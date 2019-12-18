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    2020 Seat Leon'un tanıtılacağı tarih açıklandı

    Seat'ın "segmentine ışık tutan otomobil" olarak tanımladığı yeni Leon'un ne zaman tanıtılacağı belli oldu. İspanyol üretici, 2020 Seat Leon'un kısa bir teaser videosunu paylaşarak yeni bilgiler verdi.
    3 sa.
    1,5b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Seat Leon'un tanıtılacağı tarih açıklandı
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    Yenilenen yüzüyle önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen 2020 Seat Leon’un tanıtılacağı tarih belli oldu. Yayınladığı teaser videosunda özellikle aracın aydınlatmalarına dikkat çeken marka, dördüncü nesil Leon için 28 Ocak 2020’yi işaret etti.

    2020 Seat Leon için hazırlanan teaser videosu, aracın yan aynasından yola yansıtılan “Hola!” yazısıyla başlıyor. Ardından iç mekana kısaca göz gezdirirken konsolun üst bölümünde boydan boya uzanan, kapı içlerine kadar ilerleyen ambiyans aydınlatmasını görüyoruz. Üç kollu direksiyonun hemen arkasında kişiselleştirilebilir dijital gösterge ekranı, merkezde ise OTA güncelleme desteğine sahip geniş bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Orta konsolda ise vites topuzu yerine yeni Golf’teki gibi küçük bir parçanın kullanıldığını görmekteyiz.

    İç mekandaki kısa gezintinin ardından 2020 Seat Leon’un full LED aydınlatmaları ekrana geliyor. Şirketin Tasarım Müdürü Alejandro Mesonero-Romanos, “Bir aracın tasarım geliştirme sürecindeki temel nokta gelişmiş aydınlatma teknolojisidir. Biz de yeni Seat Leon’un zaten güçlü olan karakterini yenilerken bu etkiyi odağımıza aldık.” sözleriyle dördüncü nesil Leon’da bu konuya ne kadar önem verdiklerini açıklıyor. 2020 Seat Leon’un dinamik sinyallere sahip LED farlarına baktığımızda köşeli tasarımın sürdüğünü fakat daha ince bir yapıya geçiş yapıldığını görüyoruz. Arkada ise yeni stoplar birbirine LED şerit ile bağlanmış.

    Ayrıca Bkz. "50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti"

    2020 Seat Leon, Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerinde yükselmeye devam edecek. Bu da demek oluyor ki selefinin yanı sıra Skoda Octavia ve Volkswagen Golf ile aynı şasi parçalarına sahip olacak. Fakat Seat’ın dördüncü nesil Leon’da bir değişikliğe giderek aks mesafesini yükseltmesi ve arka taraftaki yolcular için daha ferah bir yaşam alanı sunması bekleniyor. Ayrıca üç kapılı versiyona yer verilmeyecek 2020 Seat Leon’da beş kapılı hatchback ve station wagon versiyonlar satışa sunulacak.

    2020 Seat Leon’un motor yelpazesi de aşina olduğumuz 1.0, 1.5 litre benzinli ve 1.6 litre dizel motorlardan oluşacak. İlerleyen zamanlarda 48 volt hafif hibrit teknolojisinin de yer alması beklenen seçenekler arasına ilerleyen zamanlarda plug-in hybrid versiyon da eklenecek. Bu versiyon, yalnızca elektrikli olarak 50 kilometre menzil sunacak.



    https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/modelrange/2019/All-new-SEAT-Leon-lights-the-way-in-the-segment.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kyhnzcn 2 sa. en beğenilen
    Bu bildiğin Seat NEON olmuş
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    Dfchol 5 dk. yeni yorumcu
    Keranacılar bunu beğendi
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    megaprince 20 dk.
    Far hırsızlarının elleri kaşınıyor umarım kronik sıkıntıyı düzeltmişlerdir.
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    andromuro 59 dk.
    Fiyatı düşmeden mk3leri elden çıkarmak lazım
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    Uza -00- 1 sa.
    Ooo tekkaaş . Ben Audi A7 yi bile beğenmemiştim. püh. kim çıakrıyo bu icatları ya.
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    Schtroumpf Grognon 1 sa.
    1.6 dizeli garipsedim. casus fotolarda arac cok yakisikliydi segmentte iddiali. fakat hala 250nm limitli dq200 var...
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    yagızalp 1 sa.
    Far hirsizlari ellerini ovusturmaya basladi coktan.
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    hamido 1 sa.
    led paketliye 250bin çekerler herhalde
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    Nacila 1 sa. yeni yorumcu
    Leon her zaman golf ten daha spor daha güzel tasarımlı oldu. İki araç aynı fiyat olsa ben her zaman Leon u seçerim
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    trexin 1 sa.
    Ic mekan kalitesinde golf ile arasinda ucurum olmayacak sanirim bu sefer.
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    bmw e36 1 sa.
    Apaçilerin yeni gözdesi olacak mı acaba
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