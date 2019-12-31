2020 araç muayene ücretleri belli oldu

2020 yılında ödenecek bazı vergi ve ücretler, yüzde 22,58 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor. Araç muayene ücretleri de, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, 2020 yılı araç muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında değişiklik gösterecek. Yeni yılda, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorkların KDV dahil araç muayene ücreti 279,66 liradan 342,20 liraya yükseldi.

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Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin 2020 yılı araç muayene ücreti 377,60 liradan 462,56 liraya çıktı. Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletlerin bu yıl 142,78 lira olarak uygulanan araç muayene ücreti ise 2020’de 174,64 liraya yükseltildi.

Araç Grubu Eski Ücret (TL) Yeni Ücret (TL) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet 142,78 174,64 Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 279,66 342,20 Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler 377,60 462,56

Araç sahipleri, muayene tarihi gelen araçları için tuvturk.com.tr veya 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden ücretsiz randevu alabiliyor. Aracınızı muayene ettirebilmeniz için egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmış olmanız gerekiyor. Ayrıca, trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları bulunan araçlar muayeneye kabul edilmiyor.