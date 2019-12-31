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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 araç muayene ücretleri belli oldu

    2020 araç muayene ücretleri, yüzde 22,58 olarak açıklanan yeniden değerleme oranında artırıldı. Yapılan düzenlemeye göre, 2020 araç muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında değişecek.
    2 sa.
    1,1b
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    12
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 araç muayene ücretleri belli oldu

    2020 yılında ödenecek bazı vergi ve ücretler, yüzde 22,58 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor. Araç muayene ücretleri de, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.

    Yapılan yeni düzenlemeye göre, 2020 yılı araç muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında değişiklik gösterecek. Yeni yılda, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorkların KDV dahil araç muayene ücreti 279,66 liradan 342,20 liraya yükseldi.

    Ayrıca Bkz. "Çinliler, Tesla Model S'ten 3 kat daha ucuz bir elektrikli sedan piyasaya sürdü"

    Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin 2020 yılı araç muayene ücreti 377,60 liradan 462,56 liraya çıktı. Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletlerin bu yıl 142,78 lira olarak uygulanan araç muayene ücreti ise 2020’de 174,64 liraya yükseltildi.

    Araç Grubu Eski Ücret (TL) Yeni Ücret (TL)
    Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet 142,78 174,64
    Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 279,66 342,20
    Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler 377,60 462,56

    Araç sahipleri, muayene tarihi gelen araçları için tuvturk.com.tr veya 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden ücretsiz randevu alabiliyor. Aracınızı muayene ettirebilmeniz için egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmış olmanız gerekiyor. Ayrıca, trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları bulunan araçlar muayeneye kabul edilmiyor.



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    smart1978 2 sa. en beğenilen
    Enflasyonla orantili .... Anlayana :) ...
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    websosyal 2 sa.
    Enflasyon sana verirken yüzde 9, elinden alırken yüzde 22,5...



    Galiba böyle birşeydi... Bilen aydınlatsın...
    Yanıtla +10
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    snoppy 2 sa.
    hey yavrum benim ülkeye bak. kaskosu trafiği, bakımı MTV'si, yakıtı muayenesi... araba binmeyi lüks sayan, eğer araba biniyorsan da seni iliğine kadar sömürürüm mesajı veren bir anlayış. arabalar olmasa ülke aç kalacakmış.
    hey yavrum benim ülkeye bak. kaskosu trafiği, bakımı MTV'si, yakıtı muayenesi... araba binmeyi lüks sayan, eğer araba biniyorsan da seni iliğine kadar sömürürü...
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    Yanıtla +5
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    1 Avatar
    Musty3535123 18 dk.
    nerde o aktroller ? bu başlıkların altında görünmezler zaten. verirken 9, alırken 22.5 - 32.5 oh ne ala. verenlere müstahakta benim üzüldüğüm bunlara oy vermeyip geçim sıkıntısı çekenlere..
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    berk768 18 dk.
    Makul oranda zam yapılmış.Dolar 1 senede %13 arttı bide buna %9 enflasyon ekle sonuç %22.Devlet zararına iş yapmaz.
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    12 Angry Men 43 dk.
    Koyduk mu diye sevinenler vardı bir ara. Koydular mı zamları ?
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    OzayPc 1 sa.
    80 lirada egzoz emisyonu olsa arabanın hiçbir kusuru yok ise sırf o pulu almak için 400 küsür lira para gidicek hayır dünyanın en pahalı yakıtını kullanıp en çok vergi vereni ve değmiycek paralarla alınan arabalara yapılan bu zahmet fazla
    Yanıtla +4
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    ceo-tr 2 sa.
    enflasyonda yüzde 22,58 çıkmıştı değilmi? bereket asgari ücret maaş zamları yüksek oldu. zaten bu yeniden değerleme. zam olsa anlardık.
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    399N3N 2 sa.
    Ve paralar uçuşur...
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    tritone 2 sa.
    bu arac muayenesi neden servislerde yapilmiyor ? Maasa zam gelse de artik sevinmiyorum nasil olsa alim gucu hep dusuyor, 1 geliyor 2 gidiyor.
    Yanıtla +2
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    snoppy 2 sa.
    hey yavrum benim ülkeye bak. kaskosu trafiği, bakımı MTV'si, yakıtı muayenesi... araba binmeyi lüks sayan, eğer araba biniyorsan da seni iliğine kadar sömürürüm mesajı veren bir anlayış. arabalar olmasa ülke aç kalacakmış.
    Yanıtla +5
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    websosyal 2 sa.
    Enflasyon sana verirken yüzde 9, elinden alırken yüzde 22,5...



    Galiba böyle birşeydi... Bilen aydınlatsın...
    Yanıtla +10
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    Spider_hip 2 sa.
    Asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmedik. Peki bu üste kalan yüzdeyi kim ödeyecek?
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