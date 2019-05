Turkuaz ve lüks taksilerde ne kadar fiyat farkı uygulanıyor?

Uber ve sarı taksi arasında uzun süren gerilimin ardından gündeme oturan turkuaz ve lüks siyah taksiler, Atatürk Havalimanı’nda bir süredir hizmet veriyor. Özellikle kalabalık seyahat eden yolcular için konforlu ve güvenli bir hizmet sunmayı amaçlayan lüks taksiler, normal araçlara göre daha pahalı ücret tarifesiyle dikkat çekiyor. Peki turkuaz ve lüks siyah taksilerde nasıl bir fiyat farkı uygulanıyor?

Turkuaz takside fiyat farkı yüzde 15

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, turkuaz ve sarı taksiler arasındaki taksimetre farkının yüzde 15 olduğunu belirtti. Yani turkuaz taksiler 100 liralık bir yere 115 liraya seyahat imkanı sunuyor. Siyah lüks taksilerde ise ödenmesi gereken ücret iki misli artıyor. 100 liralık yola 200 lira ücret alınıyor.

Ücret tarifesindeki farkın artması gerekiyor

Lüks siyah taksilerden yeni havalimanında en az 100 tane olacağını belirten Can, talebe göre bu sayının arttırılabileceğini dile getirdi. Turkuaz taksilerdeki fiyat farkının çok az olduğunu ve artması gerektiğini savunan kooperatif başkanı, C, D ve E segmentindeki araçların çok maliyetli olması nedeniyle fiyat farkının yüzde 40-45 civarında olması gerektiğini söyledi. Can, özellikle D segmenti araçlarda ÖTV indiriminin kalıcı olmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Tüm taksiler turkuaz ve siyah olacak

UKOME'nin aldığı karara göre 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren araç veya sahip değişikliği durumunda taksilere asgari D segment şartı getirildi. Yenilenen araçların turkuaz ve siyah renkte olacağı belirtildi. Taksilerin ücret tarifesinde değişiklik olmasa dahi, zaman içerisinde tüm taksiler turkuaz ya da siyah taksiye dönüşeceği için en az yüzde 40'lık fiyat artışıyla karşılaşmamız kaçınılmaz görünüyor.

