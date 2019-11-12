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    2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri

    2020 Skoda Octavia resmi olarak tanıtıldı. Tasarım ve teknoloji bakımından eli güçlenen Octavia, kaputun altında plug-in hybrid, hafif hibrit ve CNG gibi bolca seçenekle geldi. İşte 2020 Skoda Octavia
    1 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri
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    Son haftalarda ipucu görselleriyle sık sık karşımıza çıkan 2020 Skoda Octavia nihayet resmi olarak tanıtıldı. Dördüncü nesline kavuşan model, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da liftback ve combi versiyonlarıyla sahneye çıktı.

    Tasarım ve teknoloji alanında ciddi yeniliklere ev sahipliği yapan 2020 Skoda Octavia, Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerine inşa edilmiş. Bu da markanın en çok satan modelinin daha iyi sürüş dinamiklerine ve daha geniş bir iç mekana sahip olmasını sağlamış. Zira eldeki verilere baktığımızda, 2020 Skoda Octavia’nın liftback versiyonunda selefine göre 19 mm uzadığını – combi versiyonunda 22 mm – ve 15 mm genişlediğini görüyoruz.

    2,690 mm aks mesafesi ile kompakt sınıfa giren 2020 Skoda Octavia, bu sınıftaki en yüksek bagaj hacmine sahip otomobillerden biri. Aracın liftback versiyonu 600 litre, combi versiyonu ise 640 litre bagaj hacmine sahip. Bu da eskiye nazaran liftback modelinde 10, combi modelinde 30 litre gibi önemli bir artış anlamına geliyor.

    2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri
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    2020 Skoda Octavia’nın dış tasarımına baktığımızda, bölünmüş far tasarımının yerini tek parçadan oluşan ince LED farlara bıraktığını görüyoruz. Markanın yeni tasarım dili doğrultusunda krom çerçeveli yeni bir ızgarayla karşımıza çıkan yeni Octavia’nın ince sis farlarına sahip tamponu da eskiye göre daha sportif görünüyor. Büyük jantlar ve daha baskın bir omuz çizgisinin dikkat çektiği yan profilden arkaya doğru geçtiğimizde ise yeni grafiklere sahip LED stoplar ve “Skoda” yazısıyla karşılaşıyoruz.

    2020 Skoda Octavia’nın yeni iç mekanı da oldukça şık görünüyor. Teknoloji ve konfor odaklı yapılan bu değişimin getirdikleri arasında yeni iki kollu direksiyon, 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve büyüklüğü donanım paketine göre 8 ila 10 inç arasında değişen yeni multimedya ekranı bulunuyor. Bunun yanı sıra eski DSG vites kolunun yerini shift-by-wire teknolojisiyle çalışan küçük bir anahtara bıraktığını görüyoruz. Head-up display, kablosuz şarj ünitesi, elektronik park freni ve bolca saklama alanı da 2020 Skoda Octavia’nın iç mekanındaki önemli detaylar arasında.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Octavia iV plug-in hybrid versiyon

    Geniş bir motor yelpazesiyle sunulan 2020 Skoda Octavia’da plug-in hybrid motorlu bir versiyon da mevcut. Octavia iV adı verilen modelin güç aktarma organları 1.4 litre benzinli motor, bir elektrik motoru, 13 kWh batarya ve 6 ileri DSG’den oluşuyor. Toplamda 204 beygir güç ve 350 Nm torka sahip olan plug-in hybrid Octavia’nın saf elektrikli sürüş menzili WLTP ölçümlerine göre 55 km olarak açıklandı.

    2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri
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    2020 Skoda Octavia’nın motor gamındaki benzinli kanadını 1.0 TSI EVO, 1.5 TSI EVO ve 2.0 TSI motorlar oluşturuyor. En düşük hacimli motor 110 beygir güç ve 200 Nm tork üretirken maksimum 207 km/s hıza çıkabiliyor. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 TSI EVO ise maksimum 230 km/s sürat yapabiliyor. Her iki seçenekte de 6 ileri manuel şanzıman bulunuyor. 190 beygir güç ve 320 Nm tork üreten 2.0 TSI motor ise 7 ileri DSG ve 4x4 seçeneğiyle müşterilere sunuluyor. Bu modelin maksimum hızı ise 232 km/s.

    2020 Skoda Octavia’nın dizel seçenekleri 2.0 TDI motor üzerinde şekilleniyor. Söz konusu motorun 116 bg/300 Nm tork, 150bg/340 Nm tork ve 200bg/400 Nm tork üreten farklı versiyonları mevcut. Bu üç versiyonun ilk ikisinde 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzıman seçeneği sunuluyor. En güçlü versiyonda ise yalnızca 7 ileri DSG ve 4x4 seçeneği mevcut.

    Hafif hibrit ve CNG'li versiyonlar

    2020 Skoca Octavia, e-TEC olarak adlandırılan hafif hibrit versiyonlarla da satışa sunulacak. 1.0 TSI EVO ve 1.5 TSI EVO motorların kullanıldığı bu versiyonların teknik değerleri yukarıdaki benzinli motorlarla aynı. Fakat şanzıman olarak yalnızca 7 ileri DSG seçeneğine sahipler. 2020 Skoda Octavia’nın 1.5 TSI G-TEC adında sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan bir versiyonu da mevcut.

    2020 Skoda Octavia ilk olarak Combi versiyonuyla satışa sunulacak. Ondan birkaç hafta sonra da liftback versiyonu satışa çıkacak. 2020 Skoda Octavia’nın RS ve Scout modelleri de 2020 için onay almış durumda. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.



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    hacettepe_fbo 1 hf. en beğenilen
    Süreyya hanım bu sefer yorumlarda yerini alamayacak galiba 😂
    Yanıtla +23
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    uysaloguz 1 hf. TITAN
    Ben de octavia sahibiyim ancak hiçte kendimi öyle passat kullanıyor gibi görmüyorum. Malzeme ve genel araç kalitesine gelirsek de hiç de öyle dandik değil. Ya kedi ulaşamadığı ciğere mundar der durumu var ya da bu tarz arabalardan çok daha iyisini kullanıyorsunuz. Leş otomobilmiş, peh!
    Ben de octavia sahibiyim ancak hiçte kendimi öyle passat kullanıyor gibi görmüyorum. Malzeme ve genel araç kalitesine gelirsek de hiç de öyle dandik değil. Ya k...
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    Yanıtla +14
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    Musty3535123 1 hf.
    eski kasanın stilini sevmiyordum ama bu kasa alınır.
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    Aly Aşcı 1 hf. yeni yorumcu
    Türkiye'de YUCEL AUTO varken Skodaya binilmez arkadaşlar. 2016 model aracımda "motor kontrol ünitesi" arızası çıktı. Genel merkeze e mail ile durumu ilettim. Araba serviste bakımlarını yaptirmadigi için degistiremeyeceklerini söyledi. Sizlere bir şey sormak istiyorum. Serviste kullanılan motor yağı, filtre vb seyker okunmuş mu yoksa muskali mı!? Adamlar arabanın ayıbını bize yıkmaya çalışıyorlar. Kullanıcı hatasından kaynaklanmayan ve rutinde değişen bir parça olmayan yani üretimden kaynaklanan hatayı ustlenemediler. Skoda gibi bir markayı temsil etmeyi haketmiyorlar. Milyarlarca para verip aldığınız araçta üretimden kaynaklanan bir hata çıkınca sırtlarıni dönüyorlar. Neden biz kucak açalım...!
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    Rouvax 1 hf.
    Arka tarafta bağımsız süspansiyon ve ses yalıtımını düzelttilerse iyi bir araba olur yoksa bence parasını haketmiyor şuan ki octavia.
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    hazarRS 1 hf.
    Benim dikkatimi çeken şey; her yeni modelde arabaların orasının burasının büyümesi. Her yeni çıkan kasada "selefine göre bilmemkaç cm daha geniş" gibi ifadeler yer alıyor. 90lardan kalma arabaları gördüğünüzde ne kadar ufak olduğuna dikkatinizi verin. Her yıl daha büyük arabalar piyasaya çıkıyor, sonra da ne ara sokaklara ne de trafiğe sığıyorlar. Hele ki SUV tarzı arabalarda iyice ölçek dışına çıkıldı. Trafikte yanımdan kamyon kadar range rover geçiyor.
    Bu kadar büyük araçların bu kadar kısıtlı alanda (hele ki her gün daha fazla kişi araba sahibi oluyorken)bulunması çok saçma geliyor bana.
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    ali222 1 hf.
    Bizim ülkede 1.6 motor üzeri fahiş mtv demek. 2.0 motor bizim ülkeye uymayacak. Bu arada 1.0 ve 1.5 lerin otomatik vitesli versiyonu da lmayacak mı?
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    ali222 1 hf.
    Bizim ülkede 1.6 motor üzeri fahiş mtv demek. 2.0 motor bizim ülkeye uymayacak. Bu arada 1.0 ve 1.5 lerin otomatik vitesli versiyonu da olmayacak mı?
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    nikony 1 hf. onatba
    tamam.
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    onatba 1 hf. nikony
    Emisyona gore vergi verirseniz gorursunuz hangi araba şaka gibi.
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    onatba 1 hf. AsiretinMarjinalCocugu
    Emisyon miktarina gore degilde motor hacmine gore vergi alinan ulkeler icin uretildi 1.2 1.3 1.4 1.6 litre dizel makineler...
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    CapriceClassic 1 hf.
    Bazıları 2.0 tdi 116 hp motora takmış. O motor Avrupa’da genelde taksi ve filo araçları için. Eğer kesmeme durumu varsa buyrun 150 ve 200 hp da var onu alın diyor adamlar.
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    quxall 1 hf.
    Arka tasarım oldukça iyi hatta skodada şu zamana kadarki en iyi arka tasarım olabilir bence. İç mekan vw nin yeni ön konsol tasarımından izler mevcut malzeme kalitesi de göründüğü gibiyse oldukça tatminkar bir araç olmuş. Şunu da unutmamak lazım kalite ne kadar artarsa fiyata da o kadar yansıyacaktır, bir skoda kullanıcısı olarak vw ile aynı parayı ödemek istemem skodaya. Bu arada direksiyon w222 s class gibi olmuş çok beğendim

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