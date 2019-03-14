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2020 Volkswagen Golf'ün satış tarihi teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi

Alman haber sitesi Bild, 2020 Volkswagen Golf'ün tanıtım ve satış tarihlerinin teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini belirtti. Volkswagen ise ertelemenin nedeni olarak Noel'i işaret etti.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Volkswagen Golf'ün satış tarihi teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi
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Geçtiğimiz hafta test edilirken görüntülenen 2020 Volkswagen Golf (Mk8) ile ilgili yeni bilgiler geldi. Alman haber sitesi Bild, yeni nesil Golf’ün dünya prömiyerinin teknik aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Bild tarafından yapılan haberde, Volkswagen’in Avrupa’da en çok satan modelini yeni jenerasyonda gelişmiş teknolojilerle donatacağı, bu teknolojilerin çok daha fazla yazılım ve donanım gerektirdiği için bazı teknik aksaklıkların meydana geldiği bildirildi. Bu sebeple, Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen 2020 Volkswagen Golf’ün fuarı es geçip daha ileri bir tarihte tanıtılacağı ifade edildi. Ayrıca, aynı nedenden dolayı satışların da 2020 yılının başına ertelendiği belirtildi.

"Ertelemenin nedeni teknik sorunlar değil Noel" 

Alman üretici 2020 Volkswagen Golf’te düzeltilmesi gereken teknik aksaklıkların bulunduğunu kabul etti, fakat ertelemenin bu yüzden olmadığını dile getirdi. Volkswagen, yeni nesil Golf’ün satışa sunulacağı tarihi Noel yüzünden ertelediklerini, bu tarihlerde herkesin hediye peşine düşüp otomobillerle ilgilenmediğini belirtti. Volkswagen’in Satış ve Pazarlama Şefi Juergen Stackmann tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Yeni yıla hızlı bir giriş yapmanın daha iyi olacağını düşündük. Bunun yaşanan teknik sorunlarla bir ilgisi yok, tamamen satışlarla ilgili bir karar. Kimsenin otomobillerle ilgilenmediği Noel döneminde bir otomobili piyasaya sürmek istemezsiniz.


https://europe.autonews.com/automakers/vw-delays-golf-launch-technical-glitches Yorum Yaz
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macropolo 2 ay en beğenilen
En büyük teknik aksaklık tipiydi zaten, iyi olmuş ertelendiği.
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Lumibrite 2 ay
Ön tarafı kötü falan değil, bant çekerek kamuflaj yapılmış... Piyasaya sürülecek halini görüp yorumlamak daha doğru olur
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deoks 2 ay
Lanet olsun şu ön tarafı yine görmek zorunda kaldım.
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drmelihx 2 ay
Izgarasiz araclari modern bulmuyorum öndeki izgara sayisini 4 ve üstü isterdim..Gerci klasik vw ilerde makyaj yapip bir tane daha eklerler oldu bitti derler
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yiğit_kemal 2 ay
Yan aynalar berbat görünüyor.
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MKVll 2 ay
tasarım rezalet ötesi, ertelendiği iyi olmuş.
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Acil Stop 2 ay
Motor aynı, şanzıman aynı, şasi aynı, donanım aynı, opsiyonlar aynı, karoserde neredeyse eskisi ile aynı altı üstü 1-2 cm uzatıp, 1-2 cm genişletecekler onu da beceremeyip arabanın çıkış tarihini ertelediler.
Bu kadar kabız bir firma...
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xiamen 2 ay
Teknik aksalık dedikleri aşırı çirkin olduğunun ortaya çıkması olmasın sakın.
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orcnd 2 ay
zararı yok yeni diye eskisinden versinler çoğu kişi anlamaz zaten. yenisi gelince geri çağırıp değiştirirler.
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baycihan 2 ay
Ön tarafının gideri varda (bantsız halinin passat farına benzediğini görebilirsiniz) fakat arka tasarım cidden berbat olmuş.
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fractal design 2 ay
Şöyle bir resim buldum. Kaput biraz farklı gibi diğer resimlere göre.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dt1907 2 ay
tasarım kötü olmuş.
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medyxnet 2 ay
bence teknik değil tasarımsal aksaklık olmuş
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