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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 F1 Türkiye GP için hazırlanan kupa ortaya çıktı

    Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası Türk kültüründen izler taşıyor.
    17 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 F1 Türkiye GP için hazırlanan kupa ortaya çıktı
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    9 yıllık aranın ardından Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün saat 11.00'de başlayan antrenman turlarıyla birlikte ilk adım atılmış oldu.

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    Türkiye'de gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı kadar, bu yarışı kazanan pilota verilecek kupanın tasarımı da merak ediliyordu. Intercity İstanbul Park'ta sahibini bulacak kupanın tasarımı belli oldu. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası Türk kültüründen izler taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "F1 Türkiye GP mücadelesi başladı: Şifresiz yayınlanıyor"

    Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise ay-yıldız bulunuyor.

    F1 Türkiye GP'nin yarış takvimine ve yarışı uydudan ücretsiz olarak izleyebileceğiniz S Sport kanalının frekans bilgilerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mustafa080 (MUSTAFA TANSEL TEKİN) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çiğköfte dürümü gibi olmuş hakikaten Türk işi olmuş
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    oly1786 (caner nebi) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tunus GP için olmasın bu?
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    DH Misafiri 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ay ile yıldızın arasını biraz daha açsalarmış keşke. Hem bayrak gerçek oranlarına yakın olurdu hem de lale şekli olurdu.
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    bshaar387 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    limon ister misin çocuk Hamilton?
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    Markus Schulz 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    güzel olmuş, hoşuma gitti.
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    Morichannn (Akın Özer) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beğenmedim.
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    mustafa080 (MUSTAFA TANSEL TEKİN) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çiğköfte dürümü gibi olmuş hakikaten Türk işi olmuş
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    kalamalka* (Bora Yılmaz) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pakistan lı tasarımcı tasarladı heralde.Tam onlara göre çünkü.Bizim ay yıldızımızla alakası bile yok.
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    joven 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş
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