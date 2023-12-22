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    Makyajlı 2024 Volkswagen Golf'ün ipucu görseli paylaşıldı

    Alman otomotiv devi Volkswagen, makyajlı Golf ile ilgili ilk ipucunu kısa süre önce paylaştı. Böylece makyajlı Volkswagen Golf'ün 2024 yılında tanıtılacağı da resmiyet kazanmış oldu.
    Yeni 2024 Volkswagen Golf'ün ipucu görseli paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    2023 yılında satışa sunduğu modelleri gösteren bir video hazırlayan marka, videonun sonunda makyajlı Golf'ün karanlık bir fotoğrafını göstermeyi de ihmal etmedi. Alt taraftaki yazıya bakılırsa üretime yakın bir prototipe bakıyoruz. Yani tanıtıma kadar bazı düzenlemeler yapılabilir ancak nihai ürün büyük oranda böyle olacaktır.

    Daha önce çekilen casus görüntüler sayesinde makyajlı Golf'ün tasarımı çok da sürpriz olmayacak. Bugün paylaşılan görsel ise bize adeta Golf'ün önündeki ışık imzasını göstermek için yapılmış. Yenilenen ok şeklindeki LED farların yanı sıra üst tarafta boydan boya uzanan ince LED şeritler de varlığını sürdürüyor.

    Merkezde ise Volkswagen logosunun aydınlatılmış olduğu dikkat çekiyor. Volkswagen daha önce Avrupa pazarı için yeni Touareg modelinde aydınlatılmış arka logo kullanmıştı ancak kompakt hatchback modelinde bu işlem öndeki logoya uygulanmış.

    Çoğu makyaj operasyonunda olduğu gibi Golf'deki dokunuşlar da ön bölümde yoğunlaşıyor. Küçük değişikliklerin karşımıza çıktığı alanda ışık imzasının yanı sıra alttaki merkez hava girişi ve tampon tasarımının da değiştiğini söylemek mümkün. Arka taraftaki değişim ise yeni stop lambalarıyla sınırlı olacak diyebiliriz.

    Volkswagen Golf, Avrupa otomobil pazarındaki satışlarda yıl sonuna doğru en üst sırada görmeye alıştığımız modellerden biriydi. Son yıllarda bu popülerliğini ciddi oranda yitiren kompakt modelin 2023'ün ilk 11 aylık döneminde 166 bin civarında satışla yedinci sırada olduğunu görmekteyiz. 2028 yılında grubun yeni SSP platformu üzerine inşa edilen %100 elektrikli Golf'ün geleceğini de hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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