Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı

Togg T10X için sıfır faizli kredi
Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında en donanımlı paket olan Togg T10X V2 uzun menzil için 350 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sağlanacak. Bu kampanyayı tercih edenlerin aylık ödeme tutarı 29 bin 167 lira olacak. Bu kampanyanın yanı sıra T10X V2 uzun menzilde 12 ay vadeli yüzde 0.37 faizli aylık 34 bin 384 lira geri ödemeli 400 bin lira veya 575 bin lira krediye yüzde 1.99 faiz ve aylık 32 bin 459 lira ödeme ile 24 ay vadeli seçenekler de mevcut.
Siparişler Trumore uygulaması üzerinden
Teknoloj ve konfor paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle satışa sunulan T10X V1 standart menzil seçeneğine 1 milyon 477 bin 600 lira, uzun menzil seçeneğine ise 1 milyon 718 bin lira karşılığında ulaşmak mümkün. En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı ise kış paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin lira. T10X sahibi olmak isteyenler, Togg’un resmi mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebiliyor. Siparişler için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.Kaynakça https://www.togg.com.tr/campaigns-and-offers https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/t10x-mart-ayina-ozel-finansman-destegiyle-trumore-uygulamasinda/3153287 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.