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    2020 Mercedes-Benz S-Serisi kamuflajsız görüntülendi

    Eylül ayında resmi olarak tanıtılması beklenen 2020 Mercedes-Benz S-Serisi, şimdiye dek kamuflajlı bir şekilde test edilirken karşımıza çıkıyordu. Özellikle iç mekanda köklü bir değişim söz konusu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Mercedes-Benz S-Serisi kamuflajsız görüntülendi
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    Uzun zamandır kamuflajlı bir şekilde test edilirken karşımıza çıkan yeni Mercedes-Benz S-Serisi sonunda örtülerinden kurtuldu. Amiral gemisi modelin iç ve dış tasarımını gözler önüne seren fotoğraflar sızdırıldı.

    Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin selefine kıyasla biraz daha büyük ve belirgin bir ızgaraya sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra farlar da incelmiş. Arka tarafta ise yeni CLS’yi anımsatan stoplar, kalın bir krom çıtayla birbirine bağlanmış. Tamponun altında ise krom detaylarla bezeli ince egzoz çıkışları yer alıyor. Tabii bu detayın sahte olması kuvvetle muhtemel.

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    Gerçek değişimin yaşandığı iç mekanda da neredeyse her şey yeniden elden geçirilmiş. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Vision EQS’ten esintiler gördüğümüz yaşam alanındaki konsolun çift katmanlı yapıya sahip olduğu görülüyor. Üst katmanın merkezinde, yan yana konumlandırılmış hava menfezleri bulunuyor. Daha parlak görünen alt bölümde ise dikey hava menfezleri ve motor çalıştırma düğmesi yer alırken, merkezdeki dikey konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranının bu bölüme kadar uzandığını görüyoruz.

    Eylül ayında tanıtılması beklenen 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nde seviye 3 otonom sürüş teknolojileri, aktif süspansiyon ve dört tekerlekten yönlendirme gibi sürüş deneyimini üst seviyelere çıkaran özellikler görmeyi bekliyoruz. Motor yelpazesinde de hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit gibi versiyonlarla karşılaşmamız mümkün.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Hemican 3 gün en beğenilen
    Arka tasarimi gorunce Mercedes olduguna inanmadim. 10 yil oncesinin Kia`si veya Hyundaisi gibi sanki

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Bu kadar yuksek fiyatli bir otomobile bu tasarim bence basit kalmis, arkasi icin.


    Arka tasarimi gorunce Mercedes olduguna inanmadim. 10 yil oncesinin Kia`si veya Hyundaisi gibi sanki [resim] ...
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    cartilago arytenoidea (abcd abcd) 3 gün
    İlk kez bir s serisini beğenmedim. İçi çok basit olmuş.
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    Yorumlar (95) Yorum Yaz Forumda Gör
    Renault S.A. (George Staub ) 1 gün
    Bu arabayı anca diyanet beğenir
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    mıknatıs20 (bahri bahtikara) 1 gün
    Bu segmentte en iyi iç ve dış tasarıma sahip araç A8 oldu...

    Dış tasarım güzel olmamış. Basit görünüyor.

    İçinde ise öne kocaman ekran koyup maliyetlerden kaçınmışlar.

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    Brother ToLGa 1 gün
    Normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ilgisi olmayacak bir konu en azından 20-25 sene euro dolar olmuş 7 TL normal zamanda 30-50 sene çalışan adam artık 7 katı daha çalışacak bunu almak için
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    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    eski kasa fark atar buna
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    Krone 1 gün
    Önden güzel görünüyor da konsol çok sade olmuş. Arka tarafı da kore japon araçlarına benzemiş. Sanki S değil de E serisi gibi
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    Mert71s 2 gün yeni yorumcu
    Biraz lagunaya benzemiş
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    hazarRS (hazar RS) 2 gün
    Aracın özellikle içi oldukça sıradan olmuş. Güncel kasanın dışını da içini de çok beğeniyordum.

    Bu arada fotoğraftaki araba muhtemelen fotoğraflardan 5-10dk sonra tamamen parçalandı. Bu tip prototip araçları test ettikten sonra parçalıyorlar.
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 2 gün
    Bu sefer olmamış 2000 modeli bile daha iyi.
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    DH Misafiri 2 gün
    Mercedes'mi bu ?? Hayır yani mercedes kendisini bitirmeye çalışıyorsa ayrı yada S serisini!!! iç dış o algıyı kaliteyi bitirmiş tasarım çok kötü aman deyim
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    swat882 (Swat882 ) 2 gün
    Kimsede demiyor ki bu Fake. Arkadaşlar arabanın hurdalıkta ne işi var hiç düşündünüz mü acaba?
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    11643 kez okundu.
    92 kişi, toplam 95 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2020 mercedes-benz s serisi ve
    5 etiket daha 2020 s class fotoğraf tasarım yeni s serisi Bilim ve Teknoloji
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