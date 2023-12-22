Makyajlı 2024 Volkswagen Golf'ün ipucu görseli paylaşıldı

Daha önce çekilen casus görüntüler sayesinde makyajlı Golf'ün tasarımı çok da sürpriz olmayacak. Bugün paylaşılan görsel ise bize adeta Golf'ün önündeki ışık imzasını göstermek için yapılmış. Yenilenen ok şeklindeki LED farların yanı sıra üst tarafta boydan boya uzanan ince LED şeritler de varlığını sürdürüyor.
Merkezde ise Volkswagen logosunun aydınlatılmış olduğu dikkat çekiyor. Volkswagen daha önce Avrupa pazarı için yeni Touareg modelinde aydınlatılmış arka logo kullanmıştı ancak kompakt hatchback modelinde bu işlem öndeki logoya uygulanmış.
Çoğu makyaj operasyonunda olduğu gibi Golf'deki dokunuşlar da ön bölümde yoğunlaşıyor. Küçük değişikliklerin karşımıza çıktığı alanda ışık imzasının yanı sıra alttaki merkez hava girişi ve tampon tasarımının da değiştiğini söylemek mümkün. Arka taraftaki değişim ise yeni stop lambalarıyla sınırlı olacak diyebiliriz.
Volkswagen Golf, Avrupa otomobil pazarındaki satışlarda yıl sonuna doğru en üst sırada görmeye alıştığımız modellerden biriydi. Son yıllarda bu popülerliğini ciddi oranda yitiren kompakt modelin 2023'ün ilk 11 aylık döneminde 166 bin civarında satışla yedinci sırada olduğunu görmekteyiz. 2028 yılında grubun yeni SSP platformu üzerine inşa edilen %100 elektrikli Golf'ün geleceğini de hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.