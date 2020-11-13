F1 Türkiye GP mücadelesi başladı: Şifresiz yayınlanıyor

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Dokuz yıllık aranın ardından Formula 1 heyecanı yeniden Türkiye’de. Bugün saat 11.00’de antrenman turları başladı. Yarış 15 Kasım Pazar günü saat 13.30’da start alacak.

F1 Türkiye GP’nin yarış takvimi şöyle:

1.Antrenman turları: Cuma saat 11.00

2.Antrenman turları: Cuma saat 15.00

3.Antrenman turları. Cumartesi saat 12.00

Sıralama turları: Cumartesi saat 15.00

Yarış: Pazar saat 13.10

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İlk antrenman turlarında zemin soğuk ve pürüzsüz olduğu için sürücüler yol tutuş problemi yaşıyor. Pilotlar virajları kaçırdı, spin attı. 2011’deki son yarışta 8. viraj, sürücüleri epey zorlamıştı. 2020 model araçların 8. virajı tam gaz geçeceği söyleniyordu ancak ilk sıralama turları itibariyle henüz tam gaz geçebilen pilot olmadı.

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Cumartesi ve Pazar günleri yağmur yağışı ihtimali bulunuyor. Tahminlere göre yarışın tamamında olmasa da bir bölümünde yağmur yağacak. Yağmur yağarsa hem pilotlar için hem de Türkiye GP görevlileri için zorlu bir görev olacak. Seyirciler ise daha keyifli bir yarış izleyecek.

Bu sene koronavirüs nedeniyle F1 2020 takviminde değişikliğe gidildi. Türkiye, takvimdeki boşluktan yararlanarak yarışa bu sene ev sahipliği yapma fırsatı buldu. F1 yönetimiyle yalnızca 1 senelik anlaşma yapıldı ancak 2021 takvimine de girmek için görüşmeler sürüyor. F1 2021 takviminde bir yarışlık boşluk mevcut. Bu seneki yarışın seyircili olacağı açıklanmıştı, fakat ülkemizdeki artan koronavirüs vakaları nedeniyle yarışın seyircisiz yapılmasına karar verildi.

Ayrıca Bkz. "F1 2021 takvimi açıklandı: Türkiye için ümit sürüyor"

Uyduda şifresiz yayınlanıyor

F1 Türkiye GP’yi S Sport kanalı yayınlıyor. S Sport kanalı ücretli platformlarda yayın yapıyor ancak bu defa uydudan ücretsiz olarak da yayın yapıyor. Antrenman turları, sıralama turları ve yarışı uydudan ücretsiz olarak seyredebilirsiniz.

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