2020 F1 Türkiye GP için hazırlanan kupa ortaya çıktı

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9 yıllık aranın ardından Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün saat 11.00'de başlayan antrenman turlarıyla birlikte ilk adım atılmış oldu.

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Türkiye'de gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı kadar, bu yarışı kazanan pilota verilecek kupanın tasarımı da merak ediliyordu. Intercity İstanbul Park'ta sahibini bulacak kupanın tasarımı belli oldu. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası Türk kültüründen izler taşıyor.

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Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise ay-yıldız bulunuyor.

F1 Türkiye GP'nin yarış takvimine ve yarışı uydudan ücretsiz olarak izleyebileceğiniz S Sport kanalının frekans bilgilerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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