Turkuaz ve lüks taksilerde ne kadar fiyat farkı uygulanıyor?

Turkuaz takside fiyat farkı yüzde 15
Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, turkuaz ve sarı taksiler arasındaki taksimetre farkının yüzde 15 olduğunu belirtti. Yani turkuaz taksiler 100 liralık bir yere 115 liraya seyahat imkanı sunuyor. Siyah lüks taksilerde ise ödenmesi gereken ücret iki misli artıyor. 100 liralık yola 200 lira ücret alınıyor.
Ücret tarifesindeki farkın artması gerekiyor
Lüks siyah taksilerden yeni havalimanında en az 100 tane olacağını belirten Can, talebe göre bu sayının arttırılabileceğini dile getirdi. Turkuaz taksilerdeki fiyat farkının çok az olduğunu ve artması gerektiğini savunan kooperatif başkanı, C, D ve E segmentindeki araçların çok maliyetli olması nedeniyle fiyat farkının yüzde 40-45 civarında olması gerektiğini söyledi. Can, özellikle D segmenti araçlarda ÖTV indiriminin kalıcı olmasını istediklerini de sözlerine ekledi.
Tüm taksiler turkuaz ve siyah olacak
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/havalimani-yolculari-renkli-taksileri-sevdi/1214268 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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