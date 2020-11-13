Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    F1 Türkiye GP mücadelesi başladı: Şifresiz yayınlanıyor

    F1 Türkiye GP'nin antrenman turları başladı. Antrenman turları, sıralama turları ve yarışı ücretsiz olarak seyredebilirsiniz. F1 Türkiye GP yarış takvimi haberimizde.
    17 sa.
    5,9b
    4
    9
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    F1 Türkiye GP mücadelesi başladı: Şifresiz yayınlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Dokuz yıllık aranın ardından Formula 1 heyecanı yeniden Türkiye’de. Bugün saat 11.00’de antrenman turları başladı. Yarış 15 Kasım Pazar günü saat 13.30’da start alacak.

    F1 Türkiye GP’nin yarış takvimi şöyle:

    • 1.Antrenman turları: Cuma saat 11.00
    • 2.Antrenman turları: Cuma saat 15.00
    • 3.Antrenman turları. Cumartesi saat 12.00
    • Sıralama turları: Cumartesi saat 15.00
    • Yarış: Pazar saat 13.10

    F1 Türkiye GP mücadelesi başladı: Şifresiz yayınlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    İlk antrenman turlarında zemin soğuk ve pürüzsüz olduğu için sürücüler yol tutuş problemi yaşıyor. Pilotlar virajları kaçırdı, spin attı. 2011’deki son yarışta 8. viraj, sürücüleri epey zorlamıştı. 2020 model araçların 8. virajı tam gaz geçeceği söyleniyordu ancak ilk sıralama turları itibariyle henüz tam gaz geçebilen pilot olmadı.

    İlginizi Çekebilir Avatar İstanbul'daki F1 yarışı seyircili olacak! Biletler 30 TL

    Cumartesi ve Pazar günleri yağmur yağışı ihtimali bulunuyor. Tahminlere göre yarışın tamamında olmasa da bir bölümünde yağmur yağacak. Yağmur yağarsa hem pilotlar için hem de Türkiye GP görevlileri için zorlu bir görev olacak. Seyirciler ise daha keyifli bir yarış izleyecek.

    Bu sene koronavirüs nedeniyle F1 2020 takviminde değişikliğe gidildi. Türkiye, takvimdeki boşluktan yararlanarak yarışa bu sene ev sahipliği yapma fırsatı buldu. F1 yönetimiyle yalnızca 1 senelik anlaşma yapıldı ancak 2021 takvimine de girmek için görüşmeler sürüyor. F1 2021 takviminde bir yarışlık boşluk mevcut. Bu seneki yarışın seyircili olacağı açıklanmıştı, fakat ülkemizdeki artan koronavirüs vakaları nedeniyle yarışın seyircisiz yapılmasına karar verildi.

    Ayrıca Bkz. "F1 2021 takvimi açıklandı: Türkiye için ümit sürüyor"

    Uyduda şifresiz yayınlanıyor

    F1 Türkiye GP’yi S Sport kanalı yayınlıyor. S Sport kanalı ücretli platformlarda yayın yapıyor ancak bu defa uydudan ücretsiz olarak da yayın yapıyor. Antrenman turları, sıralama turları ve yarışı uydudan ücretsiz olarak seyredebilirsiniz.

    Frekans: 12188
    Symbol Rate: 27500
    Polarizasyon: Vertical - Dikey
    FEC:5/6



