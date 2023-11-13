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    Huawei'nin teknolojilerine sahip Avatr 12 Çin'de satışa sunuldu

    Dinamik gran coupe gövde tipine sahip sade ve modern tasarımıyla dikkat çeken Avatr 12'nin Çin'deki fiyatı güncel kurla 1.2 milyon TL'den başlıyor.                 
    Huawei'nin teknolojilerine sahip Avatr 12 Çin'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Changan, Huawei ve CATL üçlüsü tarafından geliştirilen %100 elektrikli Avatr 12 modeli Çin'de satışa sunuldu. Üç farklı donanım seviyesiyle satılan modelin fiyatı 300.800 Yuan'dan (1.2 milyon TL) başlıyor. Donanım sevitesine göre 578 hp güç, 700 km'ye kadar menzil, 27 hoparlör ve havalı süspansiyon gibi özellikler sunuluyor.

    Avatr, 2018 yılında Changan New Energy ve NIO tarafından kuruldu. Ardından NIO'nun finansal nedenlerle ortaklıktan ayrılması sonucu yerini lider batarya üreticisi CATL aldı. Huawei ise bu projenin teknoloji tedarikçisi görevini üstleniyor. Şimdiye dek markanın ürün gamında sadece Avatr 11 isimli SUV vardı ancak Avatr 12'nin de gelmesiyle model sayısı ikiye yükseldi.

    Avatr 12, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Avatr 12, ön tarafta markanın tasarım dilini yansıtan dinamik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Pürüzsüz bir görünüme sahip olan bu alanda ince LED ışık imzası ve tampon kenarlarına yerleştirilmiş ana aydınlatmaları görüyoruz. Merkezde ise parlak siyah renkli aktif kapakçıklara sahip merkez hava girişi yer alıyor. Yandan bakıldığında gran coupe silüetiyle dinamik görünümü sürdüren modelin arka tarafında da AMG GT 4 Kapı Coupe'yi anımsatan bir tasarıma yer verilmiş.

    Huawei'nin teknolojilerine sahip Avatr 12 Çin'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Avatr 12; 5020 mm uzunluğa, 1999 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 3020 mm aks mesafesine sahip büyük bir otomobil. Karşılaştırmak gerekirse, Porsche Panamera'dan yaklaşık 3 cm daha kısa olmasına rağmen aks mesafesi 7 cm daha uzun. Elbette %100 elektrikli otomobiller için hazırlanan bir altyapıya sahip olmasının payı burada oldukça büyük rol oynuyor.

    Elektrikli araç pazarında Tesla'nın getirdiği yaklaşımı artık birçok yeni otomobilin iç mekanında görüyoruz. Avatr 12 de bir istisna değil. Bu kapsamda, merkezde 15.6 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Bu sistem, Huawei'nin HarmonyOS 4 işletim sisteminden güç alıyor. Avatr 12, gövdenin farklı yerlerinde bulunan 3 Lidar sensörü ile gelişmiş otonom sürüş sistemine sahip. Bu sistem, otoyol sürüşlerinde olduğu gibi şehir içi kullanım senaryolarını da destekliyor. 

    Söz konusu modelde ayrıca, arka tarafta konsol boyunca uzanan 35.4 inçlik büyük bir ekran daha var. 27 hoparlörlü ses sistemi, 64 renkli ambiyans aydınlatması, dijital yan aynalar, Nappa deri döşeme, iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonuna sahip ön koltuklar gibi donanımlar da yer alıyor.

    Huawei'nin teknolojilerine sahip Avatr 12 Çin'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Avatr 12, yukarıda sözünü ettiğimiz üç şirket tarafından geliştirilen CHN platformu üzerine inşa edilmiş. Otomobilin sürüş konforu aktif amortisörlerle desteklenirken, güç aktarma sisteminde ise iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor:
    • Arkadan itiş, 313 hp, 370 Nm, 0-100 km/s 6,7 saniye, 94.5 kWsa NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya, 700 km CLTC menzili
    • Dört tekerlekten çekiş, 578 hp, 650 Nm, 0-100 km/s 3,9 saniye, 94.5 kWsa NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya, 650 km CLTC menzili

    Luxury, Performance ve GT olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satılan modelin fiyatları da sırasıyla 300.800 Yuan, 340.800 Yuan ve 400.800 Yuan olarak açıklandı. Yani fiyat skalası 1.2 milyon ila 1.6 milyon TL aralığında değişiyor. GT donanım seviyesinde havalı süspansiyon, aktif amortisörler, otomatik kararan cam tavan, elektrikli kapılar, Brembo frenler ve 21 inç jantlar gibi pek çok donanım standart olarak sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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