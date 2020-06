2020 Apple Design Awards sahiplerini buldu: İşte ödül alan uygulama ve oyunlar

Tam Boyutta Gör

Apple'ın inovasyon, tasarım ve yaratıcılık açısından en başarılı bulduğu oyun ve uygulamalar 2020 Apple Design Awards ile ödüllendirildi. İşte gerek stüdyolar gerekse de bağımsız geliştiriciler tarafından geliştirilip, ödül alan oyun ve uygulamalar:

Ayrıca Bkz. "Az bilinen 10 iOS 14 özelliği"

1. Darkroom

Tam Boyutta Gör

Kapsamlı bir fotoğraf düzenleyicisi olan Darkroom uygulaması; ayrıntılı denetim özellikleri, farklı ruh hallerine hitap eden filtreleri ve kolay kullanabilen ara yüzüyle Apple'ın beğenisini kazanıyor. Uygulamanın kolayca kullanılabilen Curves (eğriler) editörü sayesinde, her seviyedeki fotoğrafçı, sezgisel ve sanatsal ince ışık ve renk ayarı yapabiliyor. Profesyoneller içinse görselleri toplu olarak düzenleyebilme, RAW dosyalarını açabilme ve özel filtreler yaratabilme özellikleri bulunuyor.

Darkroom: Foto & Video Editörü Bergen Co. Fotoğraf ve Video Ücretsiz 59.5 MB

2. Looom

Tam Boyutta Gör

iPad için geliştirilen bu uygulama, el çizimi animasyonlarını daha hızlı ve erişilebilir hale getiriyor. Looom'u kullanmak için tecrübeli olmak şart değil. Hobi olarak çizim yapanlar için yeterince kolay ama profesyonellerin de ihtiyaçlarını karşılayabileceği bu çizim uygulaması ile kolayca animasyon oluşturabilmek mümkün.

Looom Eran Hilleli Eğlence ₺69,99 63.2 MB

3. Shapr3D

Tam Boyutta Gör

Tasarımcılar için geliştirilen bir CAD uygulaması olan Shapr3D; tüm belli başlı CAD dosya formatları ile uyumluluk ve 3D baskı için anında dışa aktarma imkanı sunarken, Apple Pencil ile de çok daha dokunsal bir tasarım deneyimi vadediyor.

Shapr 3D CAD modeling Shapr 3D Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag Üretkenlik Ücretsiz 616.5 MB

İlginizi Çekebilir

iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone ve iPad klavyesine emoji araması eklendi

4. Sayonara Wild Hearts

Tam Boyutta Gör

Apple'ın ücretli Arcade platformuna ait bir oyun olan Sayonara Wild Hearts ile oyuncular, şehirlerin ve uzayın gerçeküstü manzarasında motosikletlerle yarışıyor.

5. Sky: Children of the Light

Tam Boyutta Gör

Keşfedilmeyi bekleyen bekleyen Sky krallığında oyuncular zengin, açık bir dünyayı aydınlatmak için beraber çalışıyor; eşleşerek bulmacalar çözüyor, sırları açığa çıkarıyor ya da ateşin başında el ele tutuşarak sohbet ediyor.

Sky: Children of the Light thatgamecompany Oyunlar Ücretsiz 961.4 MB

6. Song of Bloom

Tam Boyutta Gör

Dallanıp budaklanan, şarj kablosunu fişe takmak gibi sıra dışı çözümler gerektiren sanatsal bir bulmaca oyunu olan Song of Bloom, kendine özgü tarzıyla Apple tarafından ödüle layık görülen oyunlar arasında.

Song of Bloom Philipp Stollenmayer Oyunlar ₺12,99 455 MB

7. StaffPad

Tam Boyutta Gör

Elle yazılmış müzik notalarını profesyonelce biçimlendirilmiş notalara dönüştüren StaffPad isimli müzik uygulaması, üzerinde çalışılan bestenin, uygulamadaki sanal orkestra tarafından çalınışını da oynatabiliyor.

StaffPad StaffPad Ltd Müzik ₺599,99 1.2 GB

8. Where Cards Fall

Tam Boyutta Gör

Bulmaca türünde bir oyun olan Where Cards Fall'da kartlardan evler inşa edip ve atlayıp zıplayarak, çeşitli seviyeleri tamamlayabilirsiniz. Oyundaki her seviye kahramanın bir anısını temsil ederken, giderek zorlaşan incelikli bulmacaları çözdükçe de beklenmedik ve son derece acıklı bir hikayenin taşları yerine oturuyor. Where Cards Fall, Apple'ın ücretli oyun platformu Arcade'in ödül alan oyunlarından.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.