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali faaliyete geçti

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza!
    13 sa.
    iPhone 12 Pro'nun DXOMARK puanı, Çinli rakiplerinin gerisinde kaldı
    13 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nemesis-Prime 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çekirdek, kuruyemiş hazır TV başında bekliyorum.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    adembey2018 (bülent adem korkmaz) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    TV başında en azından güzel vakit gecirecegimi düşündüğüm bir kaç saat olacak.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    YuRYTR 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyiki yayın hakları beinconnette değildi keyifli bir yarış olur umarım.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GokhanMaths (Gökhan Mmc) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    S Sport tebrikler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B87 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fakasupi (Harun Balaban) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar normal uydudan izliyorum HD yayın ama örüntü kalitesi hiç güzel değil. Ücretli platform üzerinden de aynı mı görüntü kalitesi acaba merak ettim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Morichannn (Akın Özer) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başarılar🎉
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mekan54 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Formula 1 hayranıyım. Takımlara şimdiden başarılar dilerim
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TurboBoosted (Evren X) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    👏🏼👏🏼👏🏼
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    adembey2018 (bülent adem korkmaz) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    TV başında en azından güzel vakit gecirecegimi düşündüğüm bir kaç saat olacak.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nemesis-Prime 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çekirdek, kuruyemiş hazır TV başında bekliyorum.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 sa. Nintendo Switch satışları rekor kırdı 12 sa. 12 yıl öncesinin DNS yönlendirme kabusu geri döndü 12 sa. Nvidia, AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor 13 sa. Ferrari SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonu karşınızda: SF90 Spider 13 sa. Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza! 13 sa. 2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis 13 sa. 27" monitörde 4K, HDR, 144Hz ve 1ms tepki süresi | LG Nano IPS LG 27GN950-B inceleme 13 sa. iPhone 12 Pro'nun DXOMARK puanı, Çinli rakiplerinin gerisinde kaldı 13 sa. Affinity Photo benchmark sonuçlarında Apple M1 şov yapıyor 14 sa. Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi: e-Power hibrit sistemle geliyor 14 sa. Telefon fiyatları 2020'de yüzde 70'in üzerinde arttı 15 sa. Aynı gün içinde dört kovid testi yaptıran Elon Musk, iki pozitif iki de negatif sonuç aldı 15 sa. Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesini yayımladı 15 sa. Instagram ve Messenger'da 'Vanish Mode' kullanıma başlanıyor: Kaybolan sohbetler 16 sa. AI destekli mikrofon, fiyata göre iyi ses "TaoTronics SoundLiberty 79 incelemesi" 16 sa. Steam'de dövüş oyunlarına büyük indirimler: Tekken7 29TL, Street Fighter V 23 TL 16 sa. İşte ROKETSAN'ın uzaya çıktığı anlar: Yörüngeden müthiş Dünya görüntüsü 16 sa. Sağlık Bakanı Koca, maske takma zorunluluğunun yakında hayatımızdan çıkacağını söyledi 17 sa. 2020 F1 Türkiye GP için hazırlanan kupa ortaya çıktı 17 sa. PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dil desteği olmayacak 17 sa. GÖRÜNTÜLENEN F1 Türkiye GP mücadelesi başladı: Şifresiz yayınlanıyor Sonraki Evden çalışanlara vergi uygulanması tavsiyesi 18 sa. Disney+ ilk yılında 73 milyon aboneyi geçti; Türkiye'ye ne zaman geleceği hala belli değil 19 sa. 200 milyon dolarlık DC filmi Wonder Woman 1984 doğrudan internete gelebilir 20 sa. Netflix duyurdu: Arnold Schwarzenegger'li aksiyon dizisi geliyor 20 sa. Bilim kurgu aksiyon oyunu MO: Astray, iOS ve Android için çıktı 21 sa. Microsoft'tan güvenlik uyarısı: Tek kullanımlık SMS kodlarını hayatınızdan çıkarın 22 sa. Sahte haberlerin geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmek için yeni bir sistem geliştirildi 23 sa. Half Life Alyx'e Türkçe altyazı seçeneği eklendi 1 gün Michael Bay ve Jake Gyllenhaal’in bir aksiyon uyarlamasında bir araya gelebileceği söyleniyor 1 gün Monster Hunter filminin yönetmeni, aynı evrende geçen başka hikayeler yazmaya başlamış 1 gün Bugün çıkan aksiyon macera oyunu The Pathless, Apple Arcade sistemine eklendi 1 gün Batman'i andıran Türk dizisi Akıncı'dan fragman paylaşıldı 1 gün PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 1 gün Koral Elektronik Harp Sisteminin gelişmiş versiyonu geliyor 1 gün ASELSAN'ın yeni silah sistemi Karakulak Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi 1 gün 2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi 1 gün Fenerbahçe'nin ilk mobil oyunu FuBo Rolls yayınlandı 1 gün Yeni Marvel dizisi WandaVision’ın yayın tarihi belli oldu 1 gün Xbox Series X/S, ilk 24 saatte eski Xbox konsollarına göre daha fazla satmış 1 gün Asus ROG Strix Scope RX oyuncu klavyesi duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Dwayne Johnson ve Microsoft ABD'de Çocuk Hastanelerine Xbox Se...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Halo Dizisinde Cortana'yı Jen Taylor Seslendirecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    SAMSUNG GALAXY S7 / S7 EDGE
    DH Forum
    Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı bell...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız