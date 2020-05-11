Tesla’nın otomobil satışları, tahminen 1 milyon rakamını geride bıraktı

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Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, başarı basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor. Şirketin 1 milyonuncu arabayı ürettiğini duyurduğu 10 Mart 2020 tarihi sonrası, Nisan ayının da dahil olduğu 2020’nin ilk çeyreği döneminde söz konusu satış rakamına ulaştığı tahmin ediliyor. Tesla’nın elde ettiği bu sayıyla küresel ölçekte 1 milyon elektrikli otomobil satış rakamına ulaşan ilk firma olduğunu da söylemek mümkün.

Şirketin ikisi ABD’de bir tanesi de Çin’de olmak üzere toplam 3 Gigafactory’si bulunuyor. Bunlardan ikisinde otomobil üreten şirketin 2020’nin ilk çeyreğinde 1 milyonun üzerinde araç ürettiği ifade edilirken bu araçların 550 bine yakınının Model 3, Model Y ve birinci nesil Roadster araçlar olduğu ifade edilmiş.

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Şirketin 2020 yılı ilk çeyrek resmi satış rakamları 990,847 araç olarak gerçekleşmiş. Toplam sayının 524,970 adetini Model 3 ve Y, 463,607’sini Model s ve X ile 2,450 adetini birinci nesil Roadster araçların oluşturduğunu görüyoruz.

Peki, “1 milyonu geçti” tahmini nereden geliyor?

Tesla’nın Mart ayı sonu itibariyle 30 binin üzerinde Model S/X/3/Y araç ürettiği biliniyor ve bu sayı satış rakamlarına dahil değil. Tüm bu rakamların üzerine Çin’de üretim yapan Gigafactory 3’ün haftalık 3 bin araç üretim kapasitesi de eklendiğinde 1 milyon rakamının geride bırakıldığına dair kuvvetli bir ihtimal doğuyor.

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Şirket için sevindirici olan bu veriler bakalım önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek? Zira Elon Musk’ın Tesla’nın Kaliforniya’daki fabrikasının Kovid-19 sebebiyle açılmasına izin vermeyen Alameda Eyalet yetkililerine karşı dava açtığı ve fabrikayı Teksas veya Nevada’ya taşımakla tehdit ettiği biliniyor.

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