Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, 2030'a kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini aktarırken kısa bir süre önce ise firmanın ilk elektrikli modeli Togg T10X için kredi kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Togg T10X için sıfır faizli kredi imkanı müşterilerin ilgisine sunulacak.

Togg T10X için sıfır faizli kredi

Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında en donanımlı paket olan Togg T10X V2 uzun menzil için 350 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sağlanacak. Bu kampanyayı tercih edenlerin aylık ödeme tutarı 29 bin 167 lira olacak. Bu kampanyanın yanı sıra T10X V2 uzun menzilde 12 ay vadeli yüzde 0.37 faizli aylık 34 bin 384 lira geri ödemeli 400 bin lira veya 575 bin lira krediye yüzde 1.99 faiz ve aylık 32 bin 459 lira ödeme ile 24 ay vadeli seçenekler de mevcut.

Tam Boyutta Gör Bunların yanında Togg T10X V1 için ise 869.500 TL’ye varan özel kredi imkanı da bulunuyor. Bu kampanya kapsamında yüzde 2,99 faizli 36 aylık geri ödeme planı müşterilere sunulacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım’ın Togg için özel olarak uyguladığı avantajlı kredi faiz oranı yüzde 2,99. Ek olarak Togg, mart ayında T10X sipariş eden kullanıcılar için nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi de sunuyor.

TOGG, 2030'a kadar 1 milyon araç üretecek: T10F, 2025’te gelecek 2 gün önce eklendi

Siparişler Trumore uygulaması üzerinden

Teknoloj ve konfor paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle satışa sunulan T10X V1 standart menzil seçeneğine 1 milyon 477 bin 600 lira, uzun menzil seçeneğine ise 1 milyon 718 bin lira karşılığında ulaşmak mümkün. En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı ise kış paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin lira. T10X sahibi olmak isteyenler, Togg’un resmi mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebiliyor. Siparişler için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.

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Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı