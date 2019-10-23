Nissan'ın gelecekteki tasarım dilini gösteren Ariya konsepti ile tanışın

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2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nın başlamasıyla birlikte markaların geleceğini gösteren konsept otomobiller ortaya çıkmaya başladı. Nissan için yeni bir çağın doğuşunu simgelediği ifade edilen Ariya konsepti de bunlardan biri.

Nissan Ariya konseptinin fütüristik gövde tasarımına baktığımızda, 2017’de yine Tokyo’da tanıtılan IMx konseptinden esintiler görebiliyoruz. Fakat aradan geçen iki yıllık sürecin ardından Ariya konseptinin üretime daha yakın bir model olarak karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Konseptin ön yüzü ‘shield’ adı verilen siyah bir panelle domine edilirken, Aydınlatılmış Nissan logosu, ince LED farlar ve panelin alt kısmına kadar uzanan ışık şeritleri dikkat çekiyor.

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Yan tarafa baktığımızda, IMx konseptindeki yan ayna yerine kullanılan kameralar ve gizli kapı kollarının yerini daha geleneksel parçalara bıraktığını görüyoruz. 21 inçlik büyük alüminyum jantlar da aracı oldukça heybetli gösteriyor. Ariya konseptinin arka tarafında Nissan yazısının da dahil edildiği, boydan boya uzanan LED arka far grubunu görüyoruz.

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Nissan Ariya konseptinin kabininde sade ama fütüristik görünen bir tasarıma yer verilmiş. Kapı içleri ve orta konsol dahil pek çok aydınlatmalı parçaya yer verilen yaşam alanında koyu bir tema tercih edilmiş. Multimedya tuşlarına sahip iki kollu direksiyonun hemen arkasında dijital gösterge ekranı, onun hemen bitişiğinde de aynı ölçülerde bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Klima gibi ayarlamaların yapıldığı düğmeler de ekranların altındaki ahşap görünümlü panele gizlenmiş.

Nissan Ariya konseptinin güç aktarma organlarıyla ilgili detaylar henüz belli değil. Yalnızca biri ön biri de arka aksta olmak üzere iki elektrik motorunun kullanıldığını biliyoruz. Aynı yerleşime sahip IMx konseptindeki motorlar toplamda 430 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyordu. Konseptin menzili ise 600 km olarak açıklanmıştı. Nissan Ariya konsepti de onun halefi olarak gösterildiğinden benzer verilere sahip olmasını bekleyebiliriz.

Nissan Ariya konseptinin ProPILOT 2.0 adı verilen sürücü asistan sistemleriyle donatıldığı da verilen bilgiler arasında.

https://europe.nissannews.com/en-GB/releases/release-9c34eeebf8de3433abf66ddd4c03b3dc-nissans-imk-and-ariya-concepts-an-all-new-design-direction-for-the-ev-era