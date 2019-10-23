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    2020 Honda Jazz tanıtıldı: Yalnızca hibrit motorla satılacak

    Avrupa'da 2020'nin ortasında satışa sunulacak yeni nesil Honda Jazz tanıtıldı. Yeni tasarımıyla 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilenen Jazz, yalnızca e:HEV adı verilen hibrit motorla satılacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Honda Jazz tanıtıldı: Yalnızca hibrit motorla satılacak
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    Otomotiv devlerinin birbirinden ilginç konsept araçlarla karşımıza çıktığı 2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nda yeni nesil Honda Jazz da sahne aldı. 2020 Honda Jazz, Avrupa pazarında yalnızca e:HEV adı verilen hibrit motor seçeneğiyle satılacak.

    2020 Honda Jazz’ın genel gövde yapısına ve ölçülerine baktığımızda selefinden çok da uzaklaşmadığını görüyoruz. Tasarımın detaylarına indiğimizde ise karşımıza önemli değişiklikler çıkıyor. Örneğin; pek çok üreticinin ön farları incelttiği günümüzde, Honda’nın tercihi Jazz’ın farlarını büyütmek olmuş. Izgara bölümü küçültülen 2020 Honda Jazz’ın ön/arka tampon tasarımında ve stop lambalarında da köklü bir değişikliğe gidilmiş.

    2020 Honda Jazz, satışa sunulduğu pazara bağlı olarak Basic, Home, Ness, Crosstar ve Luxe adı verilen donanım paketlerine sahip olacak. Kabinde kullanılan malzemelerin kalitesi ve dış tasarımdaki bazı detaylar bu seçeneklere göre değişiklik gösterecek. Örneğin; Basic paketinde kumaş koltuklar bulunurken, en tepedeki Luxe paketinde gerçek deri koltuklar, yumuşak dokulu malzemeler ve krom detaylar karşımıza çıkacak.

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    Yeni Crosstar paketi ile crossover esintileri

    Seriye yeni eklenen Crosstar paketi ise 2020 Honda Jazz’a crossover görünümü kazandıracak. Artırılan yerden yükseklik, entegre tavan rayları, farklı ızgara tasarımı, çamurluk ve eteklerdeki plastik eklentiler ile 16 inçlik alüminyum jantlar Crosstar paketinin kendine has tasarım unsurları arasında. Kabin tarafında ise su geçirmez döşemelere yer verilecek.

    2020 Honda Jazz tanıtıldı: Yalnızca hibrit motorla satılacak
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    2020 Honda Jazz’ın kabininde, farklı renklerin tercih edilebileceği çift tonlu temaya yer verilmiş. Araçtaki bilgi-eğlence sistemi, yeni LCD dokunmatik ekrandan ve direksiyondaki multimedya tuşlarından kontrol edilebilecek. Akıllı telefonlardan aşina olduğumuz kullanışlı bir arayüze sahip olacağı söylenen sistemde kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği de bulunacak. Ekranın hemen altında klima ayarlarının yapılabildiği fiziksel düğmeler bulunurken, orta konsolda USB girişleri, 12v güç çıkışı ve elektronik park freni gibi detaylar yer alacak.

    Avrupa'da e:HEV logosunu taşıyan ilk Honda

    2020 Honda Jazz’da kullanılacak güç aktarma organlarının detayları henüz belli değil. Fakat aracın e:HEV rozetini taşıyacak ilk Honda modeli olduğu biliniyor. Bu rozet, gelecekte diğer modellerde de kendini göstermeye başlayacak. Yeni nesil Jazz, yalnızca ‘gelişmiş iki elektrik motorlu hibrit sistem’ adı verilen e:HEV seçeneğiyle satılacak. Yeni geliştirilen bu sistemin sürüş performansına ve yakıt ekonomisine katkıda bulunduğu, bunu yaparken de sürüş deneyiminden ödün vermediği söyleniyor.

    2020 Honda Jazz’ın Avrupa satışına 2020’nin ortasında başlanacak. Aracın fiyatı henüz belli değil. Güncel modelin Türkiye fiyatları 126 bin 100 TL’den başlıyor.



    https://hondanews.eu/eu/en/cars/media/pressreleases/193623/all-new-jazz-leads-electrification-charge-for-honda Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gitarist308 2 dk.
    Hic unutmam 4-5 sene once bir gun uzun yolda gidiyoruz yanimizdan bir pejo 407 ve bir 308 gecti. Dedik ki bu fransizlar araba yapmayi beceremiyor abi. Tasarimlar berbat. O zamanlar civic falan baya populer tabi.



    Aradan yaklasik 5 sene gecti, fransiz arabalarindan zerre hoslanmayan biri olarak ben donup donup bakiyorum yeni pejolara. 308, 3008 vs hepsi harikulade. Hele yeni 208 ve 508 tam bir tasarim harikasi olmus.



    Bu 5 senede ne olduysa fransizlar harika isler yapmaya basladi, japonlar ise surekli geri gidiyor. Yeni corolla, yeni cazz vs. Bir tek civic hala guzel cizgisini koruyor. Almanlar ise rolantide gidiyor. Golf hala ayni golf, ne cok iddiali ne cok cirkin. Vag grubu genel olarak iddiasiz ama ama risksiz dumduz cizgisini koruyor. Bmw desen guzeldi, hala guzel. Kisaca son 4-5 senede otomotiv sektorunun “tasarim acisindan” kaybedeni acik ara japonlar, kazanani ise fransizlar. Tabi sadece tasarim olarak bu dediklerim, teknik acidan degil.
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    Escapetolife 16 dk.
    Bir önceki modelde ön kısımda gereksiz bir agresiflik vardı, far tasarımı vs. Bu daha şirin, yerinde olmuş aracın ruhuna uygun.
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    faniseyler 30 dk.
    Ben bu arabayı çok beğeniyordum ama şimdiki kasada ne bileyim bi iticilik var. Tabi bide yakından görmek isterim
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    haberelectro 32 dk.
    içi güzel de dış tasarım aşırı demode
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    insanikamil 38 dk.
    peki tasarımın berbatlığı
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    deoks 1 sa.
    Hibrit motor iyi hoş da çok çirkin olmuş be.
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