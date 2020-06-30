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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Apple Design Awards sahiplerini buldu: İşte ödül alan uygulama ve oyunlar

    Apple'ın inovasyon, tasarım ve yaratıcılık açısından en başarılı bulduğu oyun ve uygulamalar 2020 Apple Design Awards ile ödüllendirildi. İşte Apple tarafından ödüle layık görülen oyun ve uygulamalar:
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    2020 Apple Design Awards sahiplerini buldu: İşte ödül alan uygulama ve oyunlar
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    Apple'ın inovasyon, tasarım ve yaratıcılık açısından en başarılı bulduğu oyun ve uygulamalar 2020 Apple Design Awards ile ödüllendirildi. İşte gerek stüdyolar gerekse de bağımsız geliştiriciler tarafından geliştirilip, ödül alan oyun ve uygulamalar:

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    1. Darkroom

    Kapsamlı bir fotoğraf düzenleyicisi olan Darkroom uygulaması; ayrıntılı denetim özellikleri, farklı ruh hallerine hitap eden filtreleri ve kolay kullanabilen ara yüzüyle Apple'ın beğenisini kazanıyor. Uygulamanın kolayca kullanılabilen Curves (eğriler) editörü sayesinde, her seviyedeki fotoğrafçı, sezgisel ve sanatsal ince ışık ve renk ayarı yapabiliyor. Profesyoneller içinse görselleri toplu olarak düzenleyebilme, RAW dosyalarını açabilme ve özel filtreler yaratabilme özellikleri bulunuyor.

    Darkroom: Foto &amp; Video Editörü Darkroom: Foto &amp; Video Editörü Darkroom: Foto &amp; Video Editörü Darkroom: Foto &amp; Video Editörü Bergen Co. Fotoğraf ve Video Ücretsiz 59.5 MB

    2. Looom

    2020 Apple Design Awards sahiplerini buldu: İşte ödül alan uygulama ve oyunlar
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    iPad için geliştirilen bu uygulama, el çizimi animasyonlarını daha hızlı ve erişilebilir hale getiriyor. Looom'u kullanmak için tecrübeli olmak şart değil. Hobi olarak çizim yapanlar için yeterince kolay ama profesyonellerin de ihtiyaçlarını karşılayabileceği bu çizim uygulaması ile kolayca animasyon oluşturabilmek mümkün. 

    Looom Looom Looom Looom Eran Hilleli Eğlence ₺69,99 63.2 MB

    3. Shapr3D

    2020 Apple Design Awards sahiplerini buldu: İşte ödül alan uygulama ve oyunlar
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    Tasarımcılar için geliştirilen bir CAD uygulaması olan Shapr3D; tüm belli başlı CAD dosya formatları ile uyumluluk ve 3D baskı için anında dışa aktarma imkanı sunarken, Apple Pencil ile de çok daha dokunsal bir tasarım deneyimi vadediyor. 

    Shapr 3D CAD modeling Shapr 3D CAD modeling Shapr 3D CAD modeling Shapr 3D CAD modeling Shapr 3D Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag Üretkenlik Ücretsiz 616.5 MB

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    4. Sayonara Wild Hearts

    2020 Apple Design Awards sahiplerini buldu: İşte ödül alan uygulama ve oyunlar
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    Apple'ın ücretli Arcade platformuna ait bir oyun olan Sayonara Wild Hearts ile oyuncular, şehirlerin ve uzayın gerçeküstü manzarasında motosikletlerle yarışıyor.

    5. Sky: Children of the Light

    2020 Apple Design Awards sahiplerini buldu: İşte ödül alan uygulama ve oyunlar
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    Keşfedilmeyi bekleyen bekleyen Sky krallığında oyuncular zengin, açık bir dünyayı aydınlatmak için beraber çalışıyor; eşleşerek bulmacalar çözüyor, sırları açığa çıkarıyor ya da ateşin başında el ele tutuşarak sohbet ediyor.

    Sky: Children of the Light Sky: Children of the Light Sky: Children of the Light Sky: Children of the Light thatgamecompany Oyunlar Ücretsiz 961.4 MB

    6. Song of Bloom

    Dallanıp budaklanan, şarj kablosunu fişe takmak gibi sıra dışı çözümler gerektiren sanatsal bir bulmaca oyunu olan Song of Bloom, kendine özgü tarzıyla Apple tarafından ödüle layık görülen oyunlar arasında.

    Song of Bloom Song of Bloom Song of Bloom Song of Bloom Philipp Stollenmayer Oyunlar ₺12,99 455 MB

    7. StaffPad

    2020 Apple Design Awards sahiplerini buldu: İşte ödül alan uygulama ve oyunlar
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    Elle yazılmış müzik notalarını profesyonelce biçimlendirilmiş notalara dönüştüren StaffPad isimli müzik uygulaması, üzerinde çalışılan bestenin, uygulamadaki sanal orkestra tarafından çalınışını da oynatabiliyor.

    StaffPad StaffPad StaffPad StaffPad StaffPad Ltd Müzik ₺599,99 1.2 GB

    8. Where Cards Fall

    2020 Apple Design Awards sahiplerini buldu: İşte ödül alan uygulama ve oyunlar
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    Bulmaca türünde bir oyun olan Where Cards Fall'da kartlardan evler inşa edip ve atlayıp zıplayarak, çeşitli seviyeleri tamamlayabilirsiniz. Oyundaki her seviye kahramanın bir anısını temsil ederken, giderek zorlaşan incelikli bulmacaları çözdükçe de beklenmedik ve son derece acıklı bir hikayenin taşları yerine oturuyor. Where Cards Fall, Apple'ın ücretli oyun platformu Arcade'in ödül alan oyunlarından.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 sa.
    Halide app olmaması garip
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