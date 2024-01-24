Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Makyajlı 2024 Volkswagen Golf tanıtıldı: ChatGPT entegrasyonu ve daha fazlası

    %100 elektrikli dokuzuncu nesil Golf öncesi son güncelleme olan Golf Mk8.5, iç ve dış tasarımındaki güncellemeler, daha güçlü GTI versiyonu ve ChatGPT entegrasyonu gibi yeniliklerle geldi.

    Son haftalarda ipucu paylaşımlarıyla karşımıza çıkan makyajlı 2024 Volkswagen Golf (MK8.5) kısa süre önce resmi olarak tanıtıldı. Dış tasarımında ufak değişiklikler yapılan popüler hatchback modelde yeni multimedya sistemi ve ChatGPT entegrasyonu gibi güncellemeler de bulunuyor.

    Makyajlı 2024 Volkswagen Golf, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 Volkswagen Golf'ün dış tasarımında LED farlardaki ışık imzasının yenilendiğini görmekteyiz. Üst versiyonlarda bu farlar arasında uzanan bir LED ışık ve aydınlatılmış logo bulunuyor. Matrix LED farların da opsiyon listesinde yer aldığı makyajlı Golf'ün arkasında da yeniden tasarlanan tampon ve yeni grafiklere sahip LED stop lambaları göze çarpıyor.

    Yenilenen Golf'te Crystal Ice Blue, Anemone Blue, Oyster Silver ve Grenadilla Black olarak adlandırılan dört yeni gövde rengi seçeneği sunuluyor. Bunun yanı sıra 16 ila 19 inç arasında değişen beş farklı jant tasarımı karşımıza çıkıyor. Golf, Life, Style, R-Line, GTE ve GTI olmak üzere farklı versiyonlarla satılmaya devam edecek olan modelin Style üzerindeki tüm versiyonlarında siyah tavan seçeneği bulunuyor.

    İç tasarım

    Yeni 2024 Volkswagen Golf tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyajlı Volkswagen Golf'ün iç mekanına baktığımızda direksiyon simidi üzerinde çok eleştirilen dokunmatik kontrollerden vazgeçildiğini görmekteyiz. Buna ek olarak kompakt modelde 10.4 inç veya 12.9 inç dokunmatik ekranlar üzerinden kontrol edilen yeni nesil multimedya sistemi görev yapıyor. Ayrıca, merkez ekranın altında klima ve ses ayarının yapılabildiği dokunmatik alan artık aydınlatılmış ve daha hızlı tepki veren bir yazılımla yenilenmiş.

    Golf'ün multimedya sisteminde ChatGPT temelli yeni bir sesli asistan bulunuyor. Bu asistan ile klima, telefon, navigasyon ve internet erişimi gibi çeşitli fonksiyonlar kontrol edilebiliyor. Yenilenen Golf ayrıca Volswagen'in 360 derece görüş sistemi, Park Assist Plus ve Park Assist Pro özelliklerini ilk kez opsiyon olarak sunuyor. Bu da kompakt hacthback'in akıllı telefon vasıtasıyla uzaktan park edilebildiği anlamına geliyor.

    Motor seçenekleri

    2024 Volkswagen Golf'ün giriş seviyesinde 116 veya 150 beygir güç üreten 1.5 TSI benzinli motor görev yapıyor. Her iki versiyon da gücünü 6 ileri manuel şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere gönderiyor. 1.5 eTSI olarak adlandırılan hafif hibrit seçenekler ise aynı güç çıkışına sahip ancak özel olarak 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor.

    Yeni 2024 Volkswagen Golf tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Daha fazla güç isteyenler için 204 beygir güç üreten 2.0 TSI ve gücü 20 beygir artışla 265 beygire ulaşan GTI versiyonu seçenek olarak sunuluyor. Daha önce duyurulduğı gibi GTI versiyonda manuel şanzıman seçeneği kaldırıldı. Sadece 7 ileri DSG ile tercih edilebilen model, 0-100 km/s hızlanmasını 6,2 saniyede tamamlıyor.

    PHEV yani şarj edilebilir hibrit güç tarafında 1.5 litre turbo benzinli motora sahip ikinci nesil benzin-elektrik güç aktarma sistemi karşımıza çıkıyor. eHybrid versiyon 204 beygir güç üretirken daha güçlü olan GTE ise 272 beygir güce ulaşmış durumda. Eskisine kıyasla batarya kapasitesi de büyük oranda artışla 19.7 kWs'e ulaşan modellerin saf elektrikli sürüş menzili 100 km'ye, AC şarj hızı 3.6 kW'tan 11 kW'a ve DC şarj hızı da 50 kW'a çıkmış durumda.

    Son olarak dizel tarafında ise 116 ve 150 beygirlik 2.0 TDI motorlar sunulmaya devam ediyor. Makyajlı Golf'ün Avrupa satışlarına bahar aylarında başlanacak. Fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    copa kombi yorumlar ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar ne demek çişim var gibi hissediyorum ama yok petlas snowmaster 2 yorum burundan kan kokusu gelmesi nedenleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız