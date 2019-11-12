2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri

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Son haftalarda ipucu görselleriyle sık sık karşımıza çıkan 2020 Skoda Octavia nihayet resmi olarak tanıtıldı. Dördüncü nesline kavuşan model, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da liftback ve combi versiyonlarıyla sahneye çıktı.

Tasarım ve teknoloji alanında ciddi yeniliklere ev sahipliği yapan 2020 Skoda Octavia, Volkswagen Grubu’nun MQB platformu üzerine inşa edilmiş. Bu da markanın en çok satan modelinin daha iyi sürüş dinamiklerine ve daha geniş bir iç mekana sahip olmasını sağlamış. Zira eldeki verilere baktığımızda, 2020 Skoda Octavia’nın liftback versiyonunda selefine göre 19 mm uzadığını – combi versiyonunda 22 mm – ve 15 mm genişlediğini görüyoruz.

2,690 mm aks mesafesi ile kompakt sınıfa giren 2020 Skoda Octavia, bu sınıftaki en yüksek bagaj hacmine sahip otomobillerden biri. Aracın liftback versiyonu 600 litre, combi versiyonu ise 640 litre bagaj hacmine sahip. Bu da eskiye nazaran liftback modelinde 10, combi modelinde 30 litre gibi önemli bir artış anlamına geliyor.

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2020 Skoda Octavia’nın dış tasarımına baktığımızda, bölünmüş far tasarımının yerini tek parçadan oluşan ince LED farlara bıraktığını görüyoruz. Markanın yeni tasarım dili doğrultusunda krom çerçeveli yeni bir ızgarayla karşımıza çıkan yeni Octavia’nın ince sis farlarına sahip tamponu da eskiye göre daha sportif görünüyor. Büyük jantlar ve daha baskın bir omuz çizgisinin dikkat çektiği yan profilden arkaya doğru geçtiğimizde ise yeni grafiklere sahip LED stoplar ve “Skoda” yazısıyla karşılaşıyoruz.

2020 Skoda Octavia’nın yeni iç mekanı da oldukça şık görünüyor. Teknoloji ve konfor odaklı yapılan bu değişimin getirdikleri arasında yeni iki kollu direksiyon, 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve büyüklüğü donanım paketine göre 8 ila 10 inç arasında değişen yeni multimedya ekranı bulunuyor. Bunun yanı sıra eski DSG vites kolunun yerini shift-by-wire teknolojisiyle çalışan küçük bir anahtara bıraktığını görüyoruz. Head-up display, kablosuz şarj ünitesi, elektronik park freni ve bolca saklama alanı da 2020 Skoda Octavia’nın iç mekanındaki önemli detaylar arasında.

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Octavia iV plug-in hybrid versiyon

Geniş bir motor yelpazesiyle sunulan 2020 Skoda Octavia’da plug-in hybrid motorlu bir versiyon da mevcut. Octavia iV adı verilen modelin güç aktarma organları 1.4 litre benzinli motor, bir elektrik motoru, 13 kWh batarya ve 6 ileri DSG’den oluşuyor. Toplamda 204 beygir güç ve 350 Nm torka sahip olan plug-in hybrid Octavia’nın saf elektrikli sürüş menzili WLTP ölçümlerine göre 55 km olarak açıklandı.

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2020 Skoda Octavia’nın motor gamındaki benzinli kanadını 1.0 TSI EVO, 1.5 TSI EVO ve 2.0 TSI motorlar oluşturuyor. En düşük hacimli motor 110 beygir güç ve 200 Nm tork üretirken maksimum 207 km/s hıza çıkabiliyor. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 TSI EVO ise maksimum 230 km/s sürat yapabiliyor. Her iki seçenekte de 6 ileri manuel şanzıman bulunuyor. 190 beygir güç ve 320 Nm tork üreten 2.0 TSI motor ise 7 ileri DSG ve 4x4 seçeneğiyle müşterilere sunuluyor. Bu modelin maksimum hızı ise 232 km/s.

2020 Skoda Octavia’nın dizel seçenekleri 2.0 TDI motor üzerinde şekilleniyor. Söz konusu motorun 116 bg/300 Nm tork, 150bg/340 Nm tork ve 200bg/400 Nm tork üreten farklı versiyonları mevcut. Bu üç versiyonun ilk ikisinde 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzıman seçeneği sunuluyor. En güçlü versiyonda ise yalnızca 7 ileri DSG ve 4x4 seçeneği mevcut.

Hafif hibrit ve CNG'li versiyonlar

2020 Skoca Octavia, e-TEC olarak adlandırılan hafif hibrit versiyonlarla da satışa sunulacak. 1.0 TSI EVO ve 1.5 TSI EVO motorların kullanıldığı bu versiyonların teknik değerleri yukarıdaki benzinli motorlarla aynı. Fakat şanzıman olarak yalnızca 7 ileri DSG seçeneğine sahipler. 2020 Skoda Octavia’nın 1.5 TSI G-TEC adında sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan bir versiyonu da mevcut.

2020 Skoda Octavia ilk olarak Combi versiyonuyla satışa sunulacak. Ondan birkaç hafta sonra da liftback versiyonu satışa çıkacak. 2020 Skoda Octavia’nın RS ve Scout modelleri de 2020 için onay almış durumda. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.