2020 Mercedes-Benz S-Serisi kamuflajsız görüntülendi

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Uzun zamandır kamuflajlı bir şekilde test edilirken karşımıza çıkan yeni Mercedes-Benz S-Serisi sonunda örtülerinden kurtuldu. Amiral gemisi modelin iç ve dış tasarımını gözler önüne seren fotoğraflar sızdırıldı.

Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin selefine kıyasla biraz daha büyük ve belirgin bir ızgaraya sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra farlar da incelmiş. Arka tarafta ise yeni CLS’yi anımsatan stoplar, kalın bir krom çıtayla birbirine bağlanmış. Tamponun altında ise krom detaylarla bezeli ince egzoz çıkışları yer alıyor. Tabii bu detayın sahte olması kuvvetle muhtemel.

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Gerçek değişimin yaşandığı iç mekanda da neredeyse her şey yeniden elden geçirilmiş. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Vision EQS’ten esintiler gördüğümüz yaşam alanındaki konsolun çift katmanlı yapıya sahip olduğu görülüyor. Üst katmanın merkezinde, yan yana konumlandırılmış hava menfezleri bulunuyor. Daha parlak görünen alt bölümde ise dikey hava menfezleri ve motor çalıştırma düğmesi yer alırken, merkezdeki dikey konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranının bu bölüme kadar uzandığını görüyoruz.

Eylül ayında tanıtılması beklenen 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nde seviye 3 otonom sürüş teknolojileri, aktif süspansiyon ve dört tekerlekten yönlendirme gibi sürüş deneyimini üst seviyelere çıkaran özellikler görmeyi bekliyoruz. Motor yelpazesinde de hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit gibi versiyonlarla karşılaşmamız mümkün.

https://www.instagram.com/p/CAFBULNJOL9/?utm_source=ig_embed

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