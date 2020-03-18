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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, Tesla'yı karantinaya almama inadını sürdürüyor

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk, Kaliforniya devlet makamlarının Koronavirüs salgını nedeniyle şirketi karantinaya alma isteğine karşı çıkıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Elon Musk, Tesla'yı karantinaya almama inadını sürdürüyor
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    Tesla'nın kurucusu Elon Musk, elektrikli otomobil üretimini artırmak konusunda oldukça kararlı ve Kaliforniya devlet makamlarının Koronavirüs salgını ile ilgili olarak yaptığı düzenlemelere karşı çıkmaya devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınından etkilenmeyen Tesla, Model Y teslimatlarına başladı"

    Ulaşım ve enerji sektörü durmamalı

    Elon Musk son zamanlarda Koronavirüs salgınıyla ilgili küçümseyen tutumu ve paniğin, hastalıktan daha tehlikeli olduğu şeklinde söylemleriyle dikkat çekmişti. Kaliforniya makamları nüfusun yaşamını sürdürmesi için birincil öneme sahip olmayan işletme ve kuruluşların karantinaya alınmasına ilişkin bir kararname yayınladı. Ancak Elon Musk, ulaşım ve enerjinin önemli faaliyet alanları olduğunu belirterek, Tesla'nın karantinaya alınmasını istemiyor.

    Elon Musk, Tesla'yı karantinaya almama inadını sürdürüyor
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    Tesla'nın çalışanlarına işe gitmeme hakkı tanıdığı belirtilirken, şirketin bu işçilere ödeme yapmayacağı belirtiliyor. İdari personel uzaktan çalışmaya devam ederken, üretim ve lojistik biriminde yer alan personelin ise işe gitme gerekliliği mevcut. Şirketin çalışanlara Koronavirüs salgınını önlemek için eğitimler verdiği ve dezenfeksiyon için tüm ekipmanların da dağıtıldığı belirtiliyor. Ancak Tesla patronunun bu katı tutumunun, birçok kesim tarafından eleştiri aldığını da söylemeden geçmeyelim.



    https://www.cnbc.com/2020/03/17/tesla-keeps-fremont-factory-open-amid-covid-19-shelter-in-place-orders.html?&qsearchterm=tesla Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Stanislas Xavier (Evren ) 2 gün en beğenilen
    İnsanlığın kurtarıcısı diye şu adama övgü düzmekte sınır tanımayan liberal ahmaklar adamın patron olduğunu ve doğal olarak dünyadaki tüm patronlarla aynı güdüye sahip olduğunu anlamadılar bir türlü. İşçi hayatı patron için bir b*k değil. İspanya'daki Mercedes işçileri şirketin çalışacaksınız baskısına rağmen üretimi durdurdular, umarım tüm işçiler aynı akıllılığı gösterirler, bunun gibilerin hakkından birlikte mücadele edince gelebiliyorsunuz.
    İnsanlığın kurtarıcısı diye şu adama övgü düzmekte sınır tanımayan liberal ahmaklar adamın patron olduğunu ve doğal olarak dünyadaki tüm patronlarla aynı güdüye...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Para lazım galiba. Gerçi yahudilere her zaman gerekli adamların genleri böyle programlanmış o ayrı mesele de.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop (ali ) 2 gün
    elon bir patrondur her patron gibi önceliği işcilerine değil şirketine veriyor. Kısaca insanlığı kurtaracak dediğiniz adamın tek artısı halka yakın olması.
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    Stanislas Xavier (Evren ) 2 gün en beğenilen
    İnsanlığın kurtarıcısı diye şu adama övgü düzmekte sınır tanımayan liberal ahmaklar adamın patron olduğunu ve doğal olarak dünyadaki tüm patronlarla aynı güdüye sahip olduğunu anlamadılar bir türlü. İşçi hayatı patron için bir b*k değil. İspanya'daki Mercedes işçileri şirketin çalışacaksınız baskısına rağmen üretimi durdurdular, umarım tüm işçiler aynı akıllılığı gösterirler, bunun gibilerin hakkından birlikte mücadele edince gelebiliyorsunuz.
    Yanıtla +12
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Para lazım galiba. Gerçi yahudilere her zaman gerekli adamların genleri böyle programlanmış o ayrı mesele de.
    Yanıtla +5
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