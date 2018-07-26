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Turkuaz ve lüks taksilerde ne kadar fiyat farkı uygulanıyor?

Sarı taksilere nazaran daha konforlu ve güvenli hizmet sunan turkuaz ve siyah lüks taksilerde ödenen ücret de artıyor. Daha konforlu bir seyahat isteyenlerin en az yüzde 15 fark ödemesi gerekiyor.
10 ay
13,7b
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23
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Turkuaz ve lüks taksilerde ne kadar fiyat farkı uygulanıyor?
 

Uber ve sarı taksi arasında uzun süren gerilimin ardından gündeme oturan turkuaz ve lüks siyah taksiler, Atatürk Havalimanı’nda bir süredir hizmet veriyor. Özellikle kalabalık seyahat eden yolcular için konforlu ve güvenli bir hizmet sunmayı amaçlayan lüks taksiler, normal araçlara göre daha pahalı ücret tarifesiyle dikkat çekiyor. Peki turkuaz ve lüks siyah taksilerde nasıl bir fiyat farkı uygulanıyor?

Turkuaz takside fiyat farkı yüzde 15 

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, turkuaz ve sarı taksiler arasındaki taksimetre farkının yüzde 15 olduğunu belirtti. Yani turkuaz taksiler 100 liralık bir yere 115 liraya seyahat imkanı sunuyor. Siyah lüks taksilerde ise ödenmesi gereken ücret iki misli artıyor. 100 liralık yola 200 lira ücret alınıyor.

Ücret tarifesindeki farkın artması gerekiyor 

Lüks siyah taksilerden yeni havalimanında en az 100 tane olacağını belirten Can, talebe göre bu sayının arttırılabileceğini dile getirdi. Turkuaz taksilerdeki fiyat farkının çok az olduğunu ve artması gerektiğini savunan kooperatif başkanı, C, D ve E segmentindeki araçların çok maliyetli olması nedeniyle fiyat farkının yüzde 40-45 civarında olması gerektiğini söyledi. Can, özellikle D segmenti araçlarda ÖTV indiriminin kalıcı olmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Tüm taksiler turkuaz ve siyah olacak 

UKOME'nin aldığı karara göre 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren araç veya sahip değişikliği durumunda taksilere asgari D segment şartı getirildi. Yenilenen araçların turkuaz ve siyah renkte olacağı belirtildi. Taksilerin ücret tarifesinde değişiklik olmasa dahi, zaman içerisinde tüm taksiler turkuaz ya da siyah taksiye dönüşeceği için en az yüzde 40'lık fiyat artışıyla karşılaşmamız kaçınılmaz görünüyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/havalimani-yolculari-renkli-taksileri-sevdi/1214268 Yorum Yaz
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AsiretinMarjinalCocugu 10 ay en beğenilen
Sarı taksiler Egea,turkuazlar Passat,siyahlar Tesla-Mercedes E falan.Egea 100,Passat 115,Tesla 200.
Onun yerine çağır Uber i.Egea parasına, Vito'nun arkasında istersen takla atarak git.
Sarı taksiler Egea,turkuazlar Passat,siyahlar Tesla-Mercedes E falan.Egea 100,Passat 115,Tesla 200.Onun yerine çağır Uber i.Egea parasına, Vito'nun arkası...
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12 Angry Men 10 ay
Asıl sorun taksinin kalitesi değil, sürücünün kalitesi. Ben ne zaman taksiye binsem sinirleniyorum, acaba benı kazıklayacak mı, yolu uzatacak mı dıye içimden boyle şeyler dusunuyorum. O yuzden taksi yerıne ubere bınıyorum. Uberi yasakladılar ama yıne çalışıyorlar, keşke uber yasal olsa o zaman taksicilerde düzelirdi.
Asıl sorun taksinin kalitesi değil, sürücünün kalitesi. Ben ne zaman taksiye binsem sinirleniyorum, acaba benı kazıklayacak mı, yolu uzatacak mı dıye içimden bo...
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1 Yanıt Yanıtla +77
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3qzotix 9 ay 12 Angry Men
Taksicilerin düzelme ihtimali yok. Kendilerinde o ışığı görse başkasının aracıyla uğraşacağına gider kendi aracıyla UBER'lik yapar. Taksiciler maaş + bahşiş + bozuk param kalmadı + turist tarifesi + zorbalıkla köşeyi dönme peşinde.
Taksicilerin düzelme ihtimali yok. Kendilerinde o ışığı görse başkasının aracıyla uğraşacağına gider kendi aracıyla UBER'lik yapar. Taksiciler maaş + bahşiş + ...
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RANCH SOS 9 ay
Sarı taksiler adam olmaz. Büyük bir yüzdeliği doğulu pis mafyavari tipler
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EĞİNLİ 9 ay
Yorum yazan arkadaşların büyük çoğunluğu kızdıkları sövdükleri taksiciler gibi davranıyorlar,karar vermişler oysa yaklaşık olarak 18000 plaka var,sabah akşam 2 vardiya 36000 şoför yapar,hepsini aynı kefeye koyarlarsa hatalı olmazmı.
Uzun zaman önceydi bir arkadaşımla sohbet ederken taksicilerden şikayetçi oldum,bir daha sarı arabaya binmeyeceğim derken lafı ağzıma tıkadı,sen galiba hiç kötü niyetli avukat,doktor,bakkal,marangoza denk gelmedin galiba dedi, aksine dedim çok rastladım doktor kötü diye hastaneye gitmiyormusun,nereye gidersen git ne yaparsan yap hepsi bu toplumun ürünü iyiside var kötüsüde,daha sonra ispanyada takside başına geleni anlatmış bayağı gülmüştük,Taksiye binerken durak arabasına binin en ufak birşeyde şikayet edin,sadece durağa değil,ulaşılabilecek her yere şikayet edin sadece şoförleri değil kim hatalı davranıyor,yapması gerekeni yapmıyorsa mutlaka şikayet edin sonucunu alana kadar.
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CARNIVALE 9 ay
ne sarısına ne turkuazına ne de başka rengine binmem siz de binmeyin
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Hsnzan 9 ay
Yakında passatlar çabuk bozuluyor diye Egea ya geri dönerler.
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hexedemical 9 ay
Bu taksiciler süzme oç özellikle antalya da adam gps e göre ücret alacam dedi . Ücret ödemeye gelince GPS az gösteriyor demezmi. Adamla kavgamı edeyim şimdi yoğun iş arasında
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Tensi 9 ay
Taksicilerin de kamyoncularin da onemli bir kismi eski sabikali, bu yuzden baska is alanlarinda calismasi zor olan insanlar. Bu yuzden davranislarinda duzelme olacagini sanmayin.
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dawras 9 ay
Şimdi ben anlamadım. Millet ötv indirimde mercedes bmw vs yapıştırdı sarı taksi kaldı bunlar turkuaz oldu ne farkı var?Neden fiyat farkı uygulanıyor?
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OrQuN 9 ay
Boş yatırım.
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gurkanse 9 ay
UBER de hem 7 kişilik vito geliyor hemde fiyat farkı almıyor üstelik en güzel tarafıda km başına yada olduğu yerde durdukça taksimetre gibi kazık bir sistem olarakta çalışmıyor.binmeden önce ne yazıyorsa inerken onu ödüyorsun.yani yolculuk sırasında acaba ne kadar ödeyeceğim,üf trafik var şimdi kimbilir kaç para yazacak derdinde yok.kredi kartını ekliyorsun otomatik ücretini çekiyor.ne binerken ne inerken şöförle muhattap olmak zorunda bile değilsin.daha anlat anlat bitmez
taksiye binersin sigara kokar,şöförün suratı asıktır genelde hayatından bıkmıştır.(bıktıysan yapma lan o zaman taksicilik!).acaba hangi yoldan götürecek diye yollara bakmak zorunda kalırız,yolu uzatacakmı diye düşünürüz,sigarasını atmaz pişkin pişkin içmeye devam eder.kısa mesafe olur almaz,yer beğenmez yol beğenmez almaz,turist bekler kazıklayacak ya haramsever cahiller gene sizi almaz,yağmur çamur olur yaşlısı genci olur almaz,pedal asfaltta gider müşterinin ve trafiktekilerin canını hiçe sayar.daha anlat anlat bitmez
akıllı mantıklı insan zaten taksilerden bıkmış insandır.UBER'i sever kullanmaya devam eder.
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DH Misafiri 9 ay
Yurdum insanının cogu değil yurtdışı, yaşadığı yerde başka mahallelerden bile habersiz. Bu nedenle bu onlara belki heyecan verebilir ama yurtdışında -bizde 600-700 bin TL ye satılan- pıril peril Mercedes taksiler de dahil, hepsi yeni ve temiz taksiler var ve hiç de farklı tarife yok.
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