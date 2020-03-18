Elon Musk, Tesla'yı karantinaya almama inadını sürdürüyor

Tam Boyutta Gör

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, elektrikli otomobil üretimini artırmak konusunda oldukça kararlı ve Kaliforniya devlet makamlarının Koronavirüs salgını ile ilgili olarak yaptığı düzenlemelere karşı çıkmaya devam ediyor.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınından etkilenmeyen Tesla, Model Y teslimatlarına başladı"

Ulaşım ve enerji sektörü durmamalı

Elon Musk son zamanlarda Koronavirüs salgınıyla ilgili küçümseyen tutumu ve paniğin, hastalıktan daha tehlikeli olduğu şeklinde söylemleriyle dikkat çekmişti. Kaliforniya makamları nüfusun yaşamını sürdürmesi için birincil öneme sahip olmayan işletme ve kuruluşların karantinaya alınmasına ilişkin bir kararname yayınladı. Ancak Elon Musk, ulaşım ve enerjinin önemli faaliyet alanları olduğunu belirterek, Tesla'nın karantinaya alınmasını istemiyor.

Tam Boyutta Gör

Tesla'nın çalışanlarına işe gitmeme hakkı tanıdığı belirtilirken, şirketin bu işçilere ödeme yapmayacağı belirtiliyor. İdari personel uzaktan çalışmaya devam ederken, üretim ve lojistik biriminde yer alan personelin ise işe gitme gerekliliği mevcut. Şirketin çalışanlara Koronavirüs salgınını önlemek için eğitimler verdiği ve dezenfeksiyon için tüm ekipmanların da dağıtıldığı belirtiliyor. Ancak Tesla patronunun bu katı tutumunun, birçok kesim tarafından eleştiri aldığını da söylemeden geçmeyelim.

https://www.cnbc.com/2020/03/17/tesla-keeps-fremont-factory-open-amid-covid-19-shelter-in-place-orders.html?&qsearchterm=tesla

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.