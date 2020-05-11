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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla’nın otomobil satışları, tahminen 1 milyon rakamını geride bıraktı

    Tesla, Tahminlere göre 2020'nin ilk çeyreğinde 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil sattı. Şirketin bu rakama ulaşmasındaki en büyük yük, Model 3 ve Y araçlara ait.
    4 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla’nın otomobil satışları, tahminen 1 milyon rakamını geride bıraktı
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    Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, başarı basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor. Şirketin 1 milyonuncu arabayı ürettiğini duyurduğu 10 Mart 2020 tarihi sonrası, Nisan ayının da dahil olduğu 2020’nin ilk çeyreği döneminde söz konusu satış rakamına ulaştığı tahmin ediliyor. Tesla’nın elde ettiği bu sayıyla küresel ölçekte 1 milyon elektrikli otomobil satış rakamına ulaşan ilk firma olduğunu da söylemek mümkün.

     

    Şirketin ikisi ABD’de bir tanesi de Çin’de olmak üzere toplam 3 Gigafactory’si bulunuyor. Bunlardan ikisinde otomobil üreten şirketin 2020’nin ilk çeyreğinde 1 milyonun üzerinde araç ürettiği ifade edilirken bu araçların 550 bine yakınının Model 3, Model Y ve birinci nesil Roadster araçlar olduğu ifade edilmiş.

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    Şirketin 2020 yılı ilk çeyrek resmi satış rakamları 990,847 araç olarak gerçekleşmiş. Toplam sayının 524,970 adetini Model 3 ve Y, 463,607’sini Model s ve X ile 2,450 adetini birinci nesil Roadster araçların oluşturduğunu görüyoruz.

    Peki, “1 milyonu geçti” tahmini nereden geliyor?

    Tesla’nın Mart ayı sonu itibariyle 30 binin üzerinde Model S/X/3/Y araç ürettiği biliniyor ve bu sayı satış rakamlarına dahil değil. Tüm bu rakamların üzerine Çin’de üretim yapan Gigafactory 3’ün haftalık 3 bin araç üretim kapasitesi de eklendiğinde 1 milyon rakamının geride bırakıldığına dair kuvvetli bir ihtimal doğuyor.

    Tesla’nın otomobil satışları, tahminen 1 milyon rakamını geride bıraktı
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    Şirket için sevindirici olan bu veriler bakalım önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek? Zira Elon Musk’ın Tesla’nın Kaliforniya’daki fabrikasının Kovid-19 sebebiyle açılmasına izin vermeyen Alameda Eyalet yetkililerine karşı dava açtığı ve fabrikayı Teksas veya Nevada’ya taşımakla tehdit ettiği biliniyor.



    Kaynakça https://insideevs.com/news/420870/tesla-sold-1-million-electric-cars-globally/ https://electrek.co/2020/05/09/tesla-offensive-reopen-fremont-pr-push-lawsuit/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    metamm (Mustafa Çeliköz) 4 gün en beğenilen haberelectro
    Zarar etmiyor devamlı yatırım yapılıyor. Kar gösterip devlete vergi vermek yerine işi dahada büyütüyor.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    lojistisyen 4 gün
    Tesla batacak, yok olacak diyenler falan vardı...



    Forum yine şaşırtmadı
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    ocakb (bulent ocak) 4 gün
    Haber yanliş cevrilmis. 1M rakamı Tesla kurulduğundan beri uretilen rakamı iifade ediyor. Haberde sanki 2020 ilk 3 ayinda 1M araba satmış gibi anlaşılıyor.
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    haberelectro 4 gün
    Ve ürettiği 1 milyon aracın hepsinden zarar eden ilk marka oldu
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    metamm (Mustafa Çeliköz) 4 gün haberelectro
    Zarar etmiyor devamlı yatırım yapılıyor. Kar gösterip devlete vergi vermek yerine işi dahada büyütüyor.
    Yanıtla +10
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 4 gün haberelectro
    Fanatiklik iyi değildir, Mercedesin karı ciddi oranda düşünce yeni yatırımlar tesla da olunca buna zarar demek doğru olmasa gerek



    Kazanıyorlar ve kazandıklarının daha fazlasını yatırımcıları sayesinde yeniden yatırım haline getiriyorlar.



    Üstte de ifade etmişler zaten haber yanlış bu arada.
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