş menzili 100 km'ye, AC şarj hızı 3.6 kW'tan 11 kW'a ve DC şarj hızı da 50 kW'a çıkmış durumda.
Son olarak dizel tarafında ise 116 ve 150 beygirlik 2.0 TDI motorlar sunulmaya devam ediyor. Makyajlı Golf'ün Avrupa satışlarına bahar aylarında başlanacak. Fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.