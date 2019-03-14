2020 Volkswagen Golf'ün satış tarihi teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi

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Geçtiğimiz hafta test edilirken görüntülenen 2020 Volkswagen Golf (Mk8) ile ilgili yeni bilgiler geldi. Alman haber sitesi Bild, yeni nesil Golf’ün dünya prömiyerinin teknik aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Bild tarafından yapılan haberde, Volkswagen’in Avrupa’da en çok satan modelini yeni jenerasyonda gelişmiş teknolojilerle donatacağı, bu teknolojilerin çok daha fazla yazılım ve donanım gerektirdiği için bazı teknik aksaklıkların meydana geldiği bildirildi. Bu sebeple, Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen 2020 Volkswagen Golf’ün fuarı es geçip daha ileri bir tarihte tanıtılacağı ifade edildi. Ayrıca, aynı nedenden dolayı satışların da 2020 yılının başına ertelendiği belirtildi.

"Ertelemenin nedeni teknik sorunlar değil Noel"

Alman üretici 2020 Volkswagen Golf’te düzeltilmesi gereken teknik aksaklıkların bulunduğunu kabul etti, fakat ertelemenin bu yüzden olmadığını dile getirdi. Volkswagen, yeni nesil Golf’ün satışa sunulacağı tarihi Noel yüzünden ertelediklerini, bu tarihlerde herkesin hediye peşine düşüp otomobillerle ilgilenmediğini belirtti. Volkswagen’in Satış ve Pazarlama Şefi Juergen Stackmann tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Yeni yıla hızlı bir giriş yapmanın daha iyi olacağını düşündük. Bunun yaşanan teknik sorunlarla bir ilgisi yok, tamamen satışlarla ilgili bir karar. Kimsenin otomobillerle ilgilenmediği Noel döneminde bir otomobili piyasaya sürmek istemezsiniz.”

https://europe.autonews.com/automakers/vw-delays-golf-launch-technical-glitches