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    Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı

    Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, farklı finansman avantajlarıyla müşterilerine alternatifler sunmaya başladı. Firma, Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyasını başlattı.
    Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, 2030'a kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini aktarırken kısa bir süre önce ise firmanın ilk elektrikli modeli Togg T10X için kredi kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Togg T10X için sıfır faizli kredi imkanı müşterilerin ilgisine sunulacak.

    Togg T10X için sıfır faizli kredi

    Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında en donanımlı paket olan Togg T10X V2 uzun menzil için 350 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sağlanacak. Bu kampanyayı tercih edenlerin aylık ödeme tutarı 29 bin 167 lira olacak. Bu kampanyanın yanı sıra T10X V2 uzun menzilde 12 ay vadeli yüzde 0.37 faizli aylık 34 bin 384 lira geri ödemeli 400 bin lira veya 575 bin lira krediye yüzde 1.99 faiz ve aylık 32 bin 459 lira ödeme ile 24 ay vadeli seçenekler de mevcut.

    Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı Tam Boyutta Gör
    Bunların yanında Togg T10X V1 için ise 869.500 TL’ye varan özel kredi imkanı da bulunuyor. Bu kampanya kapsamında yüzde 2,99 faizli 36 aylık geri ödeme planı müşterilere sunulacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım’ın Togg için özel olarak uyguladığı avantajlı kredi faiz oranı yüzde 2,99. Ek olarak Togg, mart ayında T10X sipariş eden kullanıcılar için nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi de sunuyor.

    Siparişler Trumore uygulaması üzerinden

    Teknoloj ve konfor paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle satışa sunulan T10X V1 standart menzil seçeneğine 1 milyon 477 bin 600 lira, uzun menzil seçeneğine ise 1 milyon 718 bin lira karşılığında ulaşmak mümkün. En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı ise kış paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin lira. T10X sahibi olmak isteyenler, Togg’un resmi mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebiliyor. Siparişler için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.

    Kaynakça https://www.togg.com.tr/campaigns-and-offers https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/t10x-mart-ayina-ozel-finansman-destegiyle-trumore-uygulamasinda/3153287
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 7 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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