Türkiye'nin ilk şarj edilebilir hibrit ticari aracı Custom PHEV, Ankara yollarında test edilecek

Ford Otosan’ın Türkiye’de ürettiği şarj edilebilir hibrit ticari aracı Custom PHEV, 21 Temmuz’da düzenlenen bir tören ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.İlginizi Çekebilir Bakan Dönmez: Yerli otomobilde nadir toprak elementleri (NTE) kullanılacak
Ankara yollarında test edilmek üzere belediyeye teslim edilen 2 adet Custom PHEV’le birlikte hem kullanıcıların şehirlerde yaşayacağı elektrikli araç deneyimleri gözlemlenecek hem de araçlardan alınan veriler, Ford Otosan ürün geliştirme süreçlerinde kullanılacak. Custom PHEV’lerden biri Ankara Kalesi’nde vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti sağlayacak.
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Teslim edilen diğer araç da vatandaşların şikayetlerine mobil olarak hizmet vermek, saha ziyaretlerinde bulunmak üzere uygulamaya alınan Başkent Mobil – Başkent 153 hattı için hizmet vererek farklı rotalarda çalışacak. Böylece Türkiye’de üretilen ve segmentinde bir ilk olan Custom PHEV, Ford’un Valensiya, Köln ve Londra çalışmalarının ardından Ankara yollarında da test edilmiş olacak.
56 km’ye varan sıfır emisyonlu sürüş imkanı sunan Custom PHEV, 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru da menzil artırıcı olarak kullanıyor ve bu sayede toplamda 500 kilometre civarında menzil sunuyor. Araçtaki elektrik motoru, tabanın altına yerleştirilen 13,6 kWh’lık sıvı soğutmalı lityum iyon bataryadan besleniyor. Sol farın altındaki şarj girişinden şarj edilebilen batarya, rejeneratif frenlemeden de enerji toplayabiliyor.
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Custom dizel 100km de ortalama tuketimi full doluyken, klima açık ortalama 10lt lere dayanıyor 100km de..
Elektirikli ve benzinliyken ciddi anlamda yakıt sarfiyatı olacak..
Bunun yerine 2.0 ecoblue ya destek nitelikli phev geliştirseler daha mantıklı olurdu..
Elektirik motoru, dur kalk trafikte ve uzun yolda dizel motorun AB nin belirledigi emisyon limitine yaklaştığında destek verse ortalama tuketimi binek araç seviyesine düşer ortalama 4 - 4.5lt lere..
Dizelin torku daha iyi olduğu için rejenerasyonda da pili bedavaya doldurabilir ayak gazdan çekildikten sonra..
Tabii maliyet yükselecek, ilk alimda zorlayabilir..
Dizel phev in mantiklı tercihe dönüşmesi için benzinin 10 12tl lere yaklaşması gerekiyor ki o da gerçi uzakata sayilmaz (:
Aliexpresden sadece biz alıp montaj yapabiliriz
eeeeeyyy foordd sen kimsin yaa !