TOSFED'den İstanbul Park açıklaması: “İşgalde 6 ay geride kaldı”

Tam Boyutta Gör İstanbul Tuzla ilçesindeki, Akfırat mevkiinde 2003 yılında yapılan ve 2005 yılında ilk Formula 1 yarışının gerçekleştirildiği İstanbul Park Pisti için geçtiğimiz haftalarda tahliye kararı çıkmıştı. TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) tarafından bugün yapılan paylaşımda ise tahliye kararına rağmen pisti işleten Intercity’nin (Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş) halen pisti boşaltmadığına dikkat çekildi.

“İşgalde 6 ay geride kaldı”

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2003 tarihinde büyük hissedarları arasında TOBB ve İstanbul Ticaret Odası olan Formula İstanbul Yatırım A.Ş. (FİYAŞ) ile 20 yıllık kira sözleşmesi imzalamıştı. 2012 yılında ise FİYAŞ, pisti 10 yıllığına kiraya çıkarmış ve İstanbul Park Pisti’nin işletmesi Intercity’nin olmuştu.

İstanbul Park’ın işletme süresinin 18 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiğine dikkat çeken Vakıflar Genel Müdürlüğü, tahliye sürecinin ise 24 Temmuz 2023’te başlatmıştı. Ancak Intercity, halen pisti boşaltmış değil. Aralık ayında TOSFED, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Tuzla Kaymakamlığı’na yazdığı yazıda işgalci olduğu resmi yazı ile belgelenen Intercity, ihtar süresinin bugün itibariyle bitmesine rağmen pisti boşaltmayarak kanunu ve hukuku hiçe saymakta, milli sporcuların İstanbul Park’a girişine engel olmakta ve kamuyu zarara uğratmaya devam etmektedir.” ifadelerini kullanmıştı.

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TOSFED, bugünkü paylaşımında ise “İşgalde 6 ay geride kaldı” diyerek “Intercity (Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş) #ekim sözleşmesi bitmesine rağmen İstanbul Park pistini yarım senedir boşaltmıyor.” dedi. İstanbul Park'ın tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından pist için 2024 yılında yeni bir ihale düzenlenmesi bekleniyor. Pistte yıllardır (pandemi dönemindeki 2020 yılı hariç) otomobil sporları yapılmıyor ve büyük çoğunluğu halihazırda otopark olarak kullanılıyor. F1 ve FIA ise bu durumdan dolayı İstanbul Park Pisti’ni Formula 1 takvimine almaya yanaşmıyor.

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TOSFED'den İstanbul Park açıklaması: “İşgalde 6 ay geride kaldı